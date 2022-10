Freshful by eMAG, la un an de la lansare: 10 milioane de produse vândute pe platformă

Serviciul Freshful by eMAG a atras într-un an de la lansare 55.000 de clienți din București și Ilfov, 10 milioane de produse fiind vândute pe platformă și în aplicația de mobil.

Freshful a fost lansat în 2021 cu o investiție de peste 5 milioane de euro în tehnologie, operațiuni și depozit propriu frigorific.

Acum, a atras 55.000 de clienți, o creștere cu aproape 100% față de primele 6 luni de activitate, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Serviciul funcționează ca un hipermarket 100% online și a reușit să livreze produse precum fructe, legume, carne, lactate, mezeluri, produse congelate, băuturi și articole de uz casnic.

Platforma are 550 de furnizori locali și internaționali și a lansat la mijlocul acestui an sortimentația Din Grădină, o inițiativă de tip From farm to fork, prin care adus peste 30 de tone de legume cultivate la Băleni, jud. Dâmbovița.

Până la finalul anului, compania vrea să extindă proiectulcătre zona de fructe autohtone și va introduce în platforma Freshful.ro: “Din Livadă” - mere, pere și gutui de Voinești.

În prezent, în platformă 50% dintre furnizori sunt fermieri și producători locali de alimente, iar numărul lor va crește în perioada următoare.

„Misiunea noastră este să schimbăm în bine viețile oamenilor, setând un nou standard de a face cumpărăturile. Am reușit să aducem experiența consumatorilor din offline în online și să le câștigăm treptat încrederea, iar asta se vede în creșterea de aproape 100% a numărului de clienți în ultimele luni ale anului și în gradul mare de satisfacție pe care aceștia îl au față de Freshful. În 2021 am propus un model nou de business - fără intermediari, prin care să legăm producătorii direct de clienți și să asigurăm produse mereu proaspete la prețuri bune, competitive, pentru toate nevoile clienților, precum și noi obiceiuri de shopping adaptate consumatorilor, iar zi de zi vedem cum Freshful crește spre maturitate”, spune Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.

Alte rezultate ale Freshful: