„Regina Maria” cumpără majoritar Clinicile Dentare „Dr. Leahu” şi intră pe nişa de stomatologie

Reţeaua de sănătate „Regina Maria” intră pe nișa de stomatologie cumpărând, de la fondul de investiții Morphosis Capital, un pachet de de 51% din acțiunile Clinicilor Dentare „Dr. Leahu”.

Astfel, Morphosis Capital iese din acționariatul Clinicilor Dentare „Dr. Leahu”, se arată într-un comunicat citat de News.ro. De menționat că această companie de investiții a constituit un nou fond, Morphosis Capital II, cu sprijin de 20 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.

În urma tranzacţiei, Clinicile Dentare Dr. Leahu vor opera ca divizie de sine stătătoare în cadrul Reţelei Regina Maria, iar dr. Ionuţ Leahu, CEO şi fondator al companiei stomatologice, își va păstra atribuţiile de management.

„Reţeaua de sănătate Regina Maria semnează cea mai mare tranzacţie a anului de pe piaţa serviciilor medicale prin preluarea pachetului majoritar din Clinicile Dentare Dr. Leahu, liderul pieţei de stomatologie, prezent în 13 oraşe din ţară, cu 169 de cabinete, în 19 clinici. În urma tranzacţiei, Dr. Ionuţ Leahu păstrează o participaţie de 49%, iar fondul de private equity Morphosis Capital iese din acţionariatul furnizorului de servicii stomatologice”, a anunțat „Regina Maria”.

Cu investiţii de peste 200 milioane euro în ultimii ani, Regina Maria pătrunde astfel pe nişa de servicii stomatologice şi începe o nouă etapă de creştere a business-ului.

Reţeaua de clinici stomatologice fondată şi condusă de Dr. Ionuţ Leahu peste un deceniu a înregistrat în 2022 venituri de peste 26 milioane euro (132 de milioane de lei), în creştere cu 31% faţă de anul precedent. Clinicile Dentare Dr. Leahu au 500 de angajaţi, dintre care 200 de medici şi specialişti în anestezie generală. Fiecare clinică integrează cel puţin un centru de radiologie dentară digitală. Reţeaua dispune şi de propriul centru de instruire pentru medici specialişti, medici rezidenţi şi asistenţi medicali. Peste 5.000 de pacienţi trec lunar pragul clinicilor de stomatologie.

„Acum 12 ani, am început un drum în care mi-am propus să schimb complet felul în care se face stomatologie în România. Am decis atunci că pacientul merită să primească toate opţiunile de tratament personalizate, bazate pe un diagnostic corect şi complet. Am decis ca eu, ca medic, să fiu la dispoziţia pacienţilor oricând ar alege ei să se trateze. Aceste decizii m-au provocat să construiesc cea mai complexă instituţie din stomatologia românească. După ce am tratat peste 100.000 de oameni, am realizat că datoria noastră este să fim alături de fiecare pacient, de la primul dinte, pe tot parcursul vieţii. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, instituţia pe care am construit-o trebuie să depăşească persoana şi, natural, am ales să mă alătur Reţelei de sănătate Regina Maria, nu doar pentru cel mai bun standard al calităţii medicale din România, dar mai ales pentru preocuparea permanentă pentru experienţa pacientului. Împreună vom folosi ca platformă tot ce am construit până acum şi suntem gata să aducem alături de noi mai mulţi medici stomatologi antreprenori. Vom continua astfel planul de a dezvolta sănătatea orală în România”, a spus Ionuţ Leahu.