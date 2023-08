Fermieri români: Site-ul ANAF nu face față volumului de proceduri E-Transport în perioada de recoltare

Producători români de cartofi, legume, pepeni și alte fructe, produse introduse de ANAF la „risc fiscal ridicat”, comercializate în relația cu persoane juridice (business to business - B2B), se plâng, într-o scrisoare deschisă transmisă luni publicației StartupCafe.ro, că site-ul ANAF nu face față procedurilor noului sistem fiscal de monitorizare E-Transoport, în perioada de recoltare, generând întârzieri și pagume fermierilor respectivi.

Reamintim că sistemul E-Transport, ale cărui proceduri au fost publicate de ANAF pe 29 decembrie 2022, are impact asupra exportatorilor și importatorilor români.

Femierii care reclamă problemele, în scrisoarea către ANAF și Ministerul Agriculturii, sunt reprezentați de 5 organizații:

Ei propun ANAF și Ministerului Agriculturii o soluție de deblocare a situației:

„Noi vă propunem ca pentru ușurarea activității, atât a noastră cât și a ANAF, să se dovedească realizarea obiectivului de control prin înregistrarea în sistem a transportului odată cu eliberarea facturii, fără a mai aștepta ca sistemul să emită cod UIT (număr unic de identificare - n.r. ) . Astfel sistemul are timp necesar de lucru și nu vom mai fi afectați dacă se blochează sau nu. Odată înregistrată factura există trasabilitatea asigurată. Pentru cantitățile contractate la industrializare se poate acorda derogare, existând transparență 100%”.

Urmare a semnalelor primite din partea membrilor noștri, vă adresăm această scrisoare deschisă, cu speranța că veți lua în considerare îngrijorările și dificultățile pe care le întâmpinăm ca urmare a blocajelor din sistemul E-Transport.

Produsele obținute de membrii noștri producători de cartofi, legume, fructe și pepeni, au fost introduse prin OPANAF nr. 12/2022, la produse cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, deși sunt persoane juridice care au contracte încheiate pentru ponderea majoritară a producției, înregistrează în sistem și realizează factură electronică care poate fi confirmată și verificată oricând, având fiscalizare 100%.

În campaniile de recoltat, website-ul ANAF nu face față volumului mare de procese, mai ales în perioadele aglomerate atunci când contabilii trebuie să încarce declarațiile și documentele necesare. Înregistrările fiscale periodice și declarațiile sunt imposibil de operat uneori deoarece platforma se blochează constant, dă erori sau nu mai este accesibilă pe perioade de câteva ore. Au fost cazuri când a durat și 3 ore până s-a putut înregistra și obține codul UIT sau a dat eroare și după 4-5 ore și nu s-a putut emite din cauza capacității insuficiente de operare a website-ului.

Ce facem în acest caz?

Cum procedăm ca producția horticolă să nu se degradeze și să nu primească amendă producătorul/furnizorul-transportatorul și cumpărătorul?

Cartofii, legumele, fructele și pepenii sunt perisabile și mai ales în perioada de vara se degradează rapid dacă sunt ținute câteva ore în plus și cresc cantitățile refuzate și neachitate de cumpărători/retaileri. Există și diferențe între marfa brută și marfa netă plătită, care vor fi aflate de furnizor optimist la câteva zile după livrare, dar înțelegem că se realizează facturi storno dacă există diferență între suma facturată și suma acceptată la plată și încasată efectiv. Principala problemă aici este că ANAF preia sumele facturate inițial, inclusiv la decontarea TVA, nu se calibrează cu situațiile existente în balanță/bilanț și apar diferențe care se clarifică/rectifică foarte greu și mult mai birocratic.

Asigurați-vă că platforma E-Transport este stabilă, ușor de utilizat și capabilă să facă față volumului mare de date. Dificultățile tehnice pot crea haos, pierderi și întârzieri inutile!

Blocaje logistice apar în campania de recoltat cartofi, legume-fructe, când se încărcă multe camioane, dar dacă este blocat sistemul și nu obțin codul UIT, nu vor putea pleca până nu se deblochează sistemul. Amenzile sunt foarte mari dacă nu se respectă și se ajunge la blocaje pe care dorim să le prevenim.

O altă problemă majoră întâmpinată de membrii noștri este că, atunci când cumpără material de plantare din afara țării, tot ei trebuie să obțină codul UIT. Nici o țară europeană nu obligă firmele exportatoare să obțină această înregistrare în România, deoarece materialul de plantat(sămânța/tuberculi) are etichetă și pașaport, nefiind destinate consumului, iar in acest sens ar trebui eliminată obligativitatea codului UIT. Cum se justifică introducerea cartofului pentru sămânță pe lista produselor cu risc fiscal ridicat? În ce constă acest risc când vorbim de un produs cu regim special, cu trasabilitate 100%?

Toate aceste blocaje duc la necesitatea angajării unei persoane care să se ocupe special de acest lucru, resurse suplimentare, birocratizare, etc.

Noi vă propunem ca pentru ușurarea activității, atât a noastră cât și a ANAF, să se dovedească realizarea obiectivului de control prin înregistrarea în sistem a transportului odată cu eliberarea facturii, fără a mai aștepta ca sistemul să emită cod UIT. Astfel sistemul are timp necesar de lucru și nu vom mai fi afectați dacă se blochează sau nu. Odată înregistrată factura există trasabilitatea asigurată. Pentru cantitățile contractate la industrializare se poate acorda derogare, existând transparență 100%.

Chiar dacă este impetuos necesar și util, pentru ușurarea activității de înregistrare, propunem ca, într-un termen de câteva zile sau la sfârșit de săptămână, să se centralizeze și să se transmită către ANAF pachetul de facturi și datele necesare comercializării produselor sus menționate.

Stimată Doamnă Președinte Nicoleta-Mioara CÎRCIUMARU, Stimate Domnule Ministru Florin-Ionuț BARBU, încheiem această scrisoare cu speranța că în al doisprezecelea ceas veți acorda atenție situației critice în care ne aflăm și veți lua măsuri imediate pentru a rezolva aceste probleme în sistemul E-Transport.

Vă mulțumim pentru eforturile pe care suntem siguri că le veți întreprinde pentru a remedia aceste probleme. Suntem disponibili să colaborăm și să contribuim la identificarea soluțiilor adecvate pentru binele tuturor.

Am apelat la această scrisoare deschisă după ce am transmis adresa cu nr. 906 din 20.07.2023, prin care am v-am rugat să binevoiți a accepta organizarea unei întâlniri de lucru, unde să identificăm soluțiile care se impun pentru îmbunătățirea sistemului informatic al ANAF(E-Transport), să fie reduse blocajele/erorile ca număr, intensitate și alte posibile soluții, la care nu ați dat curs.