Antreprenorii au semnat primele contracte de finanțare PNRR pentru fondurile europene destinate bateriilor și panourilor solare

Antreprenorii români selectați la fondurile PNRR au semnat, joi, primele contracte de finanțare cu Ministerul Energiei, pentru a face investiții în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice și promovarea investițiilor în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice.

Primele 3 contracte de finanțare se referă absorbția fondurilor europene prin Investiția 4.3 și Investiția 4.2 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ce vizează dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice și promovarea investițiilor în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice.

„Pe lângă rolul în echilibrarea sistemului, capacitățile de stocare ne permit să putem beneficia energia ieftină și verde produsă de parcurile solare și eoliene și atunci când nu bate soarele sau nu bate vântul. Astfel vom avea o energie mai sigură și mai ieftină. Astăzi am semnat primele două contracte din apelul lansat ca parte a PNRR - investiția 4.3. În plus, trebuie să reducem dependența de importurile de panouri fotovoltaice din țările din afara UE, de aceea sprijinim cu bani nerambursabili investițiile românești în producția celulelor și panourilor fotovoltaice. Am semnat tot astăzi primul contract, care va sprijini construcția unei fabrici de panouri fotovoltaice, de la zero, la Sfântu Gheorghe” - a spus Sebastian Burduja, ministrul Energiei, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.