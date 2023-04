Fondul românesc de investiții Morphosis Capital: Afacerile companiilor din portofoliu au crescut cu 42% în 2022

Cifra de afaceri combinată a companiilor din portofoliul fondului de capital de creștere Morphosis Capital Fund I a crescut cu 42% în 2022, comparativ cu anul 2021, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În 2022, cele șase companii din portofoliu (DocProcess, Medima Health, Clinicile Dentare Dr. Leahu, EMI, Cronos Med și Stay Fit Gym) au înregistrat o creștere totală de 106% a nivelului EBITDA față de 2021.

„2022 a reprezentat un an al consolidării și extinderii celor șase companii din portofoliul Morphosis, atât organic, cât și prin achiziții. Rezultatele obținute de companiile în care investim păstrează ritmul accelerat de dezvoltare, în 2022 veniturile acestora crescând cu 42%, în timp ce EBITDA agregat s-a dublat. În acest context, concentrarea pe care am avut-o anul trecut asupra managementului portofoliului a funcționat, ceea ce oferă premise solide pentru viitor. Deși 2023 se arată a fi un an dificil, vom rămâne focusați pe dezvoltare și investiții, astfel că ne dorim ca această creștere pe care am înregistrat-o în 2022 să continue și în acest an", a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner al Morphosis Capital.