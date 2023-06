[P] Anunț de începere a proiectului – Acțiunea POC 4.1.1. BIS - PRODUCTIE SISTEME DE PERETI EXTERIORI EFICIENTI TERMIC - AIMEDESIGN SRL

AIMEDESIGN SRL, cod de identificare fiscală 37067700, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/147/2017, cu sediul în Str. Energiei nr. 12, Bl. CE5, ap. 5, Alba Iulia, jud. Alba, derulează începând cu data de 31.03.2023 si pana la data de 31.12.2023, proiectul nr. 623/1/POC 4.1.1 BIS C, intitulat: PRODUCTIE SISTEME DE PERETI EXTERIORI EFICIENTI TERMIC, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, in cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4.1.1-Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale si pregătirea unei redresări verzi, digitale si reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS - Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor.

Valoarea totala a proiectului, este de 1.320.681,62 lei, din care 902.780,64 lei, finanțare nerambursabila si 417.900,98 lei contribuție proprie.

Obiectivul General al proiectului, il reprezintă "Îmbunătățirea competitivității Aimedesign S.R.L. prin dezvoltarea si diversificarea activității existente, in acord cu cerințele de piață".

Rezultatele așteptate ale proiectului, sunt:

Echipamente achiziționate: 2 imprimante 3D, pentru producția sistemelor de pereți exteriori eficienți termic; 2 laptopuri; 1 imprimanta 3D de birou pentru machete, 2 aplicații software de producție (Rhino V6+upgrade la V7 si Vray).

2 comunicate de presa, 3 autocolante, 1 afis A3

Un nou loc de munca ocupat (manipulator materii prime)

Detalii suplimentare se pot obține de la: Magda OPRIȘ, telefon 0723624280, email magda@aimedesign.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”.