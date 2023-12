Startup-ul care a câștigat 1 milion EUR la competiția Slush din Finlanda. Ce face Faircado

Un startup de inteligență artificială din Germania a câștigat premiul-investiție în valoare de 1 milion EUR la competiția Slush 2023 din Finlanda.

Faircado, fondat în 2021 la Berlin, de Ali Nezamolmaleki (CEO) și Evoléna de Wilde d‘Estmael (CTO), a câștigat premiul-investiție în valoare de 1 milion EUR la competiția Slush, un eveniment dedicat startup-urilor de tehnologie.

Premiul vine de la fonduri de investiții uriașe din Europa și SUA: Accel, General Catalyst, Lightspeed Ventures, NEA și Northzone, potrivit unui anunț făcut acum două zile de Slush, pe Facebook.

De-a lungul timpului, acestea au investit în companii ajunse acum giganți IT: de la Facebook, și Stripe, la Airbnb și Spotify. Și companii cu fondatori români au luat finanțări de la acești investitori: UiPath, Databricks, Anyscale, Branch.

Ce face Faircado

Startup-ul german Faircado a lansat o soluție bazată pe inteligență artificială care ajută oamenii să găsească cele mai bune oferte online la haine second-hand, electronice, cărți și alte tipuri de produse.

Platforma lansată de startup-ul german are peste 55 de parteneri, printre care eBay, Grailed, Back Market și Rebuy, și asigură clienții că au acces la peste 10 milioane de produse.

Până acum, startup-ul a obținut investiții de 500.000 EUR, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Despre evenimentul Slush am mai scris pe StartupCafe.ro, când spuneam că an de an atrage idei și antreprenori din toată lumea, iar marile companii se înghesuie să fie prezente și ele printre tineri: Google, Stripe, Nokia doar câțiva dintre giganții globali care au sponsorizat Slush 100, anul acesta. Evenimentul este organizat încă din anul 2008, de studenții din Finlanda.

În 2022, concursul a fost câștigat de Immigram, un startup lansat acum 3 ani în Marea Britanie de doi antreprenori ruși, Anastasia Miroliubova și Mihail Șaronov, însă organizatorul competiție a decis să le retragă premiul.