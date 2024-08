[P] Anunț începere proiect „Creșterea Competitivității IMM-urilor în Regiunea de Vest” - VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL

VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL anunță lansarea proiectului strategic „CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN REGIUNEA DE VEST”, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), sub apelul PRV/1.3.A/2 Sprijin pentru microîntreprinderi - Apel 2. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Regional Vest, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).

Acest proiect are ca obiectiv principal creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din regiunea de vest a României, prin investiții strategice în echipamente și tehnologii avansate necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de proiectare și consultanță tehnică în domeniul construcțiilor rutiere.

Proiectul se concentrează pe achiziția de echipamente esențiale pentru serviciile de proiectare a lucrărilor de construcții rutiere, aceste achiziții sunt menite să îmbunătățească eficiența și calitatea serviciilor oferite de companie.

Scopul principal al proiectului este de a răspunde nevoii crescânde de eficiență și calitate în domeniul construcțiilor rutiere, de a reduce întârzierile și costurile suplimentare asociate proiectelor complexe. În plus, proiectul vizează creșterea productivității muncii și protecția mediului prin măsuri concrete.

Valoarea totala a proiectului este în cuantum de 600.878,74 lei din care 407.499,76 lei reprezintă cheltuieli eligibile. Din totalul finantarii, 97.799,94 lei constituie valoarea aportului propriu.

„Această investiție este crucială pentru a ne asigura că putem continua să oferim servicii de înaltă calitate și să ne menținem competitivitatea pe piață,” a declarat Marinela-Cornelia Komoz, administratorul VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL. „Prin utilizarea echipamentelor și tehnologiilor moderne, vom reuși să optimizăm procesele de lucru și să reducem impactul asupra mediului.”

Proiectul nu numai că va spori competitivitatea și productivitatea VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL, dar va avea și un impact semnificativ asupra comunității locale și a economiei regionale. Implementarea echipamentelor noi va crea un loc de muncă nou și va îmbunătăți calitatea infrastructurii rutiere, contribuind la dezvoltarea economică și socială a regiunii de vest.

Proiectul este susținut de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și face parte din strategia regională de intensificare a creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor.

VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL este o microîntreprindere cu sediul în Timișoara, specializată în servicii de inginerie și consultanță tehnică pentru proiecte de construcții rutiere. Compania se mândrește cu o echipă calificată și echipamente de ultimă generație, dedicată oferirii de soluții inovatoare și eficiente pentru clienții săi.

Prin acest proiect, VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL reafirmă angajamentul său față de dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățirea infrastructurii rutiere în regiunea de vest a României.

Eficientizarea procesului de prestarii servii in domeniul care vizeaza proiectarea și consultanța tehnică în domeniul construcțiilor rutiere. Achizitionarea de echipamente si utilaje in cadrul Programul Regional Vest PRV/10/PRV_P1/OP1/RSO1.3/PRV_A12 - PRV/1.3.A/2 Sprijin pentru microîntreprinderi - Apel 2, implementat in Mun. Timișoara, Strada LAZĂR GHEORGHE, Nr. 24, SAD 25, Etaj 3, jud. Timis.

Codul SMIS și titlul proiectului: 312256, CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR IN REGIUNEA DE VEST

Denumirea beneficiarului: SC VENTRA PROJECT MANAGEMENT S.R.L.

Localitatea și județul în care se implementează proiectul: Mun. Timișoara, Strada LAZĂR GHEORGHE, Nr. 24, SAD 25, Etaj 3, jud. Timis.

Valoarea totală a proiectului (lei) și cofinanțarea (lei): 600,878,74 LEI; 97.799,94 LEI

Obiectivele proiectului: Cresterea competitivitatii beneficiarului prin achizitia de echipamente necesare prestarii serviciului de proiectare a lucrariilor de constructii rutiere; Implementarea de masuri pentru protectia mediului; Cresterea productivitatii muncii.

Activitățile principale ale proiectului: Achizitionarea de echipamente tehnologice si angajarea de personal.

Rezultatele așteptate/impactul investiției: angajarea unei noi persoane cu norma intreaga; achizitionarea de echipamente tehnologice, active corporale si active necorporale

Data începerii și finalizării proiectului: 10-01-2023 – 28-02-2025

Datele de contact pentru detalii (site web, e-mail, telefon): marinelakomoz@gmail.com