VIDEO. „Nu vreau să finanțez faliment. Scopul statului în scheme nu este să finanțeze lucruri care să eșueze”. Interviu cu ministrul Economiei, despre fondurile COVID, Start-Up Nation, salariul minim fără taxe

Ideile principale, pe scurt:

„Ne gândim să aducem ajutor extern, profesii reglementate prin lege în domeniul financiar- CECAR, AVEVAR etc. - să poată și ei procesa (dosare de finanțare la Măsura 2 și Măsura 3)”

3)” La Măsura 2, „oamenii din minister preferă să ceară clarificare decât să respingă direct. Mi se pare de bun-simț”.

Redeschiderea Măsurii 1? „Da, eu sunt favorabil acestui lucru, dar trebuie să vedem cum facem, pentru că prioritatea sunt Măsura 2 , apoi Măsura 3 și ajutorul pentru HoReCa”.

, apoi Măsura 3 și ajutorul pentru HoReCa”. „Am fost la Ministerul Fondurilor Europene tocmai pentru a găsi finanțare adecvată și pentru HoReCa și inclusiv pentru Măsura 3 trebuie găsite surse. (...) Fiecare dintre cele 3 scheme mai are nevoie de un aviz, de proceduri de la Comisia Europeană și ne trebuie și pentru schema 3. (...) Căutăm soluții ca să fie finanțată toată lumea căreia i s-a promis finanțare”.

Ajutoarele HoReCa: „Nu vreau să promitem bani la oameni și să nu-i dăm. I-am promis, îi dăm”.

Plățile Start-Up Nation 2018: „Depind de alocarea de la Ministerul Finanțelor și vă pot promite că solicităm banii aceia, sunt 857 milioane lei - necesarul de finanțare pentru plată”.

„Pentru celelalte programe, vreau să vedem transparent pe site cât ne-a costat de exemplu un loc de muncă, pentru că multe dintre aceste programe au ca scop să creeze locuri de muncă”.

„Pe viitor vom folosi instrumente financiare. Sunt 3 lucruri pe care le facem. E mult mai ușor pentru aparatul administrativ să interacționeze cu 20 de bănci decât cu 18.000 de firme. Hai să garantăm creditul!”.

„Eu nu vreau să finanțez faliment, nimeni nu vrea să finanțeze falimentul. Scopul statului în aceste scheme nu este să finanțeze lucruri care să eșueze. Tocmai, este să reușim”.

„N-am fost de acord cu multe lucruri (făcute de fostul guvern PNL - n.r.) și nu mi-am schimbat opiniile odată ajuns la guvernare. Dar ceea ce am zis rămâne valabil. Statul român - nu eu, nu USRPLUS - a făcut niște promisiuni unor oameni și trebuie să le ducem pe toate la îndeplinire”.

„Eu o să fac Ministerul Economiei să fie o mașinărie de debirocratizare în toată România, în toate domeniile: sănătate, educație, muncă”.

„Speranța mea este ca acel domeniu” în care să se introducă în format pilot salariul minim netaxat – „să fie agricultura, pentru că sunt salarii mai mici, e și un impact foarte mic, e și evaziune fiscală multă în agricultură și atunci ar ajuta”.

„Mi s-a spus că, dacă deranjez unii oameni care sunt împământeniți aici și branșați de multă vreme, o să fiu atacat. Exact lucrul acesta îl spun. Toată lumea trebuie să știe că, dacă muncești și-ți faci treaba, nu e nicio problemă, vor avea în mine un susținător și îi voi ajuta să-și ducă cariera în funcția publică până unde își doresc ei și să-și facă treaba în liniște și profesionalism”.

„Nu trebuie să ne fie frică să greșim. Și când ești mic, statul să te lase în pace și, pe măsură ce crești, poate să vină o povară administrativă mai mare, pentru că poți să reziști”.

---

Interviul pe larg:

Soluțiile de acclerare a procesării cererilor de finanțare, pentru a ajnge la 800 pe zi

StartupCafe.ro: Domnule ministru, ce se întâmplă cu plățile de pe Măsura 1 și Măsura 2 a schemei de ajutoare de stat COVID pentru IMM? Cum au evoluat față de finalul anului 2020?

Claudiu Năsui: Au evoluat. În prima mea zi la minister, 24 decembrie 2020, am făcut public stadiul acestor scheme și la finalul fiecărei săptămâni punem această situație pe site-ul ministerului, ca să vadă oamenii care este realitatea, oricare ar fi ea. Nu vom ascunde niciodată realitatea, adevărul e cel mai bun lucru. Când avem o problemă cum sunt blocajele mari pe Măsura 2, spunem și ce facem și încercăm să le rezolvăm și ne luptăm cu ele, prezentăm tot pachetul. În situația prezentată azi, vineri, deja pe Măsura 1 ar fi trebuit să nu mai existe nicio cerere neprocesată. Toate sunt fie în clarificări, fie admise, fie respinse.

În schimb, la Măsura 2, erau 18.000, acum mai sunt 17.000 și ceva de cereri în procesare. Din păcate, ritmul este foarte lent. Sunt foarte multe probleme administrative, începând cu sistemul informatic, care ar trebui automatizat și sper să reușim lucrul acesta. Am avut o întâlnire cu directorul STS, să discutăm despre această problemă. Am adus mai mulți oameni din alte direcții la direcția care se ocupă de ajutoarele de stat ca să poată procesa mai multe cereri.

StartupCafe.ro: Câți oameni ați adus, cu cât ați suplimentat „puterea de foc”, să zic așa?

Claudiu Năsui: Din minister sunt între 20 și 25 de oameni, de la Autoritatea de protecția consumatorilor am solicitat 57 de oameni, chiar azi am mai avut o discuție cu președintele ANPC ca să grăbim procesarea acestor cereri. De asemenea, ne gândim să aducem ajutor extern - profesii reglementate prin lege în domeniul financiar, CECAR, AVEVAR etc. - să poată și ei procesa . În trecut s-a încercat chestia aceasta, nu s-a reușit și vreu să o mai încercăm o dată.

StartupCafe.ro: Deci vreți să aduceți evaluatori externi, contabili?

Claudiu Năsui: Dacă este de adus un evaluator extern, poate să dureze cam mult și atunci nu este soluția optimă.

StartupCafe.ro: Da, e o procedură de achiziție publică...

Claudiu Năsui: Da. Și atunci, eu mă uit la soluții legale prin care partea aceasta de verificare și procesare a dosarelor să poată fi făcută nu numai de către funcționari publici, ci și de câteva profesii reglementate. Nu luăm oameni de pe stradă alandala, sunt profesii reglementate prin lege în care se intră mai greu, sunt niște pași, criterii de evaluare, e un control mai strict. Ar fi și asta o soluție la care ne uităm ca să accelerem ritmul acesta. Ultima oară erau mai multe, acum sunt mai puține, dar ritmul este acesta pe care îl știți.

StartupCafe.ro: Dacă rămâneți la ritmul acesta, la Măsura 2 oamenii poate or să primească în vară, poate și mai târziu banii și problema este că oamenii stau cu cofinanțarea blocată. Ei au acel procent de cofinanțare, 15%.

Claudiu Năsui: E inacceptabil. Tocmai de aceea ne și grăbim. E a zecea mea zi de ministeriat, aceasta a fost principala prioritate a acestor zile, să înțelegem problemele și să le rezolvăm. Oameni din minister, oameni de la ANPC, discutat cu STS pentru automatizări... Sunt multe blocaje în platformă, bug-uri și la interacțiunea cu bazele de date de la Registrul Comerțului, ANAF și alte lucruri care, pe hârtie, pare că e așa „o interigare se face într- o milisecundă pe calculator”, dar de fapt bazele de date ale altora nu sunt la fel, nu interacționează la fel serverele și intrăm în niște probleme administrative care nu sunt problema cetățeanului, nu sunt problema antreprenorilor, ci sunt problema statului. Cetățeanului nu-i pasă că este vina ministerului X sau a agenției Y. Le pasă doar ca ceea ce li s-a promis să se întâmple. Și, până la urmă, e un contract pe care statul îl are cu cetățenii, pentru că dăm aceste ajutoare, care sunt bani europeni și este păcat că nu le accesăm. Și, în al doilea rând, sunt bani pentru firme care au fost afectate de pandemie și de închiderea pe care statul a impus-o în economie.

StartupCafe.ro: Dar și STS are foarte multe task-uri în acest moment. Tot STS a gestionat partea informatică a alegerilor, cu tabletele, cu centralizarea și asta în plin proces de înscriere și evaluare la aceste scheme de ajutoare de stat. După aceea, a venit vaccinarea - la fel, un proces IT.

Claudiu Năsui: Am avut o întâlnire cu ei. Par foarte profesioniști și mi-au făcut o impresie foarte bună și avem o comunicare bună cu ei în acest moment pentru a îmbunătăți platforma.

StartupCafe.ro: La fel, spuneați despre aceste baze date, ele au fost făcute în diferite perioade, cu diferite firme, cu diferite coduri, cu diferite limbaje de programare...

Claudiu Năsui: Asta e problema statului român în general. Pentru că fiecare și-a făcut... Și aici este și o vină, fiindcă, atunci când a existat o gândire din asta centralizată, să standardizăm, ministerele, până când să se întâmple aia, au zis „hai să ne facem singuri”. Și atunci fiecare s-a gospodărit singur și e cu plusuri și cu minisuri, iar în secunda aceasta este mai mult cu minusuri, din motive de interoperabilitate. Și mai este și chestiunea rezistenței sistemelor la interogări, că, dacă interoghezi de prea multe ori o bază de date, uneori mai pică. Dar astea sunt probleme administrative...

StartupCafe.ro: Și aveți semnale că se vor rezolva, pentru că pe oameni asta îi interesează?

Claudiu Năsui: Ce vă pot spune eu este că, de zece zile de când sunt în minister, asta a fost prioritatea numărul 1. Și ce am putut să facem - că am adus oameni în plus - am făcut, cerem și mai mulți oameni în plus tocmai ca să accelerăm acest ritm.

StartupCafe.ro: Câți oameni sunt în agențiile care evaluează?

Claudiu Năsui: Sunt 9 agenții cu în jur de 20 de oameni per agenție.

StartupCafe.ro: Și toți sunt implicați în procesare?

Claudiu Năsui: Ei, asta am întrebat și eu... Gândiți-vă că la fiecare agenție mai este cineva care trebuie să se ocupe de semnare, de arhivarea contractelor, deci sunt și niște procese administrative care se întâmplă acolo, dar toată lumea este ocupată cu aceste scheme de ajutor de stat. Apoi e partea de evaluare, că nu poți doar să faci evaluare și să nu mai semnezi, de exemplu, contractul. Adică tot procesul are nevoie de oameni în momentul acesta și trebuie să-i folosim mult mai bine. Am luat din minister, din alte direcții - de la Turism, de peste tot, am luat oameni să-i punem aici, să muncească în direcția pentru IMM.

StartupCafe.ro: OK, deci în total câți oameni ați luat și aveți acum?

Claudiu Năsui: Am mai luat încă vreo 20-25 și mai căutăm și prin alte servicii să mai integrăm și mai adăugăm încă 57 în agențiile regionale, pe lângă cei care există deja.

StartupCafe.ro: ...deci ar trebui să aveți o putere de lucru spre 300 de oameni, adică să adăugați încă 50% față de ceea ce aveți acum.

Claudiu Năsui: Păi noi, din ce am făcut, de când am venit, cred că ajungem la 50% din forța de muncă, cu toate măsurile acestea.

StartupCafe.ro: Văd acum situația pe care ați postat-o pe site : La Măsura 1 sunt 15.746 de aplicanți plătiți. Mai sunt 5.400 care nu au fost respinși și nici admiși...

Claudiu Năsui: Mai este stadiul de clarificări. Sunt oameni care au aplicat și apoi fie nu sunt conformi sau ceva nu este complet și atunci, ca să nu fie respinși, li se cere o clarificare. Dacă ei sunt respinși, câteodată ei pot face contestații și pot fi admiși, poate a fost o eroare.

StartupCafe.ro: Care sunt motivele de respingere?

Claudiu Năsui: Sunt variate, nu am cerut o situație pe respingeri. În momentul în care vor fi foarte multe contestații admise, o să vedem apoi ce o să se întâmple.

StartupCafe.ro: Mai sunt de plătit 3.000 și ceva de aplicanți care au fost admiși...

Claudiu Năsui: După ce terminăm și clarificările, putem sp zicem că Măsura 1 a fost finalizată. Am propritizat Măsura 1 pentru a ne putea concentra toți la Măsura 2.

StartupCafe.ro: Banii există la Măsura 1?

Claudiu Năsui: Da, banii sunt prevăzuți în întregime.

StartupCafe.ro: Am primit niște semnale de la unii aplicanți că li s-a spus de la bănci că băncile respective nu ar fi primit bani suficienți.

Claudiu Năsui: Mie nu mi s-a spus lucrul acesta și nu cred că este adevărat. Din datele mele, toată lumea de pe Măsura 1 (cei admiși - n.r.) își va primi banii, nu e absolut nicio problemă.

StartupCafe.ro: La Măsura 2 ce fonduri aveți acum disponibile?

Claudiu Năsui: La Măsura 2 vrem să procesăm mai repede și asta e prioritatea 1. După ce procesăm mai repede Măsura 2, trecem pe Măsura 3.

StartupCafe.ro: Văd procesate aici, la Măsura 2, spre 5.000 de cereri, din care admiși 3.164 și respinși nu sunt încă trecuți, pentru că sunt în clarificări.

Claudiu Năsui: Da. Atenție: oamenii din minister preferă să ceară clarificare decât să respingă direct. Mi se pare de bun-simț.

StartupCafe.ro: Sunt circa 1000 de solicitanți admiși care sunt în situația de a face contractarea sau de a efectua cheltuielile pentru a-și primi banii. Pentru ei ce fonduri aveți disponibile?

Claudiu Năsui: Acum putem funcționa pe bugetul pe acest 1/12 (a 12-a parte din bugetul pe anul 2020 -n.r.). Nu ai larghețea pe care ar trebui să o ai normal, dar dacă te încadrezi pe 1/12 din bugetul pe anul trecut, poți să faci plăți. În plus, poentru mai multe cazuri, inclusiv pentru Măsura 1, s-au virat deja bani în bănci. Se pune problema de 1/12 doar la creditul bugetar pe anul care vine. Dar am asigurări că și bugetul va fi gata cât mai curând.

StartupCafe.ro: Premierul Cîțu spunea că o să-l ducă în Parlament în februarie.

Claudiu Năsui: Trebuie pînă atunci să reușim. Nu am avut cu dânsul o discuție strict pe buget, încă. Deocamdată nu am avut un grup de lucru pe buget. Ceea ce vă pot spune este că noi suntem gata cu cifrele, ca să avem suficient pentru a plăti toate schemele de ajutor de stat.

StartupCafe.ro: Insist cu aceste întrebări pentru că aici e vorba în primul rând de bani naționali care trebuie plătiți, pentru ca apoi să se scadă România de la bugetul UE.

Claudiu Năsui: La noi, pentru Măsura 1 banii sunt în bănci, la Măsura 2 parțial sunt în bănci și apoi avem acel 1/12. Nu anticipez că vor fi probleme de plată. Problema noastră este de procesare. Dacă vom avea o problemă de plată și vom fi limitați de către buget, atunci o să zic lucrul acesta și evident o să rezolvăm problema aceasta. Dar, ca în orice sistem, avem mai multe pârghii, locuri unde se blochează. Deocamdată problema noastră este la partea de procesare.

StartupCafe.ro: Vă spun asta pentru că - Doamne ferește să fie probleme de plăți - pentru că sunt oameni pe Măsura 2 care ei s-au încadrat, au aplicat rapid și aveau dreptul să ia banii în primul buget, acel buget mai mic. Apoi, Guvernul Orban, în mărinimia sa, pe bani europeni, a suplimentat până la 1 miliard de euro bugetul la Măsura 2, pentru a-i plăti pe toți cei 22.000 de aplicanți. Cei care au aplicat între primii, să zicem, 500, sunt acum - unii dintre ei - în situația să nu poată să intre la finanțare rapid, pentru că dvs., aici în agenții, v-ați împărțit pe calupuri acele dosare, ca să procesați în paralel, mai multe.

Claudiu Năsui: Ăsta este un alt subiect pentru care m-am interesat. Împărțirea de dinainte a fost făcută pe calupuri - „de la 1 la 1000 se duc în agenția aceea, de la 1001, în cealaltă, ca să proceseze în paralel un număr mai mare”. Evident că scopul regional al fiecărei agenții era să știe ce e în zona ei, dar să zicem... Poate să proceseze agenția din Constanța ceva pentru cea din Tg. Mureș. Nu e o problemă asta. Dar atunci se contrazice acel principiu de primul venit - primul servit. Dacă cineva se întâmplă să fie la începutul unui calup, el poate fi procesat mai repede, dacă ai ghinionul să fii pe la final în primul calup, vei fi procesat mai târziu. Pentru Măsura 1 am lăsat așa, pentru Măsura 2 ce a fost făcut așa am lăsat, dar apoi am spus „gata, luăm pe regional”, deci ce e la Tg Mureș să facă Tg Mureș și în momentul în care își fac treaba, abia atunci încep să preia de la alta, care are supra-încărcare.

StartupCafe.ro: Dar nu e corect față de oamenii care au fost performanți și au depus printre primii.

Claudiu Năsui: Dar vor fi selectați printre primii, pentru că acum cele 9 regionale procesează în ordine.

StartupCafe.ro: Este foarte important, pentru că, dacă apar acele blocaje de finanțare - până nu avem bugetul nu știm -, cine știe când vor fi plătiți acei oameni (care au depus primii) și ei stau cu cofinanțarea blocată, banii lor din buzunar. Pe penuria asta de bani și de resurse, asta le mai lipsea.

Claudiu Năsui: Repet, sunt în a zecea zi în acest minister, asta este prioritatea zero, să nu stea oamenii cu banii blocați și să le fie îndeplinită promisiunea pe care statul român le-a făcut-o.

Redeschiderea Măsurii 1 - când?!

StartupCafe.ro: La Măsura 1 mai vreți să redeschideți o sesiune de înscrieri?

Claudiu Năsui: Da, eu sunt favorabil acestui lucru, dar trebuie să vedem cum facem, pentru că prioritatea este Măsura 2, apoi Măsura 3 și ajutorul pentru HoReCa.

StartupCafe.ro: Deci 41,5 milioane de euro - acel buget rămas necheltuit la Măsura 1...

Claudiu Năsui: Vedem cum facem... Ieri am fost la Ministerul Fondurilor Europene tocmai pentru a găsi finanțare adecvată și pentru HoReCa și inclusiv pentru Măsura 3 trebuie găsite surse.

StartupCafe.ro: Deci nu ne așteptăm - pentru că fostul ministru spunea că undeva în februarie-martie ar fi vrut să dea drumul la o nouă sesiune pe Măsura 1.

Claudiu Năsui: Fac totul foarte transparent, nu ascundem nimic sub preș și deocamdată focusul este acesta.

StartupCafe.ro: Deci mai durează o redeschidere la Măsura 1, trebuie să vă eliberați de ceea ce aveți pe masă?

Claudiu Năsui: Deocamdată trebuie să meargă ce avem. Politicul, îmi pare rău, în România, are ambiții mari și apoi au capacitate administrativă care e prin definiție limitată. Deci trebuie să putem și livra ceea ce promitem.

Noi emoții la grabturile COVID: „Fiecare dintre cele 3 Măsuri mai are nevoie de un aviz de la Comisia Europeană”

StartupCafe.ro: Pe Măsura 3, care este acum în aplicări, aveți buget?

Claudiu Năsui: Ăsta a fost un alt motiv pentru care am fost acum la Ministerul Fondurilor Europene, să găsim bani și pentru ea pe fonduri europene, în programare.

StartupCafe.ro: Păi stați puțin că banii sunt, pe fonduri europene, așa e făcută schema, aprobată de Ministerul Fondurilor Europene. A fost deja aprobată. Ce mai trebuie acum?

Claudiu Năsui: Mai trebuie un aviz al Comisiei Europene pentru Măsura 3 din partea lor și pentru asta găsim soluții.

StartupCafe.ro: Deci mai trebuie un aviz numai pentru ea, nu suntem siguri de finanțare?

Claudiu Năsui: Mai trebuie un aviz pentru ea și încercăm să găsi soluții să vedem unde plasăm acei bani ca să-i obținem.

StartupCafe.ro: Stați puțin, ce aviz mai trebuie de la Comisia Europeană?

Claudiu Năsui: Fiecare dintre cele 3 scheme mai are nevoie de un aviz, de proceduri de la Comisia Europeană și ne trebuie și pentru schema 3.

StartupCafe.ro: Deci nu sunt sigure, spuneți?

Claudiu Năsui: Nu... Mă lupt ca să fie, deci găsim soluții, suntem în modul de a găsi soluții, dar eu vă zic care este situația în momentul de față.

StartupCafe.ro: Deci sunteți în discuții cu dl. Ghinea.

Claudiu Năsui: Absolut. Căutăm soluții ca să fie finanțată toată lumea căreia i s-a promis finanțare.

StartupCafe.ro: Dar mai întâi trebuie să aveți banii de la bugetul de stat.

Claudiu Năsui: Asta e o discuție separată, dar da. Dar să știți că banii de la bugetul de stat, atunci când sunt cofinanțări europene, au o probabilitate mult mai mare de a se da. Pentru că există această prioritate de absorbție.

StartupCafe.ro: Tot pe Măsura 3, fosta guvernare, secretarul de stat Liviu Rogojinaru spunea că există posibilitatea suplimentării Măsurii 3 și-i îndemna pe oameni să aplice în continuare, chiar dacă au șanse mai mici potrivit punctajului, pentru că - cine știe - guvernul avea de gând să suplimenteze Măsura 3. Aveți de gând să faceți asta?

Claudiu Năsui: Suntem foarte deschiși cu toate blocajele pe care le găsim și cu soluțiile. Deocamdată scopul este să operaționalizăm ce avem, pentru că sunt blocaje.

StartupCafe.ro: Deci față de ceea ce avem acum nu puteți să promiteți în plus?

Claudiu Năsui: Eu deocamdată încerc să găsesc finanțare pentru ceea de avem acum pe masă. Și putere de procesare.

Calculul RIR la Măsura 3

StartupCafe.ro: La Măsura 3 au fost dispute privind calculul RIR - rata internă de rentabilitate. Consultanții cu care am discutat, care aveau experiența Programului Operațional Regional, unde s-a folosit, ani întregi, acest RIR, spuneau că în acest calcul se introduce fluxul de numerar pevizionat pe investiție, nu pe toată firma. Dar într-un răspuns pe Facebook, într-un comentariu, Ministerul Economiei a spus că se introduce fluxul previzionat pentru toată activitatea firmei. Aici trebuie clarificate lucrurile, pentru ca oamenii să nu aibă surprize după aceea.

Claudiu Năsui: E o întrebare pe care, dacă vreți, o mai clarificăm. Din câte știu, este toată întreprinderea. S-a mers pe soluția aceasta pentru operativitate, ca să fie mai ușor de văzut, pentru că altfel trebuie să distingi între activități. Dar ca să nu vă zic ceva greșit , mă mai interesez. Dacă acesta a fost răspunsul pe care l-au dat colegii de la Comunicare sau alte direcții relevante, nu o să-l contrazic eu, dar o să mă mai interesez.

StartupCafe.ro: Poate ar fi bine să mai veniți cu un Q&A.

Claudiu Năsui: Exact asta facem. Mai adăugăm răspunsuri la Q&A, pe site.

StartupCafe.ro: Evaluarea la Măsura 3 când o faceți, după ce se finalizează, pentru că este vorba de calitate, nu?

Claudiu Năsui: Da, evident. Dar iarăși, repet, pentru ca toată lumea să știe, mai întâi ne ocupă de Măsura 2, deci toată forța de muncă va fi concentrată pe Măsura 2, imediat ce o terminăm pe 1.

StartupCafe.ro: Adică Măsura 3 e a la longue?

Claudiu Năsui: Nu, nu. Măsura 2 o să o accelerăm. Tot ce facem este să accelerăm acel ritm extrem de mic de 90 de aplicații procesate pe zi la Măsura 2. Și, odată ce avem un motor care să meargă bine, atunci le luăm pe toate și putem să facem și Măsura 3 și HoReCa.

StartupCafe.ro: Și la Măsura 2 la cât vreți să ajungeți ca ritm? De la 90 pe zi la cât?

Claudiu Năsui: Eu vreau să ajung la 800. Trebuie ajuns la mult mai mult, sunt 17.400 de cereri de procesat. Astea ar trebui să dispară - admise, respinse, în clarificări. Apoi sunt contestații dintre cele respinse. Din ce am văzut, nu prea e cazul neapărat, respingerile sunt temeinice, din ce mi s-a zis. Nu pot promite o dată (de finalizare a procesării), pentru că facem tot ce putem ca să accelerăm ritmul.

StartupCafe.ro: La Măsura 3 se termină înscrierea acum, pe 29 ianuarie. Cam cât preconizați că va mai dura până la soluționare?

Claudiu Năsui: Eu acum fac o soluție pentru a se procesa repede - dacă este pentru Măsura 2, 3, HoReCa, nici nu mai contează. Ea trebuie să proceseze repede. Dacă reușim acest lucru - și nu e dacă - noi căutăm soluții și reușim, atunci foarte repede după Măsura 2.

Ajutoarele HoReCa - altă ordonanță. Schema pentru magazinele din mall- incertă

StartupCafe.ro: Schema pentru HoReCa - 20% din diferența de cifră de afaceri pe 2020 față de 2019? Când porniți înscrierile, pentru că s-a dat acea ordonanță de urgență, dar trebuie să veniți cu ordinul de ministru pentru procedură și înscrieri?

Claudiu Năsui: Și mai trebuie să mai reparăm niște lucruri la această ordonanță de urgență.

StartupCafe.ro: A, adică mai veniți cu o ordonanță de urgență ca să modificați ordonanța HoReCa?

Claudiu Năsui: Da, trebuie să avem discuții și cu mediul de afaceri pentru a facilita experiența din măsurile 1 și 2 și problemele potențiale de procesare să le folosim și să nu ne blocăm apoi. Vrem să facem cât mai multe lucruri automatizat. Atenție că această schemă HoReCa e 2,5 miliarde de lei din fonduri 100% naționale. Și atunci, în discuția cu domnul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, să căutăm cumva să le le punem pe fonduri europene și pentru a degreva bugetul de stat - ceea ce ar fi un lucru fantastic, dar și pentru a nu depinde de Ministerul Finanțelor la finanțare, adică să avem o certitudine mai mare că acei bani vor veni. Nu vreau să promitem bani la oameni și să nu-i dăm. I-am promis, îi dăm.

StartupCafe.ro: Asta înseamnă că se mai prelungește procesul și la HoReCa, pentru că pe calendarul actual dvs trebuia să veniți cu procedura în 30 de zile.

Claudiu Năsui: Asta nu e obligatoriu. Încercăm să o facem, dar să o ameliorăm în sensul de a o facilita, pentru a fi cât mai rapidă procesarea. Și al doilea lucru obligatoriu este bugetul.

StartupCafe.ro: Altă ordonanță de urgență, altă consultare publică, iar în guvern...

Claudiu Năsui: Să știți că acest lucru poți să-l faci. Și de data aceasta chiar e o urgență, fiincă firmele chiar au nevoie de această bulă de oxigen.

StartupCafe.ro: Cam când să se aștepte proprietarii de restaurante, baruri, pub-uri, pensiuni, agenții de turism să obțină aceste ajutoare?

Claudiu Năsui: În campanie nu am făcut promisiuni pe care să nu le pot onora. De asemenea, cât mai repede, suntem foarte transparenți cu stadiul pașilor și procedurilor.

StartupCafe.ro: La fel și cu ajutoarele de stat pentru magazinele din mall-uri - fosta guvernare promitea 10.000 de euro în medie pentru magazine, să plătească chiriile. A rămas pe site-ul Ministerului Economiei acel proiect de OUG, dar nu s-a implementat. Aveți de gând să o faceți și pe aceasta?

Claudiu Năsui: Ordonanțele de urgență nu țin doar de Ministerul Economiei, țin și de guvern și de o politică guvernamentală. În măsura în care în coaliție se decide acest lucru, o facem. Dar esențial este să facem ceea ce am promis. Există o tendință a politicului de a promite. Eu vin și vă promit 100 de lei, nu vi-i dau, dar când veniți la mine supărat că nu vi i-am dat, vă spuns: „stați că vă mai dau încă 300”. Și apoi nu vi-i dau nici pe ăia și tot așa. Haideți să livrăm ce am promis, pentru că asta este problema noastră principală în ministerul acesta acum, să livrăm ce am promis.

Start-Up Nation încotro?

StartupCafe.ro: Start-Up Nation 2018? Pentru că la 31 decembrie 2020, când era ultimul termen, toți acești oameni care au făcut investițiile, trebuia să vină cu deconturi. Cum suntem acum cu această situație, au speranță oamenii să-și primească banii promiși, pentru că ei și-au îndeplinit obșigațiile?

Claudiu Năsui: Start-Up Nation 2 - atenție este 100% pe buget național, din banii contribuabililor, care muncesc și plătesc taxe și impozite. Depind de alocarea de la Ministerul Finanțelor și vă pot promite că solicităm banii aceia, sunt 857 milioane lei - necesarul de finanțare pentru plată. Și atunci o să cerem bani și pentru aceștia.

StartupCafe.ro: Deci 857 milioane de lei - deconturi depuse pe care trebuie să le achitați. Iată că oamenii au venit cu deconturile. Gândiți-vă că oamenii au venit cu acele deconturi pentru că și-au făcut investițiile în acest an de criză. Vă dați seama ce efort au făcut!

Claudiu Năsui: Și acum așteaptă banii promiși. Așteaptă de la o contra-parte într-un contract să respecte contractul. De aceea spun: „înainte să pornim alte lucruri, îndeplinește-ți promisiunile tale!”. Și de 10 zile de când sunt în minister cu asta mă ocup.

StartupCafe.ro: În acele contracte de finanțare, îmi aduc aminte că statul, autoritatea - deci dvs. - nu vă asumați răspunderea dacă nu vor fi bani. Erați cumva exonerați.

Claudiu Năsui: Nu. Exonerarea aceea probabil că e o chestie strict juridică. Eu vorbesc despre o reputație a statului român, care, chiar dacă e așa cum e, trebuie să se schimbe. Și mă lupt și pentru banii aceia.

StartupCafe.ro: 800 de milioane de lei înseamnă 4.000 de firme. Ce le transmiteți?

Claudiu Năsui: Le transmitem că noi căutăm să existe bani suficienți în buget și pentru ei.

„Avem programe care nu se mai termină, chiar dacă au fost o idee proastă”

StartupCafe.ro: Alte programe mai aveți în vedere pentru anul 2021? Pentru că la Ministerul Economiei era tradiția acelor programe: SRL-Debutant, programul Start, care a fost înainte de Start-Up Nation, programul Comerț-Servicii, Microindustrializare, Femeia Antreprenor. Ce se întâmplă cu ele?

Claudiu Năsui: Aici este efectiv ceea ce am scris în Programul de Guvernare, ce am spus în campanie și la audierile din Parlament. Toate aceste programe sunt pe bani naționali, 100% din banii contribuabililor. Programele despre care am discutat mai înainte au acest caracter reparator, urgent, pe fondul COVID. (...) Au un caracter temporar și redus ca intervenționism. Apoi, pentru celelalte programe, vreau să vedem transparent pe site cât ne-a costat de exemplu un loc de muncă, pentru că multe dintre aceste programe au ca scop să creeze locuri de muncă.

E o mare greșeală în statul român: tot avem programe care, dacă le-a început cineva, nu se mai termină, chiar dacă ele nu-și ating deloc scopul, chiar dacă au fost o idee proastă. Noi nici nu știm dacă sunt o idee proastă sau nu pentru că nu știm rezultatele lor, înainte de niște rapoarte de activitate insipide, pe care nu le citește nimeni și care nu spun de fapt nimic. Deci hai să vedem, pe indicatori de performanță, cât ne-a costat un loc de muncă. Pentru că, dacă un loc de muncă te costă peste 100.000 de euro, poate e mai bine să-i dai omului banii direct și să nu faci acel program.

Încă un lucru foarte important: pe viitor vom folosi instrumente financiare. Sunt 3 lucruri pe care le facem. Nu trebuie să inventăm roata, ne uităm la ce merge în alte părți. E mult mai ușor pentru aparatul administrativ să interacționeze cu 20 de bănci decât cu 18.000 de firme. Și acele 20 de bănci au capacitatea mult mai mare de a interacționa cu mai multă lume, cu birocrație, dosare. Hai să garantăm creditul!

StartupCafe.ro: Dar există deja programul IMM Invest. De ce trebuie să mai faceți altul?

Claudiu Năsui: Nu. E nevoie de filosofia prin care punem bani în piață și punem bani într-un domeniu. Există o scară a intervenționismului: de la statul care face el fabrica și e de stat, la statul care dă oamenilor bani să facă fabrica, la statul care dă granturi, la statul care dă garanții prin bănci, la statul care subvenționează dobânda, la statul care face o reducere fiscală. Din ce în ce mai puțin intervenționism, ca tu să muți povara birocratică acolo unde poate fi gestionată. Sau să nu o faci deloc, de exemplu, la o facilitate fiscală nu ai deloc povară birocratică și ai ajutat și mediul de afaceri.

Și să nu mai fie statul cel care alege: „Tu ești finanțat, tu nu ești finanțat. Tu ești admis, tu ești respins”. Și evident, contestații, birocrație, povești, punctaje, care sunt alese dintr-un pix politic, până la urmă. Lucrul ăsta n-ar trebui să se mai întâmple și ar trebui să mergem cât mai mult pe soluții private.

StartupCafe.ro. Deja există programul IMM Invest, care a avut rezultate bune, dar acolo se duc firme bancabile. E adevărat că statul a oferit garanție și subvenție la dobândă, pe termen limitat, dar a făcut asta să stimuleze creditarea în situație de criză. Altfel, firmele acelea erau bancabile, băncile au făcut selecția în ultimă instanță și au ales antreprenori viabili, bancabili.

Claudiu Năsui: Asta este o altă problemă: noi ca stat ar trebui să vrem, mai ales dacă vrei să impulsionezi un domeniu al economiei, să impulsionăm pe ăia care chiar pot să creeze valoare.

StartupCafe.ro: Da, dar aceste granturi sunt pentru cei care nu sunt bancabili, cei care sunt la început de drum, care au nevoie de un suport mai puternic.

Claudiu Năsui: Asta, apoi, este o problemă care ține de modul cum faci acel program, de cum dai băncii condițiile și îi spui: Uite, acceptă-l și pe unul așa, că noi îți garantăm 100%. Și mai e o cale: poți să-i spui omului practic nu rambursezi tot principalul, îți subvenționăm dobânda și împrumuți 100 de lei dar rambursezi 80 de lei sau 60 de lei. Ați înțeles?

StartupCafe.ro: Da, am înțeles: dvs. vreți să desființați granturile și să mergeți pe împrumuturi garantate de stat.

Claudiu Năsui: Nu. Ce vrem noi este să folosim mai multe instrumente financiare și să nu mai ai cazuri de oameni care lucrează la stat - și sunt muncitori, deștepți, tot ce trebuei - dar skill-ul lor, competența lor nu este neapărat antreprenoriatul și să nu aleagă ei cine e finanțat și cine nu. (...).

Și mai e un lucru în plus: în momentul în care o faci prin bancă și prin sistemul financiar, mai există acel leverage effect: adică tu pui 100 de lei, ca stat, dar banca mai pune și ea 100 de lei sau 2-3 sute de lei și atunci efectul măsurii este înmulțit cu 2, cu 3, cu 4, 5, 10, depinde cât mai e acest efect. Și atunci deodată poți să ai politici care îți funcționează și absorb și banii, debirocratizează și ajung banii la oameni. Și pentru acea situație este doar o problemă de ghid și de reglementarea băncii și pe convenția pe care o faci cu banca - pe cine primește și pe cine nu primește - și de riscul pe care și-l asumă fiecare. Dar asta este un lucru important și bun - faptul că banca își asumă un risc. Eu nu vreau să finanțez faliment, nimeni nu vrea să finanțeze falimentul. Scopul statului în aceste scheme nu este să finanțeze lucruri care să eșueze. Tocmai, este să reușim.

StartupCafe.ro: Da, dar la debutanți, la startup-uri, nu poți să vorbești de firme bancabile sau de faliment sau non-faliment, pentru că oamenii aceia nu au niciun istoric de afaceri. Nu știi ce fac ei.

Claudiu Năsui: Sunt de acord cu dvs. dar și aici este o chestiune de risc: trebuie și banca să-și ia o parte de risc, și omul să-și ia o parte și statul să vină să te ajute. Nu poți să finanțezi ceva cu șanse mici de viabilitate și să te aștepți să aibă efect bun politica ta publică. Ați citat toate programele acelea, spuneți-mi și mie o firmă care a ieșit bine din acele programe?

StartupCafe.ro: Nu vă pot spune pe de rost. Dar pot să mă uit și să vă extrag.

Claudiu Năsui: Eu mă uit la povești de succes, uitați-vă la UiPath!

StartupCafe.ro: Nu vorbim de UiPath. UiPath s-a dus în Anglia și a intrat într-un accelerator de afaceri imens, care accepta firme din toată lumea, au găsit finanțare de capital de risc, este altceva.

Claudiu Năsui: Exact, e cineva care și-a asumat un risc cu ei. Ce spun eu este că la aceste programe, dacă le facem în modul cum s-au făcut până acum, nu putem să ne așteptăm la alte rezultate. Hai să vedem, să facem un benchmark la fiecare, pe indicatori și dacă nu au fost performante în trecut să le facem mai bine în viitor. Pentru că să dăm în continuare bani care nu ajung nicărieri, dar să zicem că... Și politicienilor le e ușor să spună: am dat bani. Și ce s-a întâmplat cu banii? Rapoarte de activitate. E ușor. Dacă vrem să reformăm ceva, asta trebuie făcut, să nu mai facem lucrurile în felul acesta și să folosim ce s-a făcut în alte țări. Nu reinventăm roata, așa se întâmplă în toate țările europene și reușesc și ele să finanțeze startup-uri. Dar cum? Pun condiție băncii: merge și cineva care e la început de drum, îți garantăm mai mult. Sunt o groază de căi numai că trebuie puțin mai multă muncă și asta vom face.

StartupCafe.ro: Deci să-și ia oamenii gândul de la un Start-Up Nation 2021, ediția a treia?

Claudiu Năsui: În primul rând că nu, nu neapărat. Nu scot nimic de pe masă. Ceea ce spun este că trebuie să facem lucrurile mai bine în viitor, mergem mai mult pe instrumente financiare și mai ales pe fonduri europene.

StartupCafe.ro: Trebuie să vedem schița de buget, că trebuie reliefat la fiecare cât o să aibă.

Claudiu Năsui: Și acolo ne vom concentra pe schemele acestea - HoReCa și schemele care s-au promis deja. Nu vreau să fim în situația în care să promitem mai mult după ce nu reușim nici ce a promis ministerul în trecut. Ce e trecut e trecut. Eu mi-am planificat să existe continuitate, nu vreau să sufere nimeni din schimbarea de guvern. Deci tot ce s-a întâmplat, ce avem în curs, terminăm, plătim, deblocăm.

Redeschiderea economiei

StartupCafe.ro: Dar degeaba dați ajutoare de stat dacă oamenii nu pot să activeze. Dacă o să-i mai închideți cu măsuri anti-COVID?

Claudiu Năsui: Eu vreau să activeze. Eu mă lupt pentru o deschidere, să fie cât mai rapid deschisă economia, chiar și parțial, căutăm diverse metode. Dar sănătatea românilor e pe primul loc, trebuie cu acordul epidemiologilor și trebuie convinși și ei. Dacă epidemiologii îmi dau undă verde, atunci eu o fac și o să fiu acolo pregătit să facem această deschidere chiar și parțial.

StartupCafe.ro: Domnul ministru al Sănătății e tot de la dvs. din alianța USRPLUS. Discutați cu dl. Voiculescu despre măsurile față de firme?

Claudiu Năsui: Am mai discutat și cu el și la nivelul Guvernului.

StartupCafe.ro: Ziceați de UiPath, de curiozitate, că ați adus vorba. Aveți telefoanele lui Daniel Dines, Marius Tîrcă sau al altor antreprenori de performanță de la noi, ca Sergiu Neguț, Teodor Blidăruș - cei cu FintechOS, cu Florin Talpeș de la Bitdefender sau cu cei de la Zitec, Bittnet?

Claudiu Năsui: Pe unele le am. De ce mă întrebați? Îi știu de la unele evenimente și mă bucur să existe efervescență antreprenorială și îmi doresc ca acest minister să creeze premisele să apară cât mai multe succese antreprenoriale. Și pentru asta trebuie făcute câteva lucruri în România: una e reforma acestor scheme de ajutor de stat, date mai inteligent și chibzuit și alta este de debirocratizare (...).

Salariul minim fără taxe - pilotat mai întâi în agricultură

StartupCafe.ro: Dvs., ca deputat, ați fost printre cei care au votat Legea 220/2020, prin care a fost extinsă plaja de beneficiari ai schemei de ajutoare de stat și pe urmă Guvernul Orban a dat o nouă ordonanță de urgență, 199/2020, inițiată de colegul dvs, Virgil Popescu, care acum este ministrul Energiei, prin care a re-modificat așa cum voia el schema. Și acum dvs implementați o schemă cu care nu ați fost de acord.

Claudiu Năsui: N-am fost de acord cu multe lucruri și nu mi-am schimbat opiniile odată ajuns la guvernare. Dar ceea ce am zis rămâne valabil. Statul român - nu eu, nu USRPLUS - a făcut niște promisiuni unor oameni și trebuie să le ducem pe toate la îndeplinire. Cu tot ce avem acum trebuie să fie continuitate și mă lupt pentru chestia asta: să avem surse de finanțare ca să poată fi plătite. Mai mult rămîn consecvent cu toate ideile mele, inclusiv cu zero taxe pe salariul minim și cu toate ideile pe care le-am susținut în campanie. Nu sunt idei de campanie, sunt o problemă de filosofie politică. Acest minister nu a făcut niciodată debirocratizare. Eu o să-l fac să fie o mașinărie de debirocratizare în toată România, în toate domeniile: sănătate, educație, muncă.

StartupCafe.ro: PNL nu prea acceptă zero taxe pe salariul minim?

Claudiu Năsui: Avem în coaliție agreat că, de anul viitor, începem într-un domeniu, îl pilotăm în acel domeniu și vedem cum îl extindem. Nu vă ascund că speranța mea este ca acel domeniu să fie agricultura, pentru că sunt salarii mai mici, e și un impact foarte mic, e și evaziune fiscală multă în agricultură și atunci ar ajuta. E principala măsură care ar scoate din sărăcie milioane de români și e o măsură liberală.

StartupCafe.ro: Dar există și argumentul contra care spune că dacă pui zero taxe pe salariul minim îi atragi pe patroni să se ducă spre salariul minim. Un sfert din angajații din România sunt pe salariul minim în scripte.

Claudiu Năsui: Păi tocmai! Acum sunt așa, când salariul minim este atât de taxat. Avem cel mai taxat salariu minim din toată Europa. Noi tocmai din cauza acestei poveri fiscale mari avem acest fenomen al muncii la gri. Diferența va fi taxată și atunci nu se duc înspre salariul minim.

StartupCafe.ro: Dacă acum salariul minim va fi 2300 de lei brut, dacă eu am un salariu de 4.000 de lei brut?

Claudiu Năsui: 1700 de lei vor fi taxați, restul, nu.

StartupCafe.ro: Spuneați, la RFI, că vreți să eliminați sinecurile din Ministerul Economiei și că veți deranja oameni cu trusturi media în spate. La ce anume vă referiți mai exact, dezvoltați puțin...

Claudiu Năsui: Ce mi s-a spus spun și eu mai departe. Mi s-a spus că, dacă deranjez unii oameni care sunt împământeniți aici și branșați de multă vreme, o să fiu atacat. Exact lucrul acesta îl spun.

StartupCafe.ro: Deci ați fost amenințat, mai pe românește...

Claudiu Năsui: Dar nu vreau să mă plâng, sunt în abia a zecea zi în minister. Nici măcar toată echipa nu este venită. De zece zile mă lupt să le facem pe toate. Era un reportaj la Digi care era la televizor și atunci am trimis Corpul de control la compania din subordine (CNIT - Compania Națională de Învățământ Turistic- n.r.). Aveam deja un raport de control făcut de dl. Tudose, ministrul Economiei din 2015, l-am făcut public, sunt lucruri interesante și acolo și voi face publice toate rapoartele de control ale acestor instituții.

StartupCafe.ro: Ne întoarcem la problema cu care am început discuția, cu evaluările la ajutoarele de stat, oentru că sunt în agențiile IMM oameni puțini, care lucrează și în restul ministerului sunt sinecurile de care spuneți?

Claudiu Năsui: Nu, nu. Și-n minister am avut norocul să găsesc oameni muncitori și funcționari de excepție și o să am o colaborare foarte bună cu ei. Deci toată lumea trebuie să știe că, dacă muncești și-ți faci treaba, nu e nicio problemă, vor avea în mine un susținător și îi voi ajuta să-și ducă cariera în funcția publică până unde își doresc ei și să-și facă treaba în liniște și profesionalism. Aici mă au ca aliat. Nu mă au ca aliat cei care de exemplu în unele companii parazitează banul public și nu-și fac treaba, după indicatori obiectivi și din punct de vedere al bugetului României, administrează defectuos avuția noastră.

StartupCafe.ro: Ce companii, din subordinea dvs?

Claudiu Năsui: Ce spun vreau să fie susținut de documente publice. Toate le voi face publice în momentul în care voi avea ceva. Deocamdată, am cerut un raport pentru această companie, îl voi face public când îl voi avea.

StartupCafe.ro: Dar aveți un portofoliu destul de mare, chiar dacă s-a mai subțiat față de guvernarea precedentă: aceste granturi pentru IMM, aveți Turismul, Comerț Internațional și zona de fabrici de armament a rămas tot la dvs.

Claudiu Năsui: Da, e un minister greu și cu provocări foarte mari, dar le vom duce pe toate și esența și spiritul și filosofia sunt cele pe care le-am prezentat și în campanie, și acum: transparență, debirocratizare și corectitudine.

StartupCafe.ro: Dacă vreți să transmiteți un mesaj pentru antreprenorii aflați în implementare...

Claudiu Năsui: Ne luptăm să reușim pe Măsura 2 și 3 și pentru HoreCa să se întâmple lucrurile cât mai rapid, voi fi foarte deschis cu fiecare blocaj, fiecare problemă, cu soluțiile pe care le vom implementa. Va fi predictibilitate maximă. N-o să vă zic că lucrurile merg bine acolo unde nu merg bine, dar dacă merg bine puteți să fiți liniștiți că chiar merg.

Un lucru pe care nu l-a făcut acest minister este debirocratizarea și vreau să o facă în mandatul meu, să înlesnească antreprenoriatul și să ușureze viața românilor, vreau să se ajungă să fie o plăcere să întreprinzi în România. Să fie ușor să înființezi o firmă, dar să fie ușor să și desființezi o firmă, nu este nicio tragedie nici să nu-ți meragp o idee. Majoritatea oamenilor cu idei de succes și care au reușit firme mari sunt rezultatul a foarte multe falimente, fie că nu a fost ideea bună, fie că nu a fost implementată bine, fie că au avut ghinion, poți să ai eșec după eșec până ai succes. Nu trebuie să ne fie frică să greșim. Și când ești mic, statul să te lase în pace și, pe măsură ce crești, poate să vină o povară administrativă mai mare, pentru că poți să reziști (...). Și, apropo de granturi, nu trebuie să-ți spună statul „asta e o idee bună, asta nu e o idee bună”. Piața, consumatorii, noi, toți românii să alegem ce ne folosește, ce ne face un confort mai mare în viață.

StartupCafe.ro: Succes și dvs și mai ales antreprenorilor români!