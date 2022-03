Supermarketul online Sezamo, lansat de „unicornul” ceh Rohlik, va crea 1.000 de locuri de muncă în România

Supermarketul online Sezamo, parte a „unicornului” ceh Rohlik, care se va lansa în primăvara aceasta în România, va crea aproape 1.000 de locuri de muncă în primul an pe piața de la noi din țară, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.

Mai întâi, compania va începe cu 200 de angajați, iar după lansare va crește echipa cu aproape 800 de persoane. Sezamo caută specialiști din toate domeniile, însă prioritate au cei cu expertiză operațională. Mai multe detalii despre pozițiile disponibile găsiți AICI.

În prezent, Sezamo are peste 100 de locuri de muncă disponibile. Peste jumătate dintre joburile listate sunt pentru poziții ca șofer-curier și pickeri (manipulanți comenzi), celelalte fiind disponibile în departamente precum Financiar, Customer Care, People and Culture, Marketing, Quality, Logistică, IT, Fulfillment Center, Business Intelligence și în departamentul Agile, responsabil cu studiul comportamentului și al nevoilor clienților.

„Căutăm cei mai buni oameni de pe piață, mai ales că un ingredient din rețeta succesului sezamo este atragerea talentelor. Ținem foarte mult să formăm echipe consistente din punct de vedere al talentelor, cu un mix versatil de experiență, energie și atitudine de tipul „get it done”. Aceste echipe sunt ghidate după o strategie clară, o viziune unică despre ceea ce înseamnă o alternativă reală la retailul de alimente, oferind calitate și o experiență excelentă pentru clienții noștri”, spune Petronela Sănduleasa, Chief People & Culture Officer la Sezamo.

Ce este Sezamo

Sezamo este un supermarket online, parte din grupul european Rohlik, unul dintre cele mai importante companii de e-grocery din Europa. Sezamo este deja activ în Cehia, Ungaria, Austria și Germania.

În 2022, Rohlik se va lansa în România, Italia și Spania, sub brandul Sezamo pentru toate cele trei ţări. Serviciul de comerț online cu alimente ar oferi o fereastră de livrare de 60 minute, cu livrare în 2 ore de la plasarea comenzii.

Rohlik (n.r. care în cehă înseamnă „croissant”), cu o cifră de afaceri ce a depășit 300 de milioane de euro în 2020, a obținut o investiție de 100 de milioane de euro de la fondul american Ventures în iulie 2021, când a fost evaluat la peste 1 miliard de euro și a obținut statutul de „unicorn”.

Despre Sezamo am mai scris pe SatrtupCafe.ro în noiembrie 2021, când spuneam că în România, site-ul Sezamo.ro este înregistrat pe firma bucureșteană Covrig Crocant SRL, deținută de Rohlik.

Serviciul din România este condus de Michael Kaiser, chief commercial officer, fost manager în Metro România.

Compania a fost fondată în anul 2014, în Cehia, de către antreprenorul Tomáš Čupr. În cei 8 ani de existență, platforma Rohlik a obținut investiții de peste 402 milioane de dolari, conform Crunchbase.