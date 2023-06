[P] Anunț privind începerea derulării proiectului cu titlul „INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE în cadrul societății NYX CROSS GRAFIX S.R.L.”

Societatea NYX CROSS GRAFIX SRL, cod de identificare fiscală: RO26646243, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3942/2022, cu sediul în MUNICIPIUL BUCUREŞTI, localitatea Bucureşti, Str. SEVASTOPOL, nr. 17C, derulează începând cu data de 16.05.2023 proiectul identificat cu RUE: 647, Cod Mysmis: 161369 intitulat „INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE IN CADRUL SOCIETATII NYX CROSS GRAFIX S.R.L.” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare cu nr. 528/647/POC/4.1.1. BIS - C încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 16.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3,873,781.83 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.897.037,76 lei și suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.172.778,32 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

7 active achizitionate, din care active corporale: mijloc de transport marfuri - 1 bucata, electrostivuitor electric - 1 bucata, linie productie structuri metalice - 1 bucata, nacela tip foarfeca electrica - 1 bucata si active necorporale soft CAD linie de productie - 1 bucata, website - 1 bucata, software CRM - 1 bucata;

Mentinerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2021, respectiv 2 locuri de munca, crearea a 2 noi locuri de munca si cresterea productivitatii muncii în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 20.41%, fata de nivelul anului 2021.

contributia 20.35% din valoarea proiectului companiei NYX CROSS GRAFIX SRL la atenuarea schimbarilor climatice si tranzitia catre o activitate economica care nu cauzeaza nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1. - Investiții în activități productive.

Date de contact beneficiar:

Ricardo -Valentin Patran

ricardo@theskills.ro, telefon: 0747133462