[P] FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI ”Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”

SC PRESTIGE MOB SRL, cod de identificare fiscală 6600187, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2013/2002, cu sediul în localitatea Baloteşti, str. Unităţii nr. 38, judeţul Ilfov, România, anunță semnarea, în data de 12.04.2023, a Contractului de finanțare nr. 2120 pentru implementarea proiectului cu titlul: ”Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, aferent Cod SMIS 161033.

Proiectul va fi implementat la sediul companiei din localitatea Baloteşti, comuna Baloteşti, str.Unității, nr.38, jud.Ilfov, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor si intreprinderilor mari

Valoarea totală a proiectului este de 2.147.405,27 lei, din care 775.197,97 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 45% din valoarea totală eligibilă aprobată), din care 658.918,27 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC si 116.279,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, conform contractului de finanțare semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului este de 947.464,18 lei (echivalentă cu 55% din valoarea totală eligibilă aprobată), iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 424.743,12 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta producerea de energie verde din surse regenerabile (solar) pentru consumul propriu avand ca efect reducerea emisiilor de carbon.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 intrucat prin realizarea investitiei propuse de catre solicitant, acesta urmareste realizarea unei actiuni orientate spre eficienta energetica a intreprinderii si de reducere a consumului de energie din cadrul activitatilor realizate in procesele sale tehnologice.

Obiective specifice ale proiectului:

- Stimularea investitiilor realizate un vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara

- Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin instalarea unui sistem fotovoltaic

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a instalarii unui sistem fotovoltaic

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

R1. Instalarea unui sistem fotovoltaic avand o putere instalata de 398 kW

R2. Scaderea consumului de energie electrica preluata din SEN de la 551,50MWh/an la 115,39MWh/an, in primul an dupa implementarea proiectului de investitii

R3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera de la echivalent a 181,99 toneCO2/an la 38,08toneCO2/an in primul an dupa implementarea proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare, 12.04.2023, până la 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Date de contact beneficiar:

BACANLI BEHIC BUGRA, Manager de proiect

Telefon: 0731.795.228

E-mail: info@prestigehome.ro