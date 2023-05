Înscrieri: Peste 500.000 EUR, premiul-investiție pentru startup-ul ce va câștiga Spotlight 2023

Anul acesta, startup-ul câștigător al competiției Spotlight 2023 va primi un premiu-investiție de peste jumătate de milion EUR.

Startup-urile pot aplica pentru Spotlight 2023 până la finalul lunii iulie. Înscrierile se fac AICI, pe pagina dedicată How to Web.

Competiția se adresează startup-urilor de tehnologie din Europa de Est, cu potențial mare de scalabilitate, un produs cu suficientă stabilitate și tracțiune, perioadă de activitate până în 5 ani și care să nu fi primit investiție mai mare de 500.000 de euro.

Spotlight este o competiție dedicată startup-urilor din Europa de Est organizată în cadrul conferinței How to Web.

Startup-urile din Europa de Est sunt așteptate să se înscrie în Spotlight 2023, iar printre beneficiile participării la un astfel de program pentru un startup la început de drum se numără:

Sesiuni de mentorat cu experți globali precum Xenia Muntean (Planable), James Mayes (ex-Mind the Product), Maya Zlatanova (FindMeCure), Dan Oros (Google România), Mihnea Crăciun (Endeavor România) etc.

Întâlniri cu investitorii , reprezentanți ai VC-urilor europene. Edițiile Spotlight au adus împreună fonduri recunoscute, precum: Earlybird Venture Capital, Seedcamp, 500 Emerging Europe, LAUNCHHub Ventures, Inovo Venture Partners, 3VC, Eleven Ventures, Startup Wise Guys și multe altele.

Expunerea business-ului lor în fața unei audiențe direct interesate de produse tech, atât pe scena dedicată startup-urilor, cât și prin standuri expoziționale în zona dedicată a conferinței.

Din totalul de startup-uri înscrise în Spotlight, 40 vor fi selectate să participe în programul de matchmaking, iar 20 dintre acestea își vor putea prezenta business-ul pe scena dedicată startup-urilor, în fața investitorilor și a audienței How to Web 2023. Cele 20 de startup-uri finaliste au parte și de invitație la conferință și stand expozițional.

Conferința How to Web este un eveniment de referință la nivel european, astfel încât tot mai mulți investitori consacrați sunt atrași de startup-urile prezente în cadrul Spotlight. Anul acesta, investiția este sindicalizată de unii dintre cei mai importanți investitori din Europa, precum: Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Underline Ventures, Fortech Investments și SeedBlink.

Conferința How to Web 2023 este realizată în parteneriat cu Google for Startups, Underline Ventures și alte companii prezente.