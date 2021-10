Glovo, o nouă promisiune pentru curieri. Ce beneficii ar putea introduce

Unicornul spaniol Glovo, activ și în România, promite că va crește drepturile și beneficiile sociale ale curierilor, indiferent de forma de angajare sau colaborare cu această companie.

Glovo a anunțat joi The Couriers Pledge (Angajamentul Curierilor), o inițiativă pe care intenționează să o implementeze pentru 40% din echipa sa, până la sfârșitul lunii iunie 2022 și care include:

The Couriers Plegde ar putea fi introdus mai întâi în Georgia și Maroc, urmând ca până la finalul anului 2023 să fie implementat în toate țările în care compania Glovo este prezentă.

Prin noul angajament, Glovo promite:

„Economia de tip gig a deschis multe oportunități noi, dar a adus și o serie de provocări și are nevoie de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește drepturile sociale ale curierilor. În cadrul Glovo, am fost întotdeauna în favoarea asigurării unor drepturi sociale mai bune pentru curierii noștri, indiferent de situația lor contractuală. Până în 2023 ne așteptăm să colaborăm lunar cu aproximativ 240.000 de curieri din întreaga lume și ne angajăm să le oferim drepturi sociale mai bune și beneficii, protejând în același timp autonomia și flexibilitatea pe care aceștia le apreciază. Suntem de părere că această inițiativă stabilește un nou standard în industrie, pentru o gig economy corectă – una care are drepturi sociale și utilizează un cadru de bune practici în nucleul său”, a spus Sacha Michaud, co-fondator Glovo.