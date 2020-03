LISTA 2020: Scaunul care îți monitorizează postura la birou și alte soluții create de startup-uri românești

O pernă de scaun de birou ce monitorizează postura utilizatorului și oferă indicații pentru a adopta o poziție corectă se numără printre soluțiile propuse de startup-uri românești care concurează pentru finanțări totale de până la 1 milion de euro, în programul Techcelerator, ediția a patra.

Techcelerator a demarat joi cea de-a patra rundă a programului de accelerare, cu 9 startup-uri selectate dintr-un număr de 250 de aplicații inițiale.

Programul, prin care antreprenorii vor beneficia de mentorat, se va desfășura online.

Startup-urile acestei runde, cu proiecte din zone precum HealthTech, FinTech, juridic, electronică, RPA sau lead generation pentru companii, sunt:

Partenerul strategic al Techcelerator, fondul de investiții GapMinder Venture Partners BV, a rezervat până la 1 milion de euro pentru investiții în cele 9 companii în schimbul unei cote din acțiuni.

Firmele selectate au ocazia de a accesa și fonduri din partea TechAngels. În baza parteneriatului dintre cele două entități, GapMinder va participa în orice rundă de investiții cuprinsă între 40.000 și 200.000 de euro realizată de membrii TechAngels cu o sumă similară.

GapMinder a atins o valoare de peste 40 de milioane de euro și a investit până acum în 35 de firme.

Fondul de investiții cu capital de risc este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat de Fondul European de Investiții.

Runda a patra a acceleratorului va dura până în luna iunie 2020, va fi susținut atât în București, cât și în Cluj-Napoca, în format virtual până la depășirea perioadei critice generate de pandemie. Programul se va desfășura cu sprijinul partenerilor corporate și a aproximativ 60 de mentori și business angels români și străini.

"Am avut 250 de aplicanți pentru acest batch, am preselectat 20 în cadrul unui bootcamp, din care nouă au fost acceptați în program, iar majoritatea dintre ei vor beneficia și de investiție. Suntem convinși că și aceste startup-uri vor avea o traiectorie ascendentă precum mulți alumni Techcelerator care au rămas în continuare foarte aproape de comunitatea pe care am creat-o și care crește permanent.

Ne confruntăm cu o perioadă cu multe provocări, dar valoarea adăugată pe care o vom oferi participanților va rămâne aceeași. Mentorii și partenerii noștri sunt în continuare alături de noi. Doar felul în care vom lucra cu fiecare startup în perioada următoare va fi diferit pentru că, temporar, vom apela doar la soluțiile de comunicare online", a spus Cristina Țoncu, Managerul programului Techcelerator.