Cine este Froo, lanțul de magazine care a intrat pe piața românească, să se lupte cu Mega Image, Profi, La Doi Pași, Lidl, Kaufland, Carrefour. Parteneriate cu antreprenori locali

Lanțul de magazine Froo a deschis 5 unități în București, în luna iunie 2024, polonezii anunțând parteneriate cu antreprenorii locali.

În comerțul de proximitate românesc, Froo se bate cu Mega Image, Profi, La Doi Pași sau Carrefour Express. Noul lanț de magazine va avea de luptat pe piața mai largă din România și cu rețelele Lidl, Kaufland sau hipermarketurile Carrefour, precum și cu jucători online, ca Sezamo sau Freshful.

Froo este un brand de magazine lansat în România de polonezii de la Żabka Group, unul dintre cele mai mari companii de comerț de proximitate din Europa.

Acesta este un brand nou în ecosistemul Grupului Żabka pe piața europeană.

Grupul polonez Żabka a pătrus în România din februarie 2024, cumpărând majoritar firma DRIM Daniel Distributie de la antreprenorii români Radu Trandafir, Marcela Trandafir și Ioana Ionițescu. Fondată ca afacere de familie, în județul Argeș, încă din anul 1994, DRIM Daniel Distributie a ajuns printre liderii business-ului de distribuție a bunurilor de larg consum (FMGC) din România. În anul 2023, firma argeșeană a avut un număr mediu de 777 de angajați proprii și a raportat venituri de 655 de milioane de lei cu profit de 9,5 milioane de lei.

Grupul polonez deține, printre altele, un lanț de peste 10.000 de magazine Żabka în Polonia și Maczfit. Froo din România este în aceeași categorie cu magazinele Żabka din Polonia. Compania mai are și magazinele Nano, unități automatizate fără angajați, precum și soluții q-commerce (cu livrare rapidă) și e-commerce, precum și catering dietetic.

Żabka a fost fondată de antreprenorul Mariusz Świtalski în anul 1998, la Poznan. Din 2017, compania de comerț este deținută de fondul de investiții CVC Capital Partners, înregistrat în Luxemburg, care a plătit pentru acest business 1,2 miliarde de dolari fondului de investiții Mid Europa Partners. Acesta din urmă cumpărase compania poloneză în anul 2011, de la fondul ceh Penta Investments, pentru suma de 400 de milioane de euro. Penta preluase Żabka în anul 2007.

Pentru Grupului Żabka, România este o piață importantă în Europa Centrală și de Est, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori, ceea ce o face a doua cea mai mare piață de consum din regiune.

Grupul crede că „profilul de consumator similar cu cel din Polonia”.

O analiză a pieței din România și un sondaj realizat de Kantar în rândul consumatorilor locali a arătat că 47% dintre respondenții români chestionați preferă să facă cumpărături spontan sau impulsiv atunci când timpul le permite. Același grup de respondenți a indicat că le place să cumpere alimente din magazinele mici de proximitate. Froo își propune să răspundă nevoilor acestui grup de oameni.

Zâmbetul caracteristic al lui Żabka a rămas în sigla Froo, sub literele RO - pe de o parte, aceasta este o referire la România, pe de altă parte, zâmbetul în sine este un simbol important pentru brand arătând deschidere și o abordare pozitivă față de clienți, iar numele în sine este scurt și ușor de pronunțat.

Froo Romania Retail S.R.L., companie aparținând Grupului Żabka, este responsabilă de dezvoltarea lanțului de magazine din România.

Acesta spune că își propune să susțină antreprenoriatul local, astfel încât magazinele vor funcționa sub un model de parteneriat de afaceri. Froo plănuiește să deschidă magazine în marile orașe din România, având suprafețe între 50 și 70 mp. Fiecare locație este analizată din punct de vedere al atractivității sale pentru clienți, dar și al logisticii și al potențialului de creștere. În prezent, în capitală funcționează sub bannerul Froo cinci magazine.

„În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți. Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. Ne angajăm să răspundem nevoilor clienților noștri cât mai bine posibil, motiv pentru care ne îmbunătățim constant procesele și oferta. Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături” - a declarat Radu Trandafir, Director General, Froo Romania Retail S.R.L.