Google Assistant poate citi pagini web în limba română și alte 41 de limbi. Cum folosești Read IT pe Android

Google Assistant extinde funcția inteligentă de citire a articolelor publicate pe pagini web la 42 de limbi, între care și limba română. Funcția Read IT a fost anunțată în ianuarie 2020, la CES și devine disponibilă la nivel mondial începând de astăzi, pe dispozitivele Google Assistant.

Asistentul Google nu este localizat pentru Romania, adică nu știe încă să execute comenzi sau să ”converseze” direct în limba română.

Dar, cu noua funcție care devine disponibilă începând de astăzi, asistentul poate citi și reda audio, în românește, pagini web scrise în limba română.

Google Assistant poate folosi, simultan, și traducerea live a textului pe care, apoi, îl poate reda în limba dorită.

Google a anunțat acum un an, la CES 2019, că Google Assistant traduce limba română, odată cu extinderea listei de limbi disponibile pentru traduceri în timp real.

Cum citește Google Assistant în limba română

Funcția poate fi activată cu comenzi vocale date în oricare din limbile pe care Google Assistant le înțelege deja.

Înainte de a da comanda, trebuie să fii în pagina pe care vrei ca asistentul Google să ți-o citească.

De exemplu, dacă vreau ca Google Assistant să citească și să redea în românește acest articol publicat pe StartupCafe.ro, îi pot spune în engleză: Ok Google, read it („Ok Google, citește!”) sau Hey Google, read this page! („Hei Google, citește pagina asta!”).

Google Assistant va încărca pagina cu articolul scris în românește, cu ajutorul unui motor text to speech va transforma textul în format audio, apoi un robot antrenat va începe să citească textul cuvânt cu cuvânt.

Transformarea textului din pagină în lectură audio se întâmplă în 1 - 2 secunde, dacă textul este scurt (2 - 3 minute de lectură).

La texte mai lungi, a căror lectură durează 15-20 de minute, transformarea poate lua ți 10 - 15 secunde.

Pe dispozitivele cu ecran precum telefoanele mobile sau Google Nest Hub, ori Google Nest Hub Max, fiecare cuvânt din textul pe care asistentul îl citește va fi evidențiat, astfel încât utilizatorii pot urmări și direct pe pagină, dacă doresc, ceea ce aud.

În pagina web, utilizatorul are la dispoziție un panou cu următoarele comenzi disponibile:

-Pornirea, respectiv oprirea citirii

-Ajustarea ritmul de citire al asistentului Google, între 0.5x și 3x

-Derulare 10 secunde înapoi

-Derulare 30 de secunde înainte