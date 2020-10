UPDATE. A început sesiunea de aplicare la Măsura 2 - ajutoare de 2.000-150.000 Euro pentru firme și ONG

Vlad M

1. Prima problema este faptul ca la acest grant s-a putut aplica cu orice CSU. Practic ce mai conta daca tu ai, in continuare activitatea blocata? Ce conteaza ca in 2020, iti va scadea cu 90% din cifra ta de afaceri atata timp cat o companie cu -25% Cifra de Afaceri in lunile Martie-Mai a primit certificat Galben si a putut aplica.

2. Un alt aspect a fost tutorialul care nu a explicat nici o clipa ca dupa completarea cererii, ea se descarca, se semneaza electronic si se incarca din nou. Foarte multe companii au blocat-o si au crezut ca este depusa.

3. Sistemul de alocare, este cel mai putin etic si moral posibil. Sunt bani aruncati pe geam fara sa fie oferiti celor cu probleme, carora guvernul le-a blocat activitatea si in ziua de azi. Dupa o verificare aleatorie, daca 6000 de companii vor beneficia de grant, este un mare lucru, cel mai probabil, doar primii 3500 vor primi acesti bani.

4. Modul restrictiv de a cheltui grantul, a fost gandit visand la diverse companii care au doar datorii, companii care si-au platit datoriile, si vor avea nevoie capital de lucru sa reporneasca activitatea, vor face cu greu fata.



Aceasta finantare intra in istorie ca cea mai stupida si ineficienta metoda de a sustine firme sanatoase, care au fost imbolnavite de restrictii. Din Ianuarie 2021, in Romania, nu vor mai fi bani nici de pensi, nici de salarii.



Am votat doar guverne liberal, dar sincer dupa ce au masacrat economia cu brio, ma uit atent la PSD.

- Un anteprenor de 10 ani, cu IMM-uri de peste 5mil Euro, si profit peste 500.000 eur, cu firmele la 10% incasari anul acesta.