Situație ajutoare COVID: A crescut mult ritmul de procesare la Măsura 2

O. Constantin

As dori sa stiu si eu in baza carei Legi, la Masura 2 evaluarea s-a facut aleatoriu? DIn cate stiu eu , in Ordonanta initiala, exista princiupiul Primul Venit - Primul Servit ca element primordial si esential. In Ordonanta de modificare in care s-a suplimentat fondul pentru a acoperi toate cererile, nu s-a modificat/anulat principiul Primul Venit - Primul Servit. Din raportul de azi aflam ca s-au evaluat 9000 de cereri, eu ma aflu pe pozitia 36XX. Deci eu am fost sarit la evaluare. Am sa trimit luni o scrisoare Primul Ministrul si Ministrului Economiei, ca sa aflu si punctul lor de vedere. In functie de raspunsul lor am sa depun o plangere penala la DNA, pentru abuz in serviciu si neaplicarea corecta a legii. Suplimentarea bugetului la Masura 2 nu anula de la sine principiul Primul Venit - Primul Servit. La Masura 1, de pe pozitia 81XX, am fost analizat printre ultimii, deci prin intervalul 27000-29000, dar in cele din urma am primit banii. Mentionez ca mi-am depus singur cererile, n-am apelat la vreun consultant. Oare acesta sa fie motivul? Oare firmele de Consultanta au parghiile necesare sa forteze evaluarea cu preferinta a anumitor dosare? Jalnici conducatori avem.