Acțiunile a încă două companii românești, în indicii bursieri FTSE Russell

Acțiunile a două companii românești vor fi incluse, din 20 decembrie, în indicii FTSE pentru piețe emergente. Decizia luată de furnizorul global de indici vine la doar câteva luni de la listarea celor două companii pe Piața Reglementată.

Acțiunile One United Properties (ONE), companie imobiliară românească, și Transport Trade Services (TTS), unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri din bazinul Dunării, vor fi incluse în indicii FTSE Rusell dedicați piețelor emergente.

Decizia FTSE Rusell vine la mai puțin de jumătate de an de la listarea celor două companii pe piața reglementată: TTS s-a listat pe 14 iunie și ONE pe 12 iulie 2021.

One United Properties este a cincea companie inclusă în indicii FTSE Global All Cap alături de Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom și TeraPlast.

Transport Trade Services este a doua companie românească prezentă în indicii FTSE Global Micro Cap, alături de Bittnet.

„Decizia FTSE privind includerea One United Properties și a Transport Trade Services în indicii dedicați Piețelor Emergente confirmă încă o dată potențialul pieței de capital din România și dinamica acesteia. TTS și ONE au dat anul acesta startul ofertelor publice pe segmentul principal al Bursei și acum, la câteva luni de la listare, consolidează poziția României în indicii FTSE Russell. Ne bucurăm că suntem prezenți în indicii FTSE cu șapte companii, din domenii diverse, de la energie și financiar, la IT, producție industrială, imobiliare și transporturi”, a spus Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Acțiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties au intrat la tranzacționare la bursă pe 12 iulie a.c. în urma unei oferte publice inițiale primare prin care compania a atras finanțare de 260 de milioane de lei. La finalul ședinței bursiere de vineri, 19 noiembrie, compania avea o capitalizare de 2,9 miliarde lei (589 milioane euro).