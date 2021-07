Compania de imobiliare One United Properties a atras 52 milioane euro prin IPO

Compania imobiliară românească One United Properties S.A., în care și miliardarul român Daniel Dines deține o participație de 5%, anunță, vineri, că a atras fonduri de 260 de milioane de lei (circa 52 milioane euro) pentru majorarea de capital, capitalizarea anticipată a firmei fiind de 2,86 miliarde de lei (circa 580 milioane euro), în urma ofertei sale publice primare de actiuni (IPO).

Ca urmare a închiderii Ofertei publice, One United Properties va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Piața Principală a Bursei de Valori București, sub simbolul ONE.

Astfel, One United Properties spune că devine a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listata la Bursa de Valori București și intră în top 10 companii listate după capitalizarea bursieră.

De asemenea, oferta sa publică a fost cea mai mare a unui emitent din ultimii patru ani, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro de către One United Properties.

Oferta publică primară de acțiuni în vederea listării acțiunilor cu simbolul bursier ONE pe Piața Principală a Bursei de Valori București s-a derulat în perioada 22 iunie – 2 iulie, iar vineri, la încheierea zilei, prețul final de ofertă a fost stabilit la 2,00 lei per acțiune, capitalizarea anticipată a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei.

Oferta publică inițială a dezvoltatorului a fost suprasubscrisă în ambele tranșe, atât pe segmentul investitorilor instituționali, cât și al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie încă din prima zi de subscriere, când segmentul de retail cu alocare garantată a fost subscris în primele 40 de secunde.

„Ca urmare a acestui interes din partea investitorilor”, compania spune că a decis realocarea a 3% din totalul ofertei de la tranșa investitorilor de retail către cea a investitorilor instituționali.

După realocare, tranșa investitorilor de retail cu alocare pro-rata a fost suprasubscrisa de 9,2 ori din 3,207 ordine de cumpărare.

Intermediarul ofertei este BRK Financial Group (prin Răzvan Raț, Director General Adjunct), în timp ce Swiss Capital (prin Bogdan Juravle, Director General) face parte din grupul de distribuție. Filip & Company (prin Alexandru Bîrsan, avocat partener, și Olga Niță, avocat partener) a asistat juridic One United Properties în legătură cu oferta publică și listarea.

„Suntem bucuroși și onorați de încrederea pe care investitorii au arătat-o companiei noastre în acest nou început de drum al One United Properties pe piața de capital. Dorim să le mulțumim atât investitorilor retail, cât și fondurilor de pensii, de investiții și celorlalți investitori instituționali care au avut încredere în perspectivele de creștere ale companiei și au investit în oferta publică primară a companiei noastre. După listare, obiectivul nostru va fi să livrăm rezultate, dar și să fim un emitent lichid și deschis în continuare către noi investitori”, a afirmat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, citat în comunicatul firmei.

„Compania One United Properties a crescut fiind tot timpul aproape de investitori, acționari, clienți și comunitate și ne propunem să facem acest lucru și de acum înainte. Echipa pe care am creat-o este una puternică și capabilă să dezvolte compania în continuare, pe fondul unei piețe cu un potential foarte atractiv. Suntem hotărâți să continuăm să inovăm în domeniul imobiliar și să aducem calitate pieței românești prin dezvoltări emblematice și sustenabile”, a adăugat și Andrei Diaconescu, celălalt cofondator One United Properties.

Recent, Daniel Dines a cumpărat privat, printr-o firmă de investiții pe care o controlează, 5% din compania One United Properties. Firma de investiții prin care Dines a cumpărat acțiunile este Icevulcan Properties Limited, din Cipru, înregistartă acolo pe data de 27 mai 2021.

Astfel, la ședințele Consiliului de Administrație al One United Properties va participa „ca invitat permanent, DI. Daniel Dines, fondator și CEO UiPath, sau un reprezentant al actionarului Icevulcan Properties Ltd. (controlat de DI. Daniel Dines)” - se arată în prospectul One United Properties.

One United Properties se prezintă drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București.

În București, compania spune că vinde 3 tipuri de locuințe, în funcție de veniturile cumpărătorilor: