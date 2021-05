Măsura 2: S-au procesat toate cererile de finanțare. Admiși, respinși, plătiți - situația la zi a ajutoarelor de stat COVID

Agențiile IMM din subordinea Ministerului Economiei au procesat toate cele 22.226 de cereri de finanțare depuse de firme și unele ONG-uri la Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro din schema de ajutoare COVID, conform situației oficiale de vineri, 14 mai 2021.

Un număr de 7981 de beneficiari au fost plătiți cu 2,48 miliarde de lei, în total, prin Măsura 2, în aproximativ jumătate de an, până vineri, 14 mai 2021. În ultima săptămână, au fost achitate 319 contracte, însumând aproape 88 de milioane de lei.

Ritmul plăților a încetinit pe măsură ce bugetul existent deocamdată la agențiile IMM se apropie de sfârșit.

Plățile au coborât în lista de beneficiari până la numărul RUE 9628 (unde este o firmă care a obținut 10.000 de lei de la Agenția Constanța).

De asemenea, în acest moment mai sunt și 166 de firme cu contractele semnate, care urmează să-și primească granturile de capital de lucru de la stat. Ultimul contract semnat este la RUE 9629 (o firmă care a obținut 21.000 de lei la București).

Alte 142 de firme au semnat contractele de finanțare și le-au încărcat însistemul electronic, dar acum așteaptă să le semneze și agenția IMM, pentru a se putea duce apoi la banca parteneră să-și ia banii. Ultima firmă în situația aceasta este la numărul RUE 9630, aceasta obținând 725.000 de lei de la agenția București.

Încă 127 de firme au primit contractele, iar acum trebuie să le semneze electronic și să le încarce și ele în sistemul electronic înapoi,cu dovada cofinanțării de 15%. Ultima firmă în această situație este la RUE 9632 și a obținut 14.800 de lei la Agenția Cluj.

În total au fost admiși la Măsura 2, în urma analizei dosarelor, 16.823 de solicitanți, dar fondurile europene care au fost disponibile la Ministerul Economiei până acum au ajuns pentru plata a numai jumătate din cei admiși. Restul sunt considerați admiși în lista de așteptare, adică vor primi banii în funcție de fondurile europene care se vor mai aloca la Ministerul Economiei. În acest moment, sunt 8407 firme admise în lista de așteptare. Prima sub linie este la RUE 9633 - o firmă care a solicitat 725.000 de lei de la Agenția Constanța.

În funcție de respingerile care se vor mai decide în interiorul bugetului disponibil, nu este exclus să mai urce câteva astfel de firme la plăți, dar slabe șanse, având în vedere că în acest moment banii sunt pe sfârșite și mai sunt 435 de firme calificate în buget și care nu și-au încasat încă granturile.

Totodată, 5.398 de solicitanți au fost respinși. Aceștia sunt situați atât pe numere RUE care s-ar fi aflat în interiorul bugetului, cât și la RUE din afara bugetului existent. O parte dintre ei mai pot face contestație și, teoretic, pot intra fie la finanțare în interiorul bugetului existent, fie pe lista de așteptare.

10 solicitanți sunt în procedură de clarificare.

În total, s-au înscris la Măsura 2 un număr de 22.226 de solicitanți, valoarea solicitărilor totalizând 5,24 miliarde de lei.

Mai departe, Ministerul Economiei caută bani pentru continuarea plăților către ceilalți solicitanți eligibili, cărora fosta guvernare Orban le-a promis ajutoare de stat, înainte de alegeri.

„Măsura 2 este una dintre cele mai grele provocări a ministerului. Am găsit măsura cu finanțare europeană de 265 de milioane de euro, dar cu un OUG dat în 18 noiembrie 2020 care promitea 765 de milioane de euro. Deci 500 de milioane de euro din bani europeni în plus pe care nu-i aveam și nu-i avem nici acum. Cu toate acestea am deblocat măsura și până la 1 mai vom avea deja plăți efectuate efective de 467 de milioane de euro, adică aproape dublu bugetului inițial. Mai avem o parte din suma lipsă de acoperit, dar alături de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, facem eforturi consistente, și lucrăm în fiecare zi să găsim o soluție agreată de Comisia europeană pentru a putea aduce cât mai rapid și restul de finanțare” - a declarat ministrul Economiei, Claudiu Năsui, înainte de Paște.