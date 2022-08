Xerox l-a numit pe Steven Bandrowczak in funcția de CEO

Corporația americană Xerox, care are o veche prezență în România, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că l-a confirmat pe Steven Bandrowczak în funcția de CEO (director general), după un scurt interimat al acestuia în fruntea companiei globale.

În România, compania americană s-a lansat pe piață din anul 1968, cu copiatoare sub brandul Rank Xerox, care avea să devină substantiv comun în limba română.

Acum, americanii sunt prezenți în România prin firmele Xerox Echipamente și Servicii SA din București și Xerox Shared Services Romania SRL din Iași.

Fondată în 1998, Xerox Echipamente și Servicii SA avea 98 de angajați în anul 2020. Firma românească a Xerox a avut venituri de 95,7 milioane lei (aproape 20 milioane dolari) și profit de aproximativ 760.000 lei (circa 156.000 de dolari), raportate pe anul 2020.

Deschisă în 2016, Xerox Shared Services Romania SRL avea 40 de angajați în anul 2021. Firma ieșeană a obținut venituri de 6,15 milioane lei (circa 1,3 milioane euro) și profit de circa 560.000 de lei (115.000 de dolari).

La nivel mondial, Xerox a avut venituri de 7 miliarde de dolari și a încheiat anul 2021 cu pierderi de 455 de milioane de dolari. Compania are circa 23.000 de angajați.

Compania americană Xerox a luat naștere în anul 1961. Joseph Chamberlain Wilson este creditat ca fondator al corporației. Gigantul tehnologic își are originea în compania M. H. Kuhn Co., fondată la Rochester, New York, de către bunicul lui Wilson, care se numea tot Joseph C. Wilson. În 1906, compania și-a schimbat numele în The Haloid Photographic Company, iar bătrânul Wilson a lăsat afacerile pentru politică și i-a încredințat business-ul fiului său, Joseph R. Wilson.

Abia în anii '30, tânărul pe atunci Joseph Chamberlain Wilson (născut în anul 1909), fiul lui Joseph R. Wilson, a intrat în managementul companiei.

În 1946 Joseph Chamberlain Wilson a ajuns CEO și președinte al companiei Haloid, orientând-o puternic către cercetare și inovare. În acea perioadă, a fost cooptat fizicianul Chester Carlson, un pionier al xerografiei.

După succesul primelor copiatoare de uz comercial denumite Xerox, compania a devenit Xerox Corporation, în anul 1961.

Cine este Steven Bandrowczak

Noul CEO al Xerox, Steven Bandrowczak, a venit în corporație în 2018 în calitate de președinte și director de operațiuni al companiei și a ocupat funcția de CEO interimar de la moartea lui John Visentin, în iunie 2022.

Ca președinte și COO (director operațional), Steve a fost responsabil pentru dezvoltarea și implementarea unei strategii globale pentru operațiunile de software și inovare ale Xerox, precum și pentru funcțiile de asistență pentru afaceri ale companiei, inclusiv strategia de afaceri, livrarea de produse și servicii, facturarea clienților și tehnologia informației.

Steve a fost, de asemenea, președinte al Xerox Holdings Corporation și a servit ca președinte al CareAR.

Înainte de Xerox, Steven Bandrowczak a lucrat la Alight Solutions, unde a fost director de operațiuni și managementul informației, responsabil pentru lanțul global de aprovizionare al companiei, servicii partajate, dezvoltare de produse, transformare digitală, creanțe, strategie și operațiuni IT, managementul riscului și imobiliare.

Mai înainte, el a fost și președintele Telecommunication Media and Technology la Sutherland Global Services. Anterior, a ocupat funcția de vicepreședinte senior pentru Global Business Services la Hewlett-Packard, unde a transformat organizația sa de servicii partajate, cu 16.000 de angajați, într-o operațiune extrem de eficientă, cu accent pe automatizare, business intelligence și optimizarea muncii. În plus, Steve a condus practica de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în cadrul Enterprise Services Group.

De-a lungul carierei sale, Steven Bandrowczak a deținut poziții de conducere de nivel superior pentru diverse companii globale, inclusiv Avaya, Nortel, Lenovo, DHL și Avnet.

În plan academic, Bandrowczak este licențiat în informatică la Universitatea Long Island, New York, și a făcut un masterat în științe la Columbia, New York. În prezent, el predă cursul de „Leading Disruptive Change in Digital Economy” la Universitatea Columbia pentru programul de Master of Science.

„Steve a demonstrat, de-a lungul timpului, că poate obține performanță prin utilizarea platformelor digitale, pentru a crește cota de piață, dar și profitabilitatea", a declarat James Nelson, președintele Consiliului de Administrație al Xerox. „De asemenea, el a preluat inițiativa atunci când Xerox a avut cea mai mare nevoie și și-a demonstrat capacitatea de a conduce cu pasiune și empatie. Consiliul are încredere deplină că Steve este liderul potrivit pentru a conduce Xerox de acum înainte."