Un startup de inteligență artificială primește o finanțare de peste 200.000 euro

Startup-ul Vatis Tech, care folosește inteligența artificială pentru procesarea conținutului audio-video, primește o finanțare de peste 200.000 de euro de la fondurile de investiții Early Game Ventures și Sparking Capital și de la Mălin Ștefănescu, președintele TechAngels.

Vatis Tech este un serviciu disponibil online, care permite programatorilor să folosească API-ul (Application Programming Interface) pentru a integra tehnologia Vatis în produsele și serviciile lor.

Fondatorul și directorul general al serviciului este Adrian Ispas și din echipa mai fac parte chief Alexandru Nicolae Topală, technical officer (CTO) și Emanuel Ioan Nazare, chief operating officer (COO).

„La Vatis Tech ne concentrăm pe a dezvolta algoritmii de recunoaștere pentru limbile europene precum franceză, italiană, germană, olandeză sau poloneză. Am început, bineînțeles, cu limba română și am demonstrat că soluția noastră are rezultate mai bune decât alte tehnologii consacrate. În testele efectuate până acum, acuratețea transcrierii oferită de competitorii noștri este de 84% pe cand cea a Vatis Tech a depășit 94%. Algoritmii de speech recognition dezvoltați de către noi, sunt specializați pe industrii și verticale, precum media, financiar, tehnologie sau domeniul medical”, a declarat Adrian Ispas, fondator și CEO al Vatis Tech.