Concedieri 2024: Xerox va renunța la peste 3.000 de angajați

Compania americană Xerox, care are o veche prezență în România, a anunțat, miercuri, un nou plan de „reinventare” pentru 2024, din care face parte și o rundă de concedieri care va afecta peste 3.000 de angajați.

Xerox își reduce cu 15% forța de muncă, urmând să fie concediați peste 3.000 de angajați, potrivit CNN. Compania, cunoscută mai ales pentru imprimantele și copiatoarele sale, are aproape 20.500 de salariați la nivel global, arată un raport recent.

Planul de „reinventare” al Xerox include trei priorități cheie: îmbunătățirea activității de bază a companiei, simplificarea serviciilor sale globale și un „accent organizațional mai mare” asupra unității sale de servicii IT.

„Prin implementarea acestui nou model de operare, compania va lua măsuri în acest trimestru, având ca obiectiv o reducere a personalului cu 15%”, a anunțat Xerox. Compania susține că „ își asumă responsabilitatea de a oferi sprijin în această tranziție pentru angajații afectați”.

Compania americană Xerox a luat naștere în anul 1961. Joseph Chamberlain Wilson este creditat ca fondator al corporației. Gigantul tehnologic își are originea în compania M. H. Kuhn Co., fondată la Rochester, New York, de către bunicul lui Wilson, care se numea tot Joseph C. Wilson. În 1906, compania și-a schimbat numele în The Haloid Photographic Company, iar bătrânul Wilson a lăsat afacerile pentru politică și i-a încredințat business-ul fiului său, Joseph R. Wilson.

Abia în anii '30, tânărul pe atunci Joseph Chamberlain Wilson (născut în anul 1909), fiul lui Joseph R. Wilson, a intrat în managementul companiei. În 1946 Joseph Chamberlain Wilson a devenit CEO și președinte al companiei Haloid, orientând-o puternic către cercetare și inovare. În acea periadă, a fost cooptat fizicianul Chester Carlson, un pionier al xerografiei.După succesul primelor copiatoare de uz comercial denumite Xerox, compania și-a schimbat numele în Xerox Corporation, în anul 1961.