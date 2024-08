Fondul Earlybird Digital East, care a descoperit UiPath, se desparte de „familia” sa germană. Miliarde de dolari, obținute din investiția în compania IT româno-americană (Sifted.eu)

Fondul de investiții Earlybird Digital East, din echipa căruia s-a remarcat românul Dan Lupu (foto) și care a fost unul dintre primii investitori în compania româno-americană UiPath, se desparte de „familia” Earlybird Venture Capital din Germania, relatează publicația britanică Sifted.eu.

Miza acestei mișcări este relevantă pentru scena românească de startup-uri în condițiile în care Earlybird Digital East ar fi obținut 2,3 miliarde de dolari de pe urma investițiilor efectuate din primul său fond de investiții, care avea o valoare de numai 150 de milioane de dolari, potrivit surselor Sifted.eu. Și aceasta datorită investițiilor sale în UiPath. Încă din 2016, Earlybird Digital East Fund I, la inițiativa lui Dan Lupu, a acordat, alături de alte fonduri, o investiție de 1,6 milioane de dolari startup-ului românesc (pe atunci) UiPath. Compania româno-americană de roboți software avea să se listeze pe Bursa de la New York în anul 2021, la o valoare de piață de aproape 40 de miliarde de dolari, întorcând astfel sume mari investitorilor de la începuturi.

Asta s-ar putea traduce în încasări și pentru membrii echipei Earlybird Digital East.

Pentru a înțelege ce se întâmplă acum la Earlybird, trebuie precizat că vorbim de fapt despre o „confederație de fonduri independente”. Earlybird Venture Capital este un fond de investiții german, în timp ce Earlybird Digital East, care a investit în UiPath, este condus de o echipă din Turcia și se focalizează pe startup-uri din Europa de Sud-Est.

Sistemul Earlybird a fost explicat de Dan Lupu, într-un interviu pentru StartupCafe, în anul 2022:

Acum, Cem Sertoglu, managing partner al Earlybird Digital East, a confirmat separarea de „familia Earlybird”, într-un mail transmis Sifted.eu. Potrivit acestuia, „din toamna anului 2024, Digital East Fund nu va mai face parte din familia de fonduri Earlybird”, dar își va păstra actuala strategie de investiții, sturctura și echipa.

Pe lângă UiPath, Earlybird Digital East a investit și în „unicornul” bulgăresc Payhawk.

În România, Earlybird Digital East are în prezent investiții în FintechOS. În 2019, Startup-ul românesc de tehnologie financiară a primit o rundă de serie A în valoare de 14 milioane de dolari, condusă de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea GapMinder și Launchub Ventures.

Între timp, compania românească s-a extins la nivel internațional și a ajuns să atragă investiții totale de circa 150 de milioane de dolari, cea mai recentă rundă, de 60 de milioane de dolari, fiind obținută de FintechOS în 2024.

Earlybird Digital East Fund a condus o rundă de investiții de 1,2 milioane de euro, acordată în noiembrie 2022 startup-ului românesc GoodLegal. Un an mai târziu, însă, fondatorul Vasile Țiple a anunțat închiderea platformei de tehnologii în sectorul juridic.

Și platforma de comuncații și colaborare pentru companii Sessions a luat bani de la Earlybird Digital East, dar acum nu se simte foarte bine. Startup-ul a atras o rundă de investiții de 4,4 milioane de euro, condusă de Earlybird Digital East Fund II, în anul 2022, dar în august 2024 a anunțat că nu mai are bani să-și poată plăti la timp angajații. Zilele acestea, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, fondatorul Sessions, Radu Negulescu, a descris relația cu investitorii astfel:

„Noi nu am fost dispuși, și asta s-a întâmplat de fapt, să compromitem viziunea de produs încercând să facem finanțări alternative pentru că venture capital-ul a zis «băi, ok, nice, dar noi vrem niște chestiuni mult mai compacte, mult mai controlabile». Și s-a ajuns într-un moment în care am ajuns într-o zonă de lipsă de fonduri. (...) Avem o datorie deja, ne apropiem de un milion de euro. Suntem în urmă cu salariile, gestionăm furnizorii ca să menținem sistemul operațional. Am făcut totul public, dar am făcut asta tocmai pentru a corecta situația. Am zero credință că se poate întâmpla ceva rău cu Sessions, doar că am schimbat strategia. (...) Nu am făcut compromisuri. Și partenerul se sucește dintr-o dată din niște chestiuni care n-au legătură cu tine. Efectiv s-a schimbat. Da, am luat finanțare aia pentru că este un proiect excelent, cu echipă excelentă, care și-a asumat niște riscuri mari ca să facă acest proiect. Altfel nu primeam 4,5 milioane. S-a schimbat dinamica mediului peste noapte”.