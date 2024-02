Anunț finalizare proiect cu titlul ” Investitie in tehnologizare prin achizitie de echipamente care utilizeaza inteligenta artificiala” - DONAU CASINGS SRL

Societatea DONAU CASINGS SRL, cod de identificare fiscală 34050062, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/69/2015, cu sediul în Oraş Corabia, România, Str. BIBESCU VODĂ nr. 4, judeţul Olt, a derulat începând cu data de 25.01.2023 proiectul nr. cod RUE 155/ SMIS 159026 intitulat ” Investitie in tehnologizare prin achizitie de echipamente care utilizeaza inteligenta artificiala” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar, Schema de ajutor de stat, Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare si construcțiilor, precum si alte domenii în legatura cu acestea, în vederea refacerii capacitații de reziliența, în baza Contractului de finanţare nr. 155 din 12-12-2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în data de 27.12.2022.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.558.203,00 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.385.166,14 echivalentă cu 43 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă investitia in retehnologizare acordata IMM-urilor din domeniul industriei alimentare in vederea refacerii capacitatii de rezilienta in conformitate cu obiectivului specific al Axei prioritare 4 din cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014- 2020, respectiv Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

● dotarea cu echipamente specifice care utilizează inteligență artificială necesare activității de producție;

● Creșterea productivității muncii cu minimum 15 %, în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea 4.1.1 BIS - Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar.

Date de contact beneficiar:

Nume, prenume : Nedelcuță Jean

Funcție : Administrator

Email : jean.nedelcuta@yahoo.com

Telefon : 0744526288

