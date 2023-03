Startup-ul românesc xTrainer care digitalizează industria sportului cu ajutorul Inteligenței Artificiale fost acceptat în NewChip, USA

Doi antreprenori români, parteneri de business dar și de viață, sunt fondatorii xTrainer. O aplicație care vrea să digitalizeze industria sportului.

În România, 50% din cluburile de sport și peste 70% din antrenori încă folosesc pixul și hârtia în gestionarea clienților iar iubitorii de activități sunt nevoiți să folosească mai multe aplicații sau deloc pentru a caută, rezerva, cumpăra abonamente de la antrenori sau cluburi.

Cu xTrainer, toți folosesc o singură aplicație. Antrenorul pentru o expunere mai bună către clienți noi, antrenamente personale sau programe, Clubul pentru managementul intern al sălii și Clientul, care indiferent de activitate, folosește o singură aplicație.

Mihaela Pantir (CTO), Adrian Pantir (CEO), Giurgi Bogdan, Silviu Manzur, Patrick Orsos, Pop Bogdan sunt oamenii din spatele xTrainer și impreuna cu tehnologia AI vor sa creeze un ecosistem prin care să ajute industria sportului, să devină mai profitabilă pentru profesioniști (antrenori și cluburi) dar și mai plăcută pentru oamenii iubitori de activități.

Finaliști ai Cohortei #7 din programul Commons Accel organizat de IdEA, startupul românesc a fost acceptat în programul The Pre-Seed Accelerator Program al unuia din cele mai mari acceleratoare din SUA, NewChip, devenind prima platforma autohtonă din industria sportului ce urmează să ridice o rundă de investiție de peste 1 milion euro.

Ne propunem ca in primul an de la lansarea MVP-ului, să digitalizăm 15% din cluburile de sport din România si cel putin 300 de antrenori care sa foloseasca aplicatia in relatia cu clientii lor iar in următorii 5 ani, vrem ca jumătate din tranzacțile acestei industrii să treacă prin aplicația xTrainer.