Xerox renunță la a mai cumpăra HP, din cauza crizei coronavirus COVID-19

Pandemia de coronavirus COVID-19 blochează o achiziție istorică în business-ul de tehnologie mondial: Xerox a anunțat că renunță la a prelua HP, o companie cu venituri de 5 ori mai mari.

„Actuala criză globală de sănătate precum și turbulențele macroeconomice și de piață provocate de COVID-19 au generat un mediu care nu favorizează continuarea achiziției HP Inc. de către Xerox. Drept urmare, ne retragem oferta pentru achiziționarea HP”, a anunțat Xerox, miercuri.

Xerox mai dă vina și pe consiliul de administrație al HP, care ar fi recurs la „tactici de întârziere” a negocierilor, timp de „mai multe luni”, fâcând un „deserviciu acționarilor HP, care au arătat susținere imensă” pentru achiziție.

În fine, cei de la Xerox mulțumesc băncilor care s-au angajat să finanțeze achiziția HP și care „nu au ezitat deloc în angajamentul lor, nici măcar în tipul turbulențelor de pe piețe, cauzate de COVID-19”.

În noiembrie 2019, Xerox a uimit și a intrigat lumea afacerilor când și-a exprimat intenția de a cumpăra un gigant tech cu venituri de 5 ori mai mari decât ale sale, HP.

Compania americană Xerox a luat naștere în anul 1961. Joseph Chamberlain Wilson este creditat ca fondator al corporației. Gigantul tehnologic își are originea în compania M. H. Kuhn Co., fondată la Rochester, New York, de către bunicul lui Wilson, care se numea tot Joseph C. Wilson. În 1906, compania și-a schimbat numele în The Haloid Photographic Company, iar bătrânul Wilson a lăsat afacerile pentru politică și i-a încredințat business-ul fiului său, Joseph R. Wilson.

Abia în anii '30, tânărul pe atunci Joseph Chamberlain Wilson (născut în anul 1909), fiul lui Joseph R. Wilson, a intrat în managementul companiei.

În 1946 Joseph Chamberlain Wilson a devenit CEO și președinte al companiei Haloid, orientând-o puternic către cercetare și inovare. În acea periadă, a fost cooptat fizicianul Chester Carlson, un pionier al xerografiei.

După succesul primelor copiatoare de uz comercial denumite Xerox, compania și-a schimbat numele în Xerox Corporation, în anul 1961.

În zilele noastre, Xerox a ajuns la venituri anuale de 10,2 miliarde de dolari (date de la nivelul anului 2017).

În România, compania americană s-a lansat pe piață din anul 1968, cu copiatoare sub brandul Rank Xerox, care avea să devină substantiv comun în limba română.

Acum, americanii sunt prezenți în România prin firma Xerox (Romania) Echipamente și Servicii SA (fondată în 1998) cu 65 de angajați și cifră de afaceri de aproape 21 de milioane de dolari pe anul 2018, conform datelor oficiale colectate de Termene.ro.

De partea cealaltă, HP a fost înființată în anul 1939, ca Hewlett-Packard, de către inginerii Bill Hewlett și David Packard. Firma a fost deschisă la Palo Alto, California, într-un garaj, devenit muzeu între timp.

În 2018, HP Inc. a avut venituri de 58 de miliarde de dolari.

În România, gigantul tech american este prezent prin compania HP Inc România SRL (fondată în 2015). Firma a avut în anul 2018 un număr mediu de 1254 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 70 de milioane de dolari, conform datelor oficiale colectate de Termene.ro.