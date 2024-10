Proiectul crypto al lui Sam Altman, părintele ChatGPT, își schimbă numele

Proiectul crypto Worldcoin, care folosește o tehnologie de scanare a irisului utilizatorilor, co-fondat de șeful OpenAI (ChatGPT), Sam Altman, își schimbă numele.

Astfel, Worldcoin devine ”World Network”, a anunțat, joi, startup-ul din spatele proiectului, la un eveniment în San Francisco, potrivit Tech Crunch.

Este vorba despre startup-ul Tools for Humanity, fondat de Sam Altman și Alex Blania. Compania lansată în 2019 are birouri în San Francisco și Berlin, după cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Vechiul nume al produsului, Worldcoin, „pur și simplu nu mai funcționează”, a declarat Alex Blania, CEO și co-fondator al startup-ului.

Tools for Humanity a dezvăluit, de asemenea, joi, o nouă versiune a dispozitivului său de scanare a irisului, despre care susține că are conectivitate 5G și o confidențialitate mai bună a datelor, conform Reuters.

De la lansarea oficială a proiectului, în iulie 2023, aproape 7 milioane de persoane s-au înscris pentru a-și scana irisul, potrivit startup-ului.

TechCrunch arată că tehnologia folosită de Tools for Humanity a fost inițial concepută pentru a obține acces la token-urile Worldcoin, deși fondatorii susțin că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Ce este World ID

Proiectul co-fondat de Sam Altman se bazează pe un „pașaport digital” numit World ID ce poate fi obținut doar de persoane reale.

World ID este necesar pentru a avea acces la portofelul World App, conceput „pentru a face protocoalele Worldcoin și Ethereum accesibile pentru toată lumea”, susține startup-ul.

Pentru a obține acest ID, utilizatorii trebuie să-și scaneze irisul folosind „orb”, un dispozitiv argintiu disponibil în anumite țări (n.r. nu și în România), ce are mărimea unei mingi de bowling.

Acesta va crea apoi ID-ul. Startup-ul susține că acest proces este necesar pentru a face diferența dintre oameni și roboți AI. În anumite țări, cei care se înscriu, primesc un token numit WLD, mai arată Reuters.

(Disclaimer: Acest articol nu reprezintă o sugestie de investiție în criptomonede).