VIDEO. „Stresul nostru este că banii sunt ceruți și pentru alte urgențe”. Ajutoarele de stat COVID- interviu cu ministrul fondurilor europene

Principalele declarații, pe scurt:

„Acum obiectivul pe care îl propun Guvernului este ca în prima săptămână din martie să avem finalizată noua formă de PNNR”.

OUG 199/1010 spune „să dăm jumătate de miliard de euro pentru măsura de capital de lucru, însă trebuie să găsim bani din altă parte pentru salariile celor angajați suplimentar pentru campania de vaccinare. Nu vreau să dau cifre acum, pentru că este o decizie a guvernului, nu e o decizie a mea și e o decizie grea. Dar eu sper să găsim soluția pentru a da acest jumătate de miliard în economie foarte rapid”.

„Aici este o amețeală, niște ministere nu vorbesc între ele... Măsura 3 a fost notificată la Comisie? Măsura lansată? Evident că nu. A fost notificată altă măsură, pe altă ordonanță de urgență”

„Nu vreau să mai văd lansări de scheme fără avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Comisiei Europene, că noi suntem interfața între România și Comisia Europeană. Asta mi se pare inacceptabil”.

„(...) Ne incumbă o obligație de a cheltui banii până în iunie și o vom face”.

„Deocamdată stresul nostru este că nu avem... De fapt avem banii dar sunt ceruți și pentru alte urgențe. Și decizia este dacă le prioritizăm pe alea sau nu”.

„Teoretic, Măsura 2 a avut 165 milioane de euro (prima alocare din fonduri europene, înainte de suplimentarea decisă prin OUG 199/2020 - n.r.) care au fost consumați, teoretic. Acum facem efortul să-i suplimentăm, dar nu e ca și cum ne incumbă un fel de automatism - dacă s-a depus trebuie finanțat”.

„Sectorul privat va fi o prioritate pentru noi atât în PNRR cât și în programele operaționale”.

„Sunt ușor nemulțumit pentru că nu am văzut preocupare pe procesul de desemnare a autorităților de management”.

Spargerea POR în 8 programe regionale pe fiecare regiune, cu desemnarea agențiilor de dezvoltare regională drept autorități de management? „Vreau să fiu foarte clar: da. Fără echivoc, da!”.

„Mai este și un apel foarte cerut acum, Innotech Student, sunt lansați 20 de milioane de euro. Este o supriză de câte de mare e cererea la Innotech, sunt 280 de aplicații depuse de administratorii de schemă. În banii pe care îi avem acum, 10-12 câștigători pot să fie”.

Programul de digitalizare a IMM „depinde de realocările din React EU”.

Interviul pe larg:

StartupCafe.ro: Domnule Ghinea, de ce ați schimbat numele acestui minister care era cunoscut tradițional drept Ministerul Fondurilor Europene? Acum îi spuneți Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cristian Ghinea: Pentru că am vrut să dau un semnal de schimbare către adevăratul destin al acestei instituții. Această instituție nu ar trebui să aibă un destin contabil. În primul rînd că asta cu fondurile europene a fost un titlu care înșela cumva sau crea așteptări și înșela de faot relitatea. În primul rând că fondurile europene nu stau la Minsterul Fondurilor Euripene. Fondurile europene nu stau în pivnița ministerului, nu există o pivniță cu miliarde de euro. Fondurile europene sunt pe circuit, sunt la Minsterul de Finanțe pe finanțăpri, sunt la Comisia Euripeanp, unde trebuie să intre facturi să le luăm. În al doilea rînd, Ministerul Findurilor Europene nu esingurul care are fonduri europene, Sunt două ministere care au bucăți mari de fonduri europene: Ministerul Agriculturii, pentru parte de dezvoltare rurală și Ministerul Dezvolătrii, pentru parte de dezvoltare regională. Acest minister a fost creat pentru a crește capșacitatea României de a se dezvolta cu fonduri euoropene, Asta înseamnă investiții și proiecte. Și trebuie să ne uităm la fonduri în sine ca la oportunități de a dezvolta proiecte și a atrage investiții în România, în toate sensurile. Investiții nu înseamnă numai beton, ci și investiții în oameni, în capital uman, în competitivitate. (...) Acest minister nu ar trebui să facă un fel de reparații după alții, adică să stăm să tragem de proiecte, să evităm decommitment-urile (pierderea fondurilor europene alocate, prin dezangajare - n.r.) , deși asta trebuie să facem. În fiecare an, suntem în pericol să pierdem bani noi, ca țară, pe acest mecanism al decommitmentului. Deci vreau ca ai mei colegi din minister să intre pe aceatsă logică și când vom restructura ministerul să dăm mai mare importanță acestei părți de dezvoltare de proiecte.

StartupCafe.ro: Avem acest Mecanism european de redresare și reziliență și proiectul de Plan național de redresare și reziliență (PNRR), prin care noi, românii, vrem să atragem 30 de miliarde de euro din mecanismul european. Acest proiect de plan depus de guvernul Orban pentru a atrage banii aceștia, ce aveți de gând să faceți cu el, pentru că dvs, USRPLUS, ați făcut alt proiect de plan și acum sunteți la guvernare împreună? Retrageți documentul actual, modificați din negocierile cu CE?

Cristian Ghinea: Nu retragem documentul actual, ca să fie foarte clar. Documentul a fost depus. A fost o rundă de discuții pe el, îl vom reface. Mulți zic că am criticat. Eu zic că a fost o dezbatere sănătoasă. A fost pentru prima dată în România când niște forțe politice au dezbătut programe, proiecte și alocări bugetare. Mie mi se pare că, decât să ne scuipăm peste gard cu „ba tu ești prost!”, „ba tu ești prost!”, este un progres, este exact ceea ce ar trebui să fie o dezbatere politică. Și eu și Dragoș Pâslaru (europarlamnetar n.r.) am fost vocali pe subiectul ăsta. Din punctul meu de vedere, dezbaterea a fost închisă, dezbaterea de acum este modul în care interpretăm proiectele, milestone-urile. În programul de guvernare am inclus zonele eligibile și prioritățile noastre, ale USRPLUS, și acum devine o chestiune de negociere. Pe de-o parte trebuie să negociem în coaliția de guvernare, cu implicarea personală a președintelui Iohannis, sub patronajul vicepremierului Barna care are sub coordare ministerele cele mai importante pe partea de PNNR și apoi, după ce ne punem de acord, mergem și negociem cu Comisia Europeană documentul final.

Dar atenție, documentul în sine care există are o parte de analiză, lucrată în minister, și care e bună. Analiza cu situația, problemele, reformele necesare sunt acolo, nu sunt inventate, nu sunt scoase din burtă peste noapte. Unde au fost viziuni diferite a fost la partea de alocări. E de-o parte, pentru că existau viziuni diferite în mod concret, dar mai este și o chestiune importantă - ministerul ăsta a început să lucreze la Plan când nu era finalizat regulamentul european. Oamenii au lucrat pe trei piloni și 12 domenii de intervenție. Între timp, în Parlamentul European s-au schimbat, au devenit 6 piloni. Și atunci, oricum, și dacă nu se schimba guvernul, documentul oricum trebuia refăcut. Nu este acum că-l refacem doar pentru că mi-a venit mie sau vrea Pâslaru ceva. Documentul trebuie refăcut, iar asta s-a întâmlpat cu multe țări, pentru că au trimis draftul inițial înainte de a se termina negocierile din trialog și dezbaterea din Parlamentul European. Va fi un memorandum în Guvern prin care reașezăm calendarul de lucru, refacem grupurile de lucru cu ministerele și propunerea mea a fost să terminăm până în ultima săptămână din februarie.

S-a propus un mic delay să fie prima săptămână din martie 2021, pe o chestiune tehnică, am fost de acord, deci acum obiectivul pe care îl propun Guvernului este ca în prima săptămână din martie să avem finalizată noua formă de PNNR, care este o actualizare a celei curente. Adică toată partea de analiză și de diagnostic rămâne. Ce se va schimba va fi la partea de alocări și de mecanisme.

StartupCafe.ro: Mai concret, ce realocați, ce faceți acolo?

Cristian Ghinea: Nu vă pot spune, pentru că nu ar fi fair față de partenerii noștri, care sunt în primul rând parteneri noștri din guvern, celelalte ministere care au proiecte pe care le-au propus. Deci nu ar fi fair din partea mea ca ministru coordonator să mă antepronunț.

StartupCafe.ro: Ca și calendar, dacă abia în martie vom avea noi, România, poziția noastră de negociere, deci de abia de atunci putem spune că vor începe de fapt discuțiile aplicate, reale cu CE pe acest document?

Cristian Ghinea: Nu, nu, nu e adevărat. Discuțiile aplicate cu Comisia Europeană au început și se derulează, pentru că avem feedback-ul Comisiei pe capitolele deja trimise. Și atunci nu plecăm de la zero, în tot acest timp se discută.

StartupCafe.ro: Nu mai modificați în Plan ceea ce s-a agreat deja cu CE...

Cristian Ghinea: Păi nu s-a agreat nimic. A fost trimis planul și au fost niște discuții la nivel tehnic și avem feedback de la CE pe capitole. Acum noi trebuie să răspundem la acel feedback și vom răspunde conform unei viziuni.

De exemplu, pot să vă dau exemplul cu transportul. În prima formă s-a creat un capitol mare care se numește transport durabil, de peste 9 miliarde de euro, care amestecă partea de căi ferate cu partea de autostrăzi. Asta nu merge - nu că spun eu. Eu nu vreau să vin acum să spun că a zis Comisia, dar am văzut toată documentația tehnică, am văzut comentariile Comisiei, am văzut comentariile noastre la comentrariile Comisie, deci așa arată dosarul în momentul ăsta, dar aia a fost o forțare.

Au fost niște scântei în campania electorală între USRPLUS și PNL pe acest subiect, Capitolul ăla este încheiat, mergem mai departe. Putem să accetăm că nu erau pilonii deja stabiliți și atunci, dat fiind că căile ferate au 100% raportare verde și autostrăzile sunt zero la sută. Atunci trebuie mutate autostrăzile într-un capitol și probabil că le vom adăuga la capitolul competivitate.

StartupCafe.ro: Deci nu veți mai finanța din PNRR autostrăzi?

Cristian Ghinea: Doamne ferește! Vom finanța autostrăzi din PNRR, doar că le mutăm la alt capitol.

StartupCafe.ro: Deci nu vor mai fi investiții verzi...

Cristian Ghinea: Păi nu erau investiții verzi, dar putem să argumentăm pe competitivitate. România are nevoie de autostrăzi pentru competitivitate? Da. Deci ăsta este argumentul. Și lăsăm exact cât a propus guvernul anterior pentru autostrăzi, 3,5 miliarde de euro, plus 1 miliard de euro pentru centuri ocolitoare. Cătălin Drulă (ministrul Transporturilor - n.r.) mă asigură că vor fi proiecte mature, că sunt deja proiecte mature, trebuie să luăm decizia - ce intră pe PNRR, ce intră pe programul operațional de transport viitor și să o facem. Am văzut că s-au supărat unii pe mine că au înțeles că nu vreau autostrăzi. Nu. Dar este o bătălie care va fi greu de dus, pentru că - uitați-vă la Italia! - nu au făcut autostrăzi - e drept că ei le au. Toată partea de autostrăzi la Planul Italiei prevede să pună stații de încărcare pentru mașini electrice și cabluri digitale pe autostrzăile existente. Deci eu sunt complet în filmul în care o să mă bat pentru alocarea asta pentru autostrăzi, dar am nevoie de argumente. Nu pot să zic la Comisie „Hai să te scot la o cafea și dă-mi 3 miliarde de euro pentru autostrăzi!”. Trebuie să fim beton armat și de asta nu vreau să alimentez discuția pe ce a fost în coaliție pe subiectul ăsta, pentru că acum trebuie ca toată coaliția să fie complet solidară atunci când mergem la Bruxelles pe aceste chestiuni.

StartupCafe.ro: Dl. Boloș, predecesorul dvs, de la PNL, vorbea despre mai mult de 3 miliarde de euro din PNRR și alți 3 miliarde de euro și ceva din cadrul financiar multianual normal, bani numai pentru firmele mici și mijlocii și startup-uri. Cum vor putea fi accesați acești bani de către antreprenori?

Cristian Ghinea: Acum suntem într-un moment cu 3 surse de finanțare: programele operaționale în curs, cele curente, deschiderea noilor programe operaționale și PNRR.

În ce privește pe cele curente, erau banii vechi alocați, dar au fost și aceste scheme de ajutor de stat prin fonduri europene, care sunt totuși masive. Sunt cele 3 măsuri de la Minsterul Economiei, finanțate de noi. Este prima, de microgranturi, unde am alocat 85 de milioane de euro (numai partea de fonduri europene- n.r.), din care au fost consumați 58 de milioane de euro. Mai este Măsura de capital de lucru, unde scos pe piață 265 milioane de euro, au fost efectiv plătiți, sunt 22.000 de cereri acolo, care în total fac 940 milioane de euro. Și aici este dilema aia dură: teoretic ar fi bani din React EU pentru a completa, deci eu sper să găsim soluții.

StartupCafe.ro: Ordonanța de urgență 199/2020 asta spune...

Cristian Ghinea: Da, să dăm jumătate de miliard de euro pentru măsura de capital de lucru, însă trebuie să găsim bani din altă parte pentru salariile celor angajați suplimentar pentru campania de vaccinare. Și nu mă refer la capital de lucru. În general, tot ce vă spun eu acum - bani de spitale, bani de spitale modulare, bani de centre de vaccinare, bani de salarii pentru oamenii din centre de vaccinare - toate vin dintr-o găleată, care se numește React EU, care acum ar trebui să completeze banii luați de la programele operaționale și să ducă bani pentru noile nevoie. De asta nu vreau să dau cifre acum, pentru că este o decizie a guvernului, nu e o decizie a mea și e o decizie grea. Dar eu sper să găsim soluția pentru a da acest jumătate de miliard în economie foarte rapid.

Și mai este Măsura 3, unde situația este mai complicată, este de 415 milioane de euro și acolo sunt circa 6.000 de cereri și chiar astăzi a avut loc o întâlnire cu Comisia Europeană pentru a încerca notificarea acestei măsuri și sunt optimist că vom găsi soluția și că îi vom da drumul foarte rapid. Deci iată 1 miliard care este foarte posibil să vină rapid în piață pe Măsura de capital de lucru și Măsura 3.

StartupCafe.ro: dar am înțeles de la dl. Boloș că pe Mpsura 3 nu mai e nevoie de această reavizare de la Comisia Europeană, ci numai pe suplimentarea de fonduri de la Măsura 2, cei 500 de milioane de euro puși în plus, atât cât s-a suplimentat pe OUG 199/2020.

Cristian Ghinea: Acum, ca să fiu răutăcios, înseamnă că vorbim cu Comisia doar așa ca să.... Nu. Faptul este următorul și aici este o amețeală, niște ministere nu vorbesc între ele...

StartupCafe.ro: Ministerul Fondurilor și Ministerul Economiei, nu?

Cristian Ghinea: Fostele. Notificarea pentru Măsura 3 s-a făcut pe o schemă, apoi s-a dat altă ordonanță care a modificat grila de evaluare și s-a lansat schema pe noua grilă de evaluare (Măsura 3). Între timp, Parlamentul - și aici nu e vina fostului guvern, ci a fostei majorități parlamentare, care a venit și a zis stați puțin cp știa vor sp dea numai mai unii și trebuie să dom și la alții - a adugat o lege.

StartupCafe.ro: Dar culmea e că acea lege a fost votată și de parlamentarii USR, dar și de parlamentarii PNL împotrova voinței ministrului Economiei, care era de la PNL...

Cristian Ghinea: Eu nu vreau să comentez acest aspect. Eu spun așa: e factual, nu înțeleg de ce se insistă pe o chestie care factual poate fi dovedită foarte ușor. Măsura a fost notificată la Comisie? Măsura lansată? Evident că nu. A fost notificată altă măsură, pe altă ordonanță de urgență. Adică ne tot furăm căciula. Eu încerc să nu intru în clinciuri verbale cu predecesorul meu sau cu membri ai coaliției. Vedeți că fac eforturi în acest sens. Dar este absurd totuși să zicem că albul este negru. Măsura 3, așa cum a fost lansată, nu a fost notificată la Comisia Europeană. A fost notificată altă măsură, care nu a fost lansată. Pentru că guvernul însuși s-a răzgăndit în ce privește evaluarea și evident că noi trebuie să notificăm măsura care este lansată pe piață. Și acest minister din nou își asumă să facă curățenie, să rezolve probleme pe care nu le-a creat el.

Evident că oamenii ăia, 6.000, care au aplicat și care își văd pe site punctajul, trebuie să aibă un răspuns pe acel punctaj, nu pe ce a scris un alt OUG sau pe ce a publicat Parlamentul separat. Este o întrebare de bani și o întrebare de încurcătură juridică. Acum o rezvolvăm pe asta cu încurcătura juridică și vom rezvolva și problema de bani. Cum a spus și Claudiu Năsui, sunt angajamente pe care statul român le-a luat și suntem perfect deciși să onorăm angajamentele statului român.

StartupCafe.ro: Până pe 29 ianuarie oamenii încă depun la Măsura 3. Le dați asigurări că ceea ce au depus ei se va aplica, vor fi judecate proiectele după regulile care le-au fost comuncate?

Cristian Ghinea: Ăsta este obiectivul nostru. Dar ca să fie foarte clar: încercăm să scoatem niște cartofi fierbinți, îmi asum aceste decizii, notificăm la Comisie schema care a fost lansată, care există pe piață și pe așteptările oamenilor. Acum așteptăm răspunsul Comisiei li vreau să nu mai văd genul ăsta de... Adică nu poți să vrei permament bani, fără să vorbești cu oamenii ăia care-i gestionează. Mi se pare aberant. Nu vreau să mai văd lansări de scheme fără avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Comisiei Europene, că noi suntem interfața între România și Comisia Europeană. Asta mi se pare inacceptabil. Și vreau să încetăm și aceste prezentări trunchiate ale informațiilor: Măsura aia care este ăn piață nu a fost notificată ca atare la Comisia Europeană. Dacă măcar la atât nu ne putem pune de acord, atunci, nu știu cum putem să... Adică nu putem să negociem adevărul.

StartupCafe.ro: Le spuneți asta celor de la PNL?

Cristian Ghinea: Nu celor de la PNL. Sunt oameni din piață care așteaptă bani. Sunt oameni care mă înjură pe mine că nu vreau să dau drumul la niște bani. Pixul ăsta nu a avizat Măsura 3. Nimeni de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a avizat Măsura 3 așa cum există acum, este o problemă pe care am început să o rezolv. Nu puneți presiune pe mine aiurea că încerc să vă rezolv problema! Adică măcar cine a creat niște probleme să nu fie foarte vocal când alții încearcă să rezolve problema aia.

StartupCafe.ro: Ziceți că acești bani vor intra până la urmă... Această schemă de ajutoare de stat COVID a fost prelungită până la 30 iunie 2021. Până când să se așteapte oamenii să le intre toți banii? Și celor de la Măsura 2 și celor de la Măsura 3?

Cristian Ghinea: Până atunci. Până în iunie. Asta ne incumbă o obligație de a cheltui banii până în iunie și o vom face. După care trebuie să vedem cum continuăm, în PNRR sau în programele operaționale viitoare. Din nou, aici vom fi atenți - sunt și alte state care au băgat scheme de ajutor de COVID pe PNRR-ul lor și trebuie să decidem dacă o facem și noi - dacă e nevoie și eu spun că e nevoie la starea bugetului și dacă putem. Și aici va fi un dialog cu Comisia Europană care, dacă va accepta la alte state, va trebui să accepte și la noi. Pentru că nu e în preferințele Comisiei. Până la urmă este o parte de ce vrei să faci și ce poți să faci, e o chestiune de negociere.

StartupCafe.ro: Deci acest mecanism React EU nu are treabă cu PNRR...

Cristian Ghinea: Nu. E ceva complet separat.

StartupCafe.ro: E complet separat, dar vreți să continuați finanțarea acestui tip de intervenții și prin PNRR?

Cristian Ghinea: React EU, în momentul ăsta, merge parțial către spitale - 850 de milioane de euro pentru spitale, parțial către Programul de competitivitate, pentru Măsura 2, și pentru tabletele pentru școli, unde avem o supracontractare uriașă, adică avem bani scoși de 135 de milioane de euro în piață și avem proiecte primite de 1 miliard de euro. Și ce v-am spus acum înseamnă mai mulți bani decât sunt disponibili în React EU. Asta înseamnă că la POCU trebuie să găsim soluții să întoarcem din banii ăia sau să ne asumăm faptul că nu se mai întorc, din ce au accesat pentru ajutorul de șomaj tehnic și pentru sporul de risc la medici. Toate astea sunt decizii grele și mai vin cereri pentru campania de vaccinare curentă.

Sunt decizii grele și atunci trebuie să ne decidem ce mutăm în vitorul PNRR, ca să nu rămână pe bugetul de stat. Nu vreau să mă antepronunt, pentru că eu caut soluții și voi găsi soluții, doar că trebuie să fim solidari în interiorul coalițeii și să rezolvpm problemele din trecut și să prioritizpm cel mai înțelept problemele pe care le avem acum în față - cum ar fi campania de vaccinare, care devine problema ministerului pe care îl conduc în momentul în care alte două-trei ministere zic că au nevoie de banii ăștia, Ministerul de Finanțe zice „Suntem la limită cu deficitul bugetar deja” și toată lumea întoarce capul spre ăla care conduce ministerul care se ocupă de fonduri europene.

StartupCafe.ro: Încă o chestiune la schema aceasta COVID - acolo se prevede un număr minim de 50.000 de beneficiari ai schemei. Până în momentul de față, pe cifrele pe care le avem, sunt vreo 17.000 de beneficiari care vor lua bani la Măsura 2 și alți 18.000 sau mai mulți la Măsura 1.

Cristian Ghinea: Da și sunt mai mulți de 50.000, dacă îi punem și pe cei 6.000 de la Măsura 3. Dacă ai 29.000 la Măsura 1...

StartupCafe.ro: Nu iau toți bani, mulți vor fi descalificați.

Cristian Ghinea: Da, dar asta n-o să știm până nu terminăm. În momentul ăsta sunt bani necheltuiți din cei 85 de milioane de euro la Măsura 1. Vor lua foarte mulți, pentru că e o măsur foarte simplă.

StartupCafe.ro: Nu vor lua foarte mulți, pentru că mulți au depus deși nu erau eligibili.

Cristian Ghinea: Targetul de 50.000 de beneficiari noi l-am impus. Ni l-am asumat. Sunt 29.000 din care spuneți că sunt descalificați mulți, sunt 22.000 la Măsura 2...

StartupCafe.ro: Din care vreo 5.000 vor fi descalificați, am informațiile din Minsterul Economiei.

Cristian Ghinea: Sunteți foarte pesimist. O să vedem. Sunt vreo 6.000 de cereri depuse pentru Măsura 3.

StartupCafe.ro: Dar bani sunt pentru 3.000 și ceva la Măsura 3.

Cristian Ghinea: Deci dvs. spuneți că nu o să atigem targetul de 50.000 de beneficiari. Hai să vedem! Deocamdată stresul nostru este că nu avem... De fapt avem banii dar sunt ceruți și pentru alte urgențe. Și decizia este dacă le prioritizăm pe alea sau nu. Și dvs ziceți că atunci când vom cheltui toți banii pe care îi avem poate nu atingem ținta de 50.000. Mi-aș dori să ajungem să avem problema asta, pentru că asta înseamnă că vom da toți banii pe care îi preconizăm.

StartupCafe.ro: Dar faptul că, din moment ce s-au lansat niște apeluri de proiecte în baza unor ordonanțe de urgență au depus oamenii proiecte, se mai pune problema că nu se alocă banii către această schemă și se vor prioritiza alte obiective?

Cristian Ghinea: Facem toate eforturile. Toate schemele de ajutor de stat au mai multe cereri decât bani, nu putem să mergem pe ideea că banii sunt infiniți, la un moment dat trebuie să zici stop. Vreau să spunem stop cât mai încolo. Teoretic, Măsura 2 a avut 165 milioane de euro (prima alocare din fonduri europene, înainte de suplimentarea decisă prin OUG 199/2020 - n.r.) care au fost consumați, teoretic. Acum facem efortul să-i suplimentăm, dar nu e ca și cum ne incumbă un fel de automatism - dacă s-a depus trebuie finanțat.

StartupCafe.ro: Prin OUG 199, dvs. sunteți oblgat să finanțați.

Cristian Ghinea: Nu vreau să comentez modul în care se dau aceste ordonanțe.

StartupCafe.ro: Dar populația nu are nicio vină.

Cristian Ghinea: Știu, dar populația a depus niște aplicații și va veni jumătate de miliard pentru Măsura 2 la capital de lucru ca să acoperim acele cereri. Deci jumătate de miliard de euro, dacă cererile sunt mai mari, vor fi unele care rămân pe afară, dar facem efort să fie cât mai puține în situația asta.

StartupCafe.ro: Dar o relansare la Măsura 1 - microgranturi se mai ia în calcul, ați discutat cu ministrul Năsui, că dânsul trebuie să ia decizia, pe bugetul rămas, de 41,5 milioane euro.

Cristian Ghinea: Pentru 30 de milioane de euro (partea de fonduri europene - n.r.). Dar da, am discutat și luăm în calcul asta.

StartupCafe.ro: Dar cât mai repede, pentru că este în discuție această țintă de 50.000 de beneficiari și Măsura 1 poate ar mai fi ajutat dacă vă grăbeați să o relansați să vă încadrați în termenul de 30 iunie 2021.

Cristian Ghinea: M-am întâlnit cu Claudiu Năsui și am vorbit la telefon de mai multe ori decât cu partenera mea de viață, în ultimele două săptămâni. Vă asigur că suntem foarte serioși și să fie soluții găsite, și repede.

StartupCafe.ro: La PNRR, dl. Boloș vorbea de 3 miliarde de euro și 3 miliarde de euro prin cadrul financiar multianual normal pentru antreprenori. Aveți de gând să păstrați prevederea?

Cristian Ghinea: Da, absolut, ca să fie foarte clar, sectorul privat va fi o prioritate pentru noi atât în PNRR cât și în programele operaționale. Vreau să văd și o dinamizare a modului în care se cheltuie acești bani. Cred că acest precedent cu Ministerul Economiei a fost unul bun, a fost o măsură luată în condiții de criză, dar care arată că uite, se poate, adică nu trebuie ca Ministerul fost al Fondurilor Europene să țină el controlul pe fonduri, ci poate foarte bine să dea contracte cum a fost ăsta pentru Ministerul Economiei. Din punctul de vedere al ministerului pe care îl conduc, beneficiarul este Ministerul Economiei, dar cred că este o măsură bună să acredităm administratori de granturi, astfel încât să permanentizăm genul ăsta de intervenții, prin alte instituții, care știu mai bine decât noi ce au de făcut.

De asemenea, vreau să gândim mai bine și toată partea asta de instrumente de intervenție. Este în programul de guvernare - și al USR și al PNL - Banca națională de dezvoltare. Eu cred că trebuie, a venit momemntul să avem acest instrument. Din păcate, înțeleg că partea de acreditări, proceduri durează un an-doi, iar soluția pe care am negociat-o în coaliție atunci când am scris Programul de Guvernare împreună cu partenerii de la PNL și UDMR este de a crea rapid acel fond de investiții al statului, prin care să putem da drumul la bani, să continuăm procesul de acreditare a Băncii naționale de dezvoltare și, în momentul în care banca va fi gata contopim fondul de investiții în bancă, tocmai ca să avem un vehicul intermediar pentru următorii 2 ani.

StartupCafe.ro: Programele Operaționale și PNRR când vor putea fi efectiv accesate? Dați-ne un orizont de timp.

Cristian Ghinea: La PNRR vom avea prefinanțare 13% în iunie, va veni în mai-iunie (circa 2 miliarde de euro, pe partea de fonduri nerambursabile- n.r.) . Teoretic, noi putem să grăbim banii și acum, ca să fim absolut siguri că va intra în forma finală, noi putem să cheltuim banii. Ne stabilim milestone-urile și le putem da în a doua parte a anului la Comisia Europeană. Iar proiectele - putem să băgăm la PNRR proiecte care au început chiar în anul 2020. Dilema este că trebuie să fie proiecte de care suntem absolut siguri că vor fi acceptate în final, pentru că noi putem să începem banii și apoi nu putem să recuperpm de acolo. Deci asta e singura încurcătură. Dar. altfel, din iunie, dacă va fi acceptat și suntem siguri că va rămâne forma finală, absolut, putem să începem să cheltuim și eu sper să găsim soluții, să mutăm ceva dintre schemele astea care ne-au consumat bani acum, să le mutăm pe PNRR.

StartupCafe.ro: Și programele operaționale când or să înceapă să fie accesate - de exemplu de antreprenori, pe Competitivtate, pe Regional, pe Capital Uman?

Cristian Ghinea: Aici sunt ușor nemulțumit pentru că nu am văzut preocupare pe procesul de desemnare a autorităților de management. Și au fost pe programele operaționale - cele 16 propuse să fie create - au fost discuții pe conținut cu Comisia Europeană, au fost 8 runde de negocieri. Sunt mulțumit pe partea de conținut, m-am uitat pe observațiile Comisiei, multe pot fi ușor rezolvate, la altele trebuie niște schimbări de logică (...).

Din păcate, însă, ca om pățit în 2017, cu desemnarea autorităților de management, cred că se merge o variantă mult prea optimistă în momentul ăsta. Adică oamenii - Direcția de prograare din ministerul pe care îl conduc și la echipa de deasupra - au mers cu ideea „Domn'e, autoritățile de management sunt acum cele 6 care există la minister și mai sunt cele de la alte ministere, le spargem, le divizăm, devin 16 și li se continuă acreditarea”. Nu e adevărat! Deci aici trebuie să luăm iarăși o decizie între a face rapid și a face în modul în care s-a plecat. Și nu vreau să se creadă - „Domn'e, vrea Ghinea să critice ceva ce a făcut Boloș”, pentru că aceste idei de spargere a actualelor autorități de management, a actualelor programe operaționale - că asta e altă dilemă, dacă se sparg și AM-urile automat, analizăm asta. Ideea nu aparține lui Marcel Boloș, a fost decisă de echipa de la programare acum 2 ani și ceva și au avut și ei niște argumente, cu care noi nu suntem de acord.

Din păcate comunicarea dintre actualele autorități de management și cei de la Programare este foarte defectuoasă. Adică cei de la Programare au făcut programarea fără să vorbească cu cei de la autoritatățile de management. Trebuie să fi fost acolo în 2015-2016 ca să-ți dai seama cât de complicat e procesul de desemnare. Dacă țineți minte, a început în 2014-2015, l-am găsit într-o etapă destul de rudimentară în 2016, am muncit de ne-au sărit ochii în 2016, am reușit să acredităm 2 autorități de management și au finanlizat, a venit Rovana Plub, a dat cu capul, a zis că face ceva ninja la început, a fost o greșeală, după 2 luni s-a întors la procedurile și la sistemul informatic și la soluția găsită de noi, care era una mixtă, și au reușit să acrediteze toate AM-urile în iulie 2017.

StartupCafe.ro: Deci 3 ani de provizorat.

Cristian Ghinea: Nu de provizorat, nu au fost lansate programele operaționale. Și acum mă întreabă toată lumea cât va dura desemnarea. „Se face rapid”, se zice. De unde aveți voi atât optimism, că data trecută a durat 3 ani?

Și nu înțeleg de ce, din moment ce avem autorități de management funcționale, pe care le-am acreditat foarte greu data trecută, acum să zicem „spargem!”. Spargem POCU în trei, spargem POIM în două, spargem POC în 2. Nu vreau să mă antepronunț. Eu vreau să-mi explice cineva de ce merită riscul să spargem autoritățile de management. Că, așa cum sunt ele, sunt funcționale și desemnate. Și, dacă rămân autoritățile de management, ele pot continua, adică redesemnarea devine chiar o formalitate, pe când, dacă le spargi, nu mai este o formalitate. Dar se pot găsi și formule mixte, eu nu zic să deăm la o parte tot ce s-a negociat. Pe partea de conținut continuăm, pe partea de structură instituțională, eu cred că trebuie să mergem pe o formulă prin care să menținem cât mai mult din ceea ce avem acum, ca să nu ne apucăm să le desemnăm de la zero. Sunt nemulțumit că nu văd preocupare pentru acest aspect până acum. Poate mi s-a părut mie, că sunt Stan Pățitul.

StartupCafe.ro: În schema propusă de predecesorul dvs., programul Operațional Regional, care are și acele finanțări pentru antreprenorii IMM - POR 2.1-microîntreprinderi, POR 2.2-IMM - se va sparge în 8 POR-uri mai mici, câte unul pe fiecare regiune de dezvoltare, care să fie gestionate de agențiile de dezvoltare regională, ca autorități de management. Veți merge în continuare cu această structură propusă de guvernul Orban?

Cristian Ghinea: Vreau să fiu foarte clar, da. Fără echivoc, da! Decizia asta vine dintr-o supărare absolut legitimă a președinșilor de consilii județene, a primarilor de mari orașe, care au văzut cât de mult s-a complicat procesul între Autoritatea de Management POR, de la Ministerul Dezvoltării, și agențiile de dezvoltare regională, ADR-uri care le erau aproape. Și atunci, oamenii ăștia au zis „Domn'e, ne-am săturat să se decidă tot de la București, hai să facem ADR-urile autorități de management”. Înțeleg complet acest argument și e nevoie de ducerea deciziei acolo.

Sunt două riscuri pe care vreu să ni le asumăm împreună. E și situația bizară că programarea se face la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar Autoritatea de Management este la Ministerul Dezvoltării de fapt. Am vorbit cu ministrul Cseke Attila despre problema asta. Sumt două riscuri - unul este desemnarea. Ce se întâmplă dacă autoritatea de audit și Comisia Europeană nu vor da desemnarea unui ADR? Adică dacă spune tu, ADR nu îndeplinești condițiile să fii autoritate de management,. Ce se întâmplă, nu mai are regiunea aia program operațional regional. Nimeni nu mi-a dat răspuns clar.

StartupCafe.ro: ADR-urile sunt un fel de organizații neguvernamentale.

Cristian Ghinea: Da, asta e și observația de la Ministerul Justiției, dar de la Ministerul Justiției vechi. A fost o oarecare vâltoare și în guvernul liberal pe subiectul ăsta. Asta nu e o dezbatere USRPLUS vs. PNL. A fost o propunere controversată în interiorul guvernului liberal. Unele ministere s-au opus atunci, între care Ministerul Justiției, care a zis: „Domn'e, ADR-urile sunt ONG-uri”. Eu nu cred, nu sunt de acord cu Ministerul Justiției. Eu cred că, dacă avem voință politică, găsim soluții la această problemă, legată de ADR-uri. Trebuie și consiliile județene să-și asume mai mult, să facem din ADR-uri institiții în sine. Apare o problemă după aia, că consiliile județene - și asta va fi observația Comsiei și a autorității de audit mie în sută- CJ-urile sunt un fel de beneficiari și stakeholderi în ADR-uri. Deci practic va trebui să fie separare a deciziei de cei care dețin acolo un interes. Și trebuie să avem un plan de backup, dacă nu se ajunge la desemnare.

Al doilea risc este cel de decommitment. Câtă vreme ADR-urile erau sub o singură autoritate de management, acest risc anual de a pierde bani se regla de la una la alta. Adică un ADR cheltuia mai mulți bani, altul mai puțin și se regla la nivel de AM POR. Dacă ele sunt separate, nu mai depind unul de altul, atunci riscul crește foarte mult, pentru că dacă o autoritate de management regională nu-și face targetul, pierde banii. Nu mai sunt vase comunicatnte. Și asta am spus în programul de guvernare - continuăm regionalizarea fondurilor europene și va fi un memorandul în Guvern prin care evaluăm riscurile, riscurile sunt astea două.

Până la urmă nu este problema Ministerului Investițiilor și proiectelor Europene, pentru că noi facem progamarea cum vrea clientul - în cazul ăsta, Ministerul Dezvoltării. Dar dacă spunem că astea sunt cele două riscuri, nu ne asumăm numai noi, ci ne asumăm împreună. Altfel, sunt de acord cu supărarea legitimă a primarilor marilor orașe, care acum sunt și USRPLUS. Și eu, dacă aș fi primar la Timișoara, Brașov, Bacău, Oradea, și eu aș cere - de ce trebuie să fac evaluarea proiectelor de două ori? Și la ADR, și la AM POR? Poate ar fi trebuit să rezolvăm mai demult asta prin actele delegate, pentru că nimic nu oprea AM POR să țină puterea aia la Centru, putea să dea acte delegate la ADR.

StartupCafe.ro: La închiderea cadrului financiar multianul actual, ce rate de aborbție credeți că vom atinge? Ultimele cifre existente, din 4 decembrie 2020, la dvs., la fondurile structurale avem un subtotal de 40%, adică 9 miliarde de euro cu tot cu prefinanțările. Dezvoltarea Rurală, la Ministerul Agriculturii, merge mult mai bine, 68%.

Cristian Ghinea: Iată o autoritate de management care nu a trebuit să fie reacreditată în 2016, pentru că exista deja și de asta au început mai devreme. Noi am început efectiv să aducem bani din CFM 2014-2020 după acreditare. PNDR, de la Ministerul Agriculturii au început mai devreme pentru că ei erau acreditați, nu au fost schimbați. Suntem la 40 și ceva la sută, dacă scădem prefinanțarea suntem la 30 și ceva la sută, bani efectiv reali.

Programele operaționale sunt supracontractate toate. În următorii 3 ani, va trebui să umblăm după proiecte să le finalizăm, să tragem de ele să le închidem. Nu uitați că exercițiul 2007-2013 s-a inchis la 98%, deci zic că nu absorbția contabilă este o problemă. Intră bani în țară? Da, vor intra. Facem absorbție cu proiecte de calitate? Aici este buba. Dar asta însemană că în următorii 3 ani noi vom trăi în două universuri paralale ale fondurilor europene - trebuie să închidem proiectele actuale și trebuie să le deschidem pe astea noi.

Acum, vor fi foarte mulți oameni supărați că eu zic niște chestiuni de schimbare de viziune, dar lucrăm pe niște proiecte care fuseseră lansate de mult timp. Cer îngăduință in partea oamenilor că nu am cum să schimb proiecte sau apeluri lansate sau închise sau în evaluare sau în implementare. Dar eu am cerut de la autoritpțile de management țintele de evitare a decommitmentului, estimarea mea este că anul acesta vor intra 3 miliarde de euro în țară. Dezangajaările vor fi automat evitate. Dacă vor intra 3 miliarde, vom fi mult peste riscul de dezangajare. Dar dezangajările sunt în atenție, e principala preocupare a directorilor de autorități de management.

StartupCafe.ro: Ce oportunități mai sunt pe final pentru antreprenori? E programul de digitalizare a IMM de 100 de milioane de euro pe care trebuie să le înceapă ADR-urile. Când se vor putea înscrie oamenii la aceste ADR-uri?

Cristian Ghinea: Curând, sper. Mai este și un apel foarte cerut acum, Innotech Student, sunt lansați 20 de milioane de euro. Este o supriză de câte de mare e cererea la Innotech, sunt 280 de aplicații depuse de administratorii de schemă. În banii pe care îi avem acum, 10-12 câștigători pot să fie. Acum, vom decide dacă vom mări. Evaluarea pentru ăștia care vor primi acum va fi gata la începutul lui februarie. Și apoi vor merge studenții la ei. Comparativ cu partea de tineri NEETs, unde măsurile de antreprenoriat merg foarte prost, e un grup-țintă foarte dificil, la partea de studenți este un boom. Sper să gsim bani să mărim, să fie mai mulți câștigători, dar la începutul lui februarie vor fi desemnați cei 10-12, că atâția intră.

StartupCafe.ro: Dl Boloș spunea că automat or să ridice la 150 de milioane de euro și doamna Turcan, când era vicepremier, a spus că va merge din start la 150 de milioane de euro și chiar cu re-realocare.

Cristian Ghinea: Eu când zic că se va face ceva se va face, de asta nu vreau să zic da automat. Deocamdată ăștia sunt banii lansați, nu merge pe fonduri europene la modul vă zic eu pe gură că va avea automat. Nu există automat, cineva va lua o decizie și se uită de unde taie ca să fie banii acolo.

StartupCafe.ro: Și la ADR-uri ați mai întrebat, când pornesc programul de digitalizare?

Cristian Ghinea: Decizia e la Programul de competitvitate. ADR-urile sunt doar implementatori, deci noi trebuie să dăm verdele și apoi va fi la ei.

StartupCafe.ro: Când le dați verde?

Cristian Ghinea: Depinde de realocările din React EU.

StartupCafe.ro: Și acolo trebuie să așteptați să realocați...

Cristian Ghinea: Programul Operațional Competitivitate e unul din programele de la care s-au luat bani și așteptăm să fie completat din facilitatea React EU. Nu avem nevoie de aviz de la comisie, este schema noastră, o putem lansa mâine, e vorba de disponibil de bani.

StartupCafe.ro: În bugetul de stat, ați discutat banii pentru Schema de ajutoare COVID de 1,5 miliarde euro, la IMM, și pentru digitalizarea IMM și tot ce mai este, ce ați discutat cu ministrul Nazare, cu premierul?

Cristian Ghinea: Nu am intrat la nivelul ăsta de detaliu pentru fiecare, ministerul a cerut limitele bugetare pe anul ăsta și acum se face negocierea în Guvern. Ne ocupăm de toate. Dar nu mă puneți să dau partenerilor știri prin presă. O să o fac când suntem acolo. Vă spun că muncim și se vede foarte mult implicarea oamenilor în aceste zile. E multă presiune și foarte multă așteptare și o responsabilitate pe care o resimt.