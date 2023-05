Noi finanțări UE de 80 de milioane EUR din PNRR, pentru investiții în firme românești, prin 4 fonduri de equity. Lista domeniilor incluse

Firmele românești, inclusiv startup-uri, vor putea obține noi finanțări în schimbul unei părți din afaceri, prin 4 fonduri de investiții românești, care au primit un capital total de 80 de milioane de euro, din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a informat, marți, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Cele 4 fonduri de investiții private capitalizate cu 80 de milioane de euro sunt:

Mai departe, acești manageri de fonduri vor adăuga finanțări proprii și vor strânge din piață capital suplimentar de la investitori privați sau instituționali, pentru a majora și mai mult capitalul disponibil pentru investițiile în firmele românești.

Cele 4 noi fonduri urmează să sprijine minim 30 de firme aflate în dezvoltare, dar și startup-uri care operează în domenii precum:

Decizia de atribuire a banilor PNRR a fost luată, luni, de Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri pentru Reziliență (Recovery Equity Fund sau REF).

Gestionat de către Fondul European de Investiții, instrumentul de capital de risc al PNRR finanțează investiții în întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte de infrastructură.

Reamintim că, în luna martie, într-un interviu acordat StartupCafe, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat că autoritățile române ar fi decis să restricționeze investițiile în firmele IT prin aceste fonduri de investiții.

„Interesul nostru de dezvoltare economică pe termen lung cam acesta este, ca industriile sănătoase să prospere, pentru că aici, inclusiv în zona de agricultură, sunt oamenii, forța de muncă este cu cea mai mare accesibilitate. Vă dați seama că nu toată lumea cunoaște domeniul IT și nu toată lumea are competență de domeniul IT, însă cred în continuare că aceasta este corecta dezvoltare pe care trebuie să o susținem. Pe de altă parte, nu era corect ca fondurile de investiții să investească banii noștri, iar ele să nu își asume niciun risc și să nu pună bani în joc din banii lor. (...) Noi nu am impus restricții decât pe banii pe care îi avem alocați din PNRR. Pentru restul de bani care există în fondurile de investiții, le urăm succes și pot să facă în domeniul IT foarte multe investiții dintre cele mai rentabile” – spunea, în martie, Marcel Boloș, pentru StartupCafe.ro.