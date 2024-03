Sistemul e-Factura 2024: Noi funcționalități ale aplicației

Aplicația e-Factura are două noi funcționalități, potrivit unui anunț făcut de Ministerul Finanțelor, joi.

Conform MFP, de acum, aplicația poate precompleta o serie de informații despre utilizator pe baza CUI-ului, iar aplicația simplificată are o variantă tradusă în limba engleză.

Amintim că varianta simplificată a aplicației e-Factura a fost lansată la începutul lunii martie.

„Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă și transparentă cu antreprenorii. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se vor aplica sancţiuni pentru contribuabilii care nu emit facturi în sistemul RO e-Factura. De asemenea, anunț două funcționalități noi în sistem: De acum, aplicația poate precompleta o serie de informații despre utilizator doar pe baza CUI-ului, pentru ca munca contribuabilului să fie mai ușoară. În plus, aplicația simplificată are și ea o variantă tradusă în limba engleză pentru contribuabilii nerezidenţi înregistraţi în scopuri de TVA ce au obligaţia de raportare a facturilor”, a explicat ministrul Marcel Boloș.