[P] Anunț începere proiect „Amenajare parc fotovoltaic” - GRAPHTEC DESIGN S.R.L.

GRAPHTEC DESIGN S.R.L. cu sediul în B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, etaj 1, Mun. Constanta, Jud. Constanta, cod poștal 900154, România derulează, începând cu data de 30.12.2023 proiectul „AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC”, aferent contractului de finantare nr. 204/30.12.2023 - Proiect finanțat din PNRR „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGenerațieUE”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu MINISTERUL ENERGIEI în calitate de Coordonator de Reforme si/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C6. Energie și va avea un impact pozitiv le nivelul regiunii de implementare.

Data începere proiect: 30.12.2023

Data finalizare proiect: 24 de luni dar nu mai târziu de 31.12.2024

Valoarea totala a proiectului este de 1.677.952,80 lei

Finanțarea nerambursabilă a proiectului este de 553.500,00 lei

Adresa de implementare: B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, Mun. Constanta, Jud. Constanta, cod poștal 900154.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă realizarea de investiţii în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul PNRR, prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie solară..

Obiective specifice ale proiectului:

Noua investitie va contribui la indeplinirea obligatiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ce se emit in timpul producerii energiei electrice prin metode conventional-poluante. Realizarea centralei electrice fotovoltaice de 0.25 MWp va reduce consumul propriu de energie electrica din reteaua nationala si in acelasi timp va exista si o cantitate de energie electrica livrata in reteaua nationala. Astfel beneficiile sunt monetizate prin doua modalitati: economii – prin reducerea costurilor operationale, fluxuri de numerar nete prin livrarea energiei generate si neconsumate in reteaua nationala.

Rezultate așteptate:

• Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară de 0,25 MW

• Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră de 206,44 echivalent tone de CO2

• Producție brută obținută de energie primară din surse regenerabile de 0,029 Mii tep/an

• Producție totală de energie electrică din surse regenerabile estimata pentru o perioada de 20 ani de funcționare de 6.015,60 Mwh/20 ani.

Bei Maria-Magdalena

Telefon: +40 728 182 196

Website: https://www.graphtec.ro

E-mail: contabilitate@ graphtec.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/