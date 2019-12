Firma românească FintechOS primeşte o investiţie de 14 milioane dolari

Startup-ul românesc de tehnologie financiară automatizată FintechOS a primit o investiţie Series A în valoare de 14 milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea actualilor investitori GapMinder și Launchub Ventures.

Tehnologia FintechOS permite băncilor și companiilor de asigurări tradiționale să țină pasul cu așteptările în continuă schimbare ale clienților, și, în același timp, cu viteza, agilitatea și flexibilitatea fintech-urilor, companii al căror model de business se bazează pe tehnologii inovative.

Cu ajutorul tehnologiei și expertizei FintechOS băncile și companiile de asigurări pot lansa cu o viteză fără precedent – în săptămâni, în loc de luni sau ani - produse și servicii hiper-personalizate, complet digitale, bazate pe surse complexe de date. Implementarea tehnologiei FintechOS se poate realiza ca Software-as-a-Service, compania ajutând clienții în procesul lor de migrare către cloud, dar și local (on-premises), platforma integrându-se cu ușurință cu tehnologiile din infrastructura existentă.

FintechOS oferă clienților săi posibilitatea de a utiliza date din peste 150 de surse integrate (din rețele sociale, informații contextuale, sisteme în cloud și soluții enterprise), precum și 20 de procese financiare automatizate (bazate pe inteligență artificială, precum KYC – Know Your Customer, Customer 360, prețuri, analiză de risc etc). De asemenea, FintechOS pune la dispoziție și un marketplace cu peste 50 de aplicații open source create pentru a facilita utilizarea tehnologiei în procesele de onboarding a clienților noi, de creditare, economisire, asigurări sau pensii. De asemenea, parteneriatele strategice cu companii mari precum Microsoft, EY, Deloitte, Publicis Sapient și CapGemini permit intrarea și adopția mai rapidă a tehnologiei FintechOS pe numeroase piețe.

Fondată în 2017 de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, compania are acum clienți în peste 20 de țări de pe trei continente. Veniturile sale anuale recurente au crescut cu 450% în 2019. Capitalul suplimentar obținut prin noua rundă de finanțare va fi utilizat pentru a continua ritmul rapid de creștere a companiei și pentru extinderea operațiunilor sale în Europa, dar și în Asia de Sud-Est și Statele Unite. De asemenea, FintechOS va investi în continuare puternic în dezvoltarea mai multor aplicații, servicii și soluții financiare accesibile instant, pentru a facilita accesul la servicii cu valoare adăugată și personalizate pe multiple canale.

“Abordarea noastră are în centrul său clientul, nu tehnologia. Am creat FintechOS cu obiectivul de a transforma industria financiară, oferind băncilor și companiilor de asigurări oportunitatea de a acționa și de a reacționa mai repede decât organizațiile fintech, și de a oferi clienților o experiență superioară, contextuală, într-un timp foarte scurt. Cu FintechOS băncile și asigurătorii pot crea aproape instantaneu servicii hiper-personalizate și experiențe îmbunătățite considerabil pentru clienții lor”, spune Teodor Blidăruș, CEO și Co-Founder al FintechOS.

“Este cea mai rapidă poveste de creștere în care m-am implicat până acum, și o experiență fascinantă alături de Teodor Blidarus, pe care îl consider un vizionar de anvergură. Dincolo de succesul FintechOS, cred că avem încă o validare că ecosistemul de antreprenori, business angels și fonduri de investiții începe să funcționeze în România”, adaută Sergiu Negut, Co-Fondator FintechOS.

GapMinder este un fond de capital de risc de 40 de milioane de euro, care investește în companii de tehnologie de ultimă oră create în România și Europa Centrală care cresc rapid la nivel internațional, aflate în faza de Seed sau Serie A. Partenerii GapMinder au o abordare directă ca investitori, ajutând companiile să crească prin consultanță strategică și implicare directă în organizarea operațională, guvernanța corporativă și disciplina financiară.

Portofoliul GapMinder include companii precum FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo.

GapMinder este co-finanțat în majoritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020.

Potrivit datelor oficiale centralizate pe Termene.ro, firma Fintech OS SRL a înregistrat anul trecut pierderi de 2,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 3,5 milioane de lei, având un numpr mediu de 17 angajați. Fondat în august 2017, startup-ul românesc FintechOS are printre acționari antreprenori și investitori activi pe scena startup-urilor din România: Teodor Blidăruș, Adrian Blidăruș (co-fondatori ai companiei Softelligence), Sergiu Neguț (investitor în 2Performant, FruFru etc.), Dan-Marius Mihăescu.