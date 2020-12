Plățile pe Măsura 2 se vor întinde până în martie-aprilie 2021. „Jumătate dintre funcționari sunt pe la spital”

Perioada în care Ministerul Economiei va plăti firmelor beneficiare granturile de 2.000-150.000 de euro de la Măsura 2 de sprijin se va întinde până în martie 2021, poate chiar aprilie, a declarat, miercuri, secretarul de stat Liviu Rogojinaru, care s-a plâns de lipsa de personal din agențiile din subordine, unii dintre funcționari fiind bolnavi de COVID-19.

El a explicat și motivul pentru care unele firme care au primit număr de ordine mai în față ajung să primească banii în urma celor care s-au înscris mai târziu.

„Noi am împărțit firmele la cele 9 agenții, pe calculator, în condițiile în condițiile în care s-ar putea să existe situații în care să spunem cel care este la numărul 620 la agenția Cluj să primească după cel care este la numărul 1629, dar care este la început la agenția Constanța. Și să zică <<Cum, domnule, ăla de la 1600 primește și eu de la 600 nu am primit?>>. Asta este explicația. Dacă nu făceam în modul ăsta, să lăsăm calculatorul să le împartă către agenții, apărea din nou problema aia frumoasă cu telefonul <<Pune-o pe a mea înainte că al meu e mai frumos!>>. Așa că am zis să se facă electronic”, a spus el.