Măsura 2: Plăți puține în așteptarea următoarei tranșe de buget. Ajutoare de stat COVID-situația la zi

Plățile către beneficiarii Măsurii 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro au încetinit semnificativ, în ultima săptămână, bugetul disponibil fiind pe terminate, relevă datele publicate, vineri, 28 mai 2021, de Ministerul Economiei.

Săptămâna trecută, Ministerul Economiei a precizat că urmează să mai ia restul de bani europeni - 206 milioane de euro - rămași la Măsura 3, blocată în prezent, pentru a-i pune la Măsura 2 pentru plăți. Până va fi operaționalizată o ordonanță de urgență în acest sens, plățile de ajutoare de stat către firmele câștigătoare la Măsura 2 au încetinit semnificativ.

Astfel, în ultima săptămână, doar 53 de firme și-au primit banii de la stat, prin Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câe 2.000-150.000 de euro. Suma totală plătită de vinerea trecută până astăzi, 28 mai 2021, este de numai 12 milioane de lei. Săptămâna trecută fueseră plătite 141 de firme.

În total, de anul trecut și până vineri, 28 mai 2021, au fost plătiți 8.175 de beneficiari, la Măsura 2, cu suma totală de 2,53 miliarde de lei. Față de situația de săptămâna trecută, nu s-a mai coborât în lista de aplicanți cu plățile, cel mai mare număr de ordine (RUE) plătit fiind tot 9628, ca și vinerea trecută. Aceasta înseamnă că cele 53 de plăți efectuate în ultima săptămână au fost în interiorul acestei limite (dintre contractele care erau în pregătire pentru plată).

În acest moment mai sunt alte 155 de contracte semnate, care așteaptă să fie plătite în perioada imediat următoare. Ultimul contract semnat este la numărul de ordine 9632, ca și săptămâna trecută.

Alți 67 de solicitanți sunt cu notificări primite și trebuie să-și descarce contractele, să le semneze și să le încarce înapoi în sistemul electronic cu tot cu dovada cofinanțării de 15%. Ultima firmă în această situație este la numprul de ordine 9552. Spătămâna trecută erau 79 de firme în situația aceasta, ultima fiind la numărul 9625, ceea ce înseamnă că nu a mai avansat în jos în lista RUE procesul de notificare, fiind îndepliniți doar pașii ulteriori până la plată.

În fine, alți 20 de beneficiari au statusul „în curs de semnare AIMMAIPE”, adică ei au primut contracte, le-au semnat și acum așteaptă să li le semneze și agențiile IMM de care aparțin. Ultima în această situație este Meridian Taxi din București, la numărul RUE 9630, la fel ca și săptămâna trecută.

Însumând aceste trei categorii de beneficiari încă neplătiți, sunt 242 de firme care urmează să fie plătite în perioada următoare, din ultimii bani care mai sunt disponibli înainte de suplimentarea de buget promisă de guvernanți prin mutarea ultimilor bani europeni rămași la Măsura 3.

În continuare rămân 8407 firme acceptate în lista de așteptare, prima sub linie fiind la numărul de ordine RUE 9633 - un solicitant care a cerut 726.000 de lei de la Agenția Constanța (ca și săptămâna trecută). Aceste firme așteaptă ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) să ducă în Guvern proiectul de ordonanță de urgență scos în dezbatere publică săptămâna trecută, după care să fie aprobată de executiv și publicată în Monitorul oficial. Ministerul Economiei a spus că astfel va putea să folosească la plățile din Măsura 2 ultimii bani rămași la Măsura 3.

Reamintim că Măsura 3 a fost blocată de ministrul Economiei, Claudiu Năsui, care a invocat suspiciuni de fraudă. În prima fază, deja au fost luate fonduri europene de 209 milioane de euro de la Măsura 3 și puse la Măsura 2, asigurând plățile până acum. Au mai rămas 206 milioane de euro - fonduri europene - să fie transferate de la Măsura 3 la Măsura 2, dar și așa vor rămâne mii de firme în afara bugetului. Pentru plata lor, guvernanții ar trebui să folosească facilitatea europeană React EU, care nu este încă programată în România.

Ceea ce s-a schimbat semnificativ față de săptămâna trecută este partea de rambursări din fonduri UE. Situația la zi arată că cei de la Ministerul Economiei au lucrat în ultima săptămână mai ales la procesul de transmitere a solicitărilor de rambursare către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În total s-au transmis cereri de rambursare de 2,36 miliarde de lei, bani pe care statul român ar urma să-i primească de la Comisia Europeană, să-și acopere din efortul bugetar aferent ajutoarelor de stat pe care le-a plătit unui număr de 7.533 de beneficiari ai Măsurii 2.

În total, la Măsura 2, s-au înscris 22.226 de solicitanți, din care au fost admiși (în bugetul disponibil sau în lista de așteptare) 16.824, iar 5.400 au fost respinși (s-a mai adăugat un solicitant respins față de situația de săptămîna trecută). Toate cererile au fost procesate la Măsura 2.

Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro - este practic finalizată. Aici se mai lucrează la solicitările de rambursare, prin care statul urmează să-și acopere cheltuielile cu banii de la Comisia Europeană. Aici Ministerul Economiei a transmis solicitări de rambursare de 167,6 milioane de lei, bani pe care statul vrea să-i ia de la Comisia Europeană pe seama plăților pe care lea efectuat către 17.322 de beneficiari ai Măsurii 1 (microîntreprinderi fără angajați, PFA, ONG, cabinete medicale individuale implicate în lupta anti-COVID-19).

În total, sunt 17.329 de beneficiari care șiau primit microgranturile de câte 2.000 de euro șa Măsura 1. Au mai rămas 45 de contracte de finanțare semnate fără cont deschis la bancă de către aplicanți și nu au mai fost plătite.

În total, s-au înscris la Măsura 1 un număr de 29.250 de solicitanți, toate cererile fiind procesate. 19.615 de solicitanți au fost admiși la finanțare, iar 9.635 au fost respinși. După ce au fost admiși, mulți dintre beneficiari nu și-au semnat contractele în timpul-limită stabilit prin prodcura Măsurii 1 sau au încălcat alți termeni procedurali. Astfel, în acest moment sunt 11.876 de solicitanți de microgranturi care fie au fost respinși din start, fie au fost admiși dar li s-au reziliat contractele de finanțare pentru că nu au parcurs anumite proceduri obligatorii după ce au fost admiși.

Așa cum arată acum situația de la Măsura 1, aici se consumă circa 35 de milioane de euro, adică o treime din bugetul total alocat, de 100 milioane euro pentru această măsură. Restul de 65 de milioane euro pot fi mutați la Măsura 2 sau se mai poate lansa o sesiune de înscrieri tot la Măsura 1, așa cum promisese fostul guvern Orban.

În total, prin Măsurile 1 și 2 statul a plătit firmelor și altor beneficiari eligibili 2,7 miliarde de lei, reprezentând circa 550 de milioane de euro, în jumătate de an, în condițiile în care, la un moment dat, fostul guvern Orban a promis ajutoare de stat de până la 1,5 miliarde de euro prin această schemă de ajutoare COVID-19.

Reamintim că Măsura 3- granturi de investiții de 50.000-200.000 euro- este blocată în acest moment de către ministrul Claudiu Năsui, care a făcut plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. La aceste finanțări s-au înscris un număr de 27.736 de aplicanți, cu solicitări în valoare totală de 15.889.215.181 lei (de 6 ori mai mult decât bugetul disponibil).

Așa cum am mai relatat pe StartupCafe.ro în mai multe rânduri, Ministrul Economiei a precizat că vrea să reia Măsura 3 de la zero, dar are nevoie ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să programeze facilitatea React EU în România. Inițial Măsura 3 era finanțată din Programul Operațional Comeptitivitate (POC) 2014-2020, dar acum Ministerul Economiei vrea să ia bani dintr-o altă sursă de fonduri UE, facilitatea React EU.