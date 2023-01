Înscrieri 2023: Program postuniversitar de management și antreprenoriat pentru muzicieni români

Muzicienii din România se pot înscrie într-un program postuniversitar de management muzical și antreprenoriat.

Programul postuniversitar de Management Muzical și Antreprenoriat lansat de IdEA și Universitatea Națională de Muzică București durează un an și este acreditat de Ministerul Educației.

Proba de admitere în programul de formare și dezvoltare profesională a început deja în luna ianuarie, însă continuă până pe 10 februarie. Mai multe detalii găsiți AICI.

Cine se poate înscrie în programul de management muzical și antreprenoriat

Programul se adresează absolvenților universităților de muzică și arte din țară, precum și profesioniștilor din domeniul cultural-artistic din România.

Programul postuniversitar poate fi urmat de absolvenții care au obținut diploma de licență sau echivalentă.

Prin acest program, vitorii specialiști în management muzical vor interacționa constant cu profesioniști în industria muzicală, vor participa la cursuri și ateliere în cadrul cărora vor deprinde abilități de management și planificare a performanței proiectelor muzicale sau culturale.

Pe lângă sesiunile de lucru, participanții au la dispoziție întâlniri individuale și de grup cu mentorii și o bibliografie actualizată permanent. Noțiunile teoretice vor fi dublate de cursuri practice (workshop-uri, conversații cu personalități din sectorul cultural - atât la nivel național, cât și internațional - și teme direct conectate cu realitatea domeniilor antreprenorial, artistic și cultural).

Dezvoltarea unei rețele profesionale active constituie unul dintre obiectivele acestui curs.

Printre profesorii titulari sunt: Matei Dumitrescu, pentru cursul de Antreprenoriat cultural și creativ - investitor cu o experiență internațională de peste 10 ani în investiții, inovare, accelerare și antreprenoriat, fondator IdEA și a numeroase programe de accelerare pentru startupuri; Alexandra Solea implicată în producerea și organizarea de diverse evenimente artistice internaționale, precum: The Harem World Tour al lui Sarah Brightman; Rome New Year’s Day Parade sau Youth Music of the World (SUA), Alexandra este specializată în managementul spectacolelor de amploare, fiind coordonatorul programului de Management Muzical și profesor pentru cursurile de Introducere în Economia Culturii și a Managementului Cultural și cel de Managementul Artelor Spectacolului.

Parte a Serviciului de Relații Internaționale și Programe Comunitare al UNMB de peste 10 ani, Angela Șindeli asigură cadrul legal de funcționare a programelor europene (contracte de parteneriat, contracte de colaborare, etc.), precum ERASMUS (mobilități studențești și parteneriate strategice) și este profesor titular pentru cursul legat de Aspectele Legale din Managementul Artelor Spectacolelor.

Cursul de Marketing și Comunicare va fi gestionat de Diana Șerban – Doctor în Științele Comunicării, Diana este specialist în Marketing și Comunicare pentru branduri naționale si internaționale, având o experiență de peste 10 ani în domeniu.

A deținut în paralel roluri de execuție și management atât în companii private cât și în instituții de învățământ superior.

De asemenea, programul implică mentori și experți din mai multe domenii de referință.

„Să devii antreprenor și să-ți pui în practică viziunea presupune să-ți asumi multe riscuri personale și să depui multe eforturi. Dar, orice este posibil atâta vreme cât ai pasiune, entuziasm și putere de muncă asiduă - iar muzicienii au asta din plin! Antreprenorii sunt eroii timpurilor noastre iar antreprenoriatul este cel mai puternic catalizator pentru creștere economică. De aceea, în cadrul Institutului de Excelență în Antreprenoriat, noi ne dedicăm activitatea transformării antreprenoriatului într-o modalitate atractivă, accesibilă și responsabilă și avem în lucru, pentru perioada următoare, mai multe programe de pregătire antreprenorială, în diverse domenii. Suntem foarte mândri de acest nou program, care reprezintă o premieră pentru România și foarte încrezători în rezultatele sale” – Matei Dumitrescu, fondator IdEA.

De cealaltă parte, Alexandra Solea, coordonator program postuniversitar Management Muzical, spune „ne bucurăm să aducem antreprenoriatul mai aproape de muzicieni. Este un sector care are mare nevoie de acest sprijin! Programul Postuniversitar de Management Muzical pe care îl dezvoltăm în parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică din București este unic în România prin concept și structură, și reprezintă pentru absolvenții și profesioniștii din sectorul cultural, un important punct de referință în familiarizarea, deprinderea și aplicarea practică a competențelor dobândite în domeniul antreprenoriatului, managementului, marketingului și legislației. În România, există mult potențial creativ și, de aceea, ne dorim să putem sprijini dezvoltarea de noi proiecte artistice, ce vor avea, cu siguranță, un impact important asupra societății, la nivel cultural, educațional, social și economic”.

Proiectul dezvoltat de IdEA este susținut de Global Leaders Program – reprezentant al programelor MBA create de universități americane de top și de ARTEXIM, promotorul și organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume.