Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își mai respecte angajamentele comerciale asumate, pot interveni anumite proceduri legale care au ca scop fie redresarea activității economice în România, fie lichidarea imediată a societății comerciale în România atunci când se constantă că nu există șanse de reorganizare, explică o firmă de avocatură, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.

Legea Insolvenței nr. 85/2014 în România prevede 2 proceduri ce caracterizează situația financiară dificilă a societății comerciale în România, arată avocații de la „Pavel, Mărgărit & Asociații”.

În primul rând, poate interveni deschiderea procedurii insolvenței în România sau procedura de faliment în România.

Potrivit Legii Insolvenței nr. 85/2014 în România, procedura de faliment în România reprezintă o etapă simplificată în România, care poate apărea în cazul în care debitorul și-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată în România, debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în România sau niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare în România etc.

Efectul pe care îl produce procedura de faliment în România este lichidarea averii societății comerciale în România pentru acoperirea pasivului, urmând ca, ulterior, societatea comercială în România să fie radiată.

Un avocat specializat în drept comercial și procedura de faliment a unei firme în România poate oferi îndrumare în cazul în care se constată că este necesară deschiderea procedurii insolvenței în România sau de faliment în România.

Ca o măsură premergătoare lichidării în România, magazinele, depozitele, birourile, corespondența comercială, contractele sau orice alte bunuri din patrimoniul societății comerciale în România vor fi puse sub sigiliu, cu excepția obiectelor care trebuie verificate de urgență pentru evitarea deteriorării, registrelor de contabilitate, cambiilor etc. Lichidarea în România a bunurilor din averea societății comerciale în România va fi efectuată de lichidatorul judiciar sub controlul judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii societății comerciale în România, lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piață.

Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanțelor pe care le dețin împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligația acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflați pe ordinele de prioritate. În cazul în care creanțele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de închidere a procedurii falimentului și de radiere a societății comerciale în România din registrul în care este înmatriculat.

În concluzie, în cazul în care se constată că o societate comercială în România întâmpină dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asumate față de creditori, Legea Insolvenței nr. 85/2014 stabilește că societatea comercială în România poate cere deschiderea procedurii insolvenței în România, caz în care există o posibilitate de redresare economică, dar poate opta și pentru procedura simplificată în România, respectiv falimentul în România.