VIDEO Antreprenor român cu milioane euro atrase în startup: Cea mai mare problemă nu e ce am făcut cu banii, ci de ce n-am atras mai mulți

Startupul Sessions a anunțat, recent, că trece printr-o situație dificilă, de la întârzieri cu plata salariilor, la datorii de aproape un milion de dolari. Radu Negulescu, CEO și fondator al Sessions, aduce detalii, într-un interviu video pentru StartupCafe.ro. „Cea mai mare problemă a noastră nu este ce am făcut cu banii, ci de ce n-am reușit să atragem mai mulți”, a declarat antreprenorul IT. Radu a explicat de ce crede că sistemul european de capital de risc este „defect” și cum vede ecosistemul startup-urilor din Europa.

Antreprenorul spune că a făcut povestea publică pentru a corecta situația. „Nu am fost dispuși să compromitem viziunea de produs încercând să facem finanțări alternative pentru că Venture capitalul a zis «ok, nice, dar noi vrem niște chestiuni mult mai compacte, mult mai controlabile» și s-a ajuns într-un moment în care am ajuns într-o zonă de lipsă de fonduri”, a explicat Radu Negulescu.

Sessions este o platformă de comunicare și colaborare pentru companii mici și soloprenori. Startup-ul s-a lansat acum 4 ani cu o investiție de 4,5 milioane de EUR, iar în 2022 a mai strâns 4,5 milioane EUR de la fondurile de investiții Early Bird, LAUCHub și Stride. Acum, startup-ul vizează finanțări de 6 milioane de dolari până la finalul anului 2024.

„Am zero credință că se poate întâmpla ceva rău cu Sessions, doar că am schimbat strategia. Ok, nu reușim să ne finanțăm de la Venture capital prin metode tradiționale, ne uităm spre piață și zicem «ok, lume, ăștia suntem, astea sunt problemele pe care le avem, ăsta e produsul pe care îl avem». Dacă lumea va considera că e prost ceea ce facem, nu vom mai exista”, a declarat pentru StartupCafe.ro Radu Negulescu.

Despre ecosistemul startup-urilor din Europa, antreprenorul spune că este „efervescent, dar fără foarte multe rezultate”.

„Există dorință, energie, dialog, există inițiative, dar nu există ambiție, resurse, suport pentru riscul de care e nevoie pentru a explora ca ecosistem. Din punctul meu de vedere rămâne în urmă. Foarte interesant, sună extrem de ciudat, suntem în lumea instantului, suntem la 2 ani în spatele Silicon Valleyul. Noi ne preocupăm de chestiuni cu care Silicon Valley nici nu mai are treabă acum”, e de părere Negulescu.

Despre Radu Negulescu am mai scris pe StartupCafe.ro de-a lungul timpului. În mai 2023, antreprenorul și-a vândut acțiunile pe care le avea la compania IT Trencadis către Marian Murguleț, fost CIO în Guvern și fost secretar de stat la Ministerul Digitalizării, anunțând că râmâne „dedicat proiectului de scalare a Sessions”.

Negulescu este cel care a coordonat campania online a lui Klaus Iohannis, pe vremea când a candidat la președinția României, în 2014.

StartupCafe.ro: Ați anunțat recent că vreți să strângeți încă 200.000 de dolari. Poți să ne spui despre asta?

Radu Negulescu: Planul nostru acum este mai larg de atât. Este mai mare. Să ducem Sessions la capăt, să ajungem în poziția aia în care să deservim perfect noi profesioniști care au nevoie de instrumente simplificate și care să-i facă mai eficienți, mai trebuie să investim. Este un produs foarte complex. Extrem de interesant, dar complex de construit. În total, vrem să atragem 6 milioane de dolari. Acesta este planul nostru. Cei 200.000 de dolari sunt primul obiectiv din etapă, asta vrem să facem în următoarele zile, ideal până duminică. Avem și un buffer zone până pe marți-miercuri. Acesta este un raise pe care vrem să-l facem foarte urgent, să ne deblocăm. După care, prin diferite metode, să ajungem la suma de 6 milioane.

StartupCafe.ro: Cum a fost anul 2023 pentru voi?

Radu Negulescu: Horror. A fost un an greu. Cred că nu a fost numai pentru noi un an greu, a fost pentru industria de startup-uri în general. De multe orice ziceam, anul acesta nici nu am mai folosit expresia, dar anul trecut povesteam despre cum este să faci raising în 2023, că este cea mai grea perioadă de fundraising de la Imperiul Roman încoace, în sensul în care cred că și exploratorii spanioli care căutau noi rute de comerț reușeau să ridice capital mult mai ușor decât am ridicat noi în zona de startup-uri anul trecut. Și e un fenomen care continuă astăzi. Deci un an greu, un an confuz, plin de informații contradictorii. Da, foarte greu, dar pentru toată industria în general. Deci nu a fost neapărat numai pentru noi. Noi am fost unii dintre participanții la acest haos global în industria asta.

StartupCafe.ro: Și ce a adus la haosul acesta despre care spui tu?

Radu Negulescu: Cred că la nivel global haosul a fost cauzat de exuberanța inițială din 2020-2021, când s-au injectat foarte mulți bani ieftini în piață ca să se corecteze efectele economice ale COVID-ului. La momentul respectiv, toate guvernele lumii au injectat bani în piață. Banii ăștia în piață s-au dus în diferite structuri. Statele au foarte puține metode prin care pot să facă deploy de bani în piață. Prin bănci, prin diferite fonduri, și atunci au făcut deployment de bani în piață, au ajuns mulți la fondurile de investiții, fondurile de investiții s-au văzut cu foarte mult capital ieftin și au împins în tot ce s-a crezut că are sens. S-a investit în foarte multe startup-uri și atmosfera asta s-a schimbat imediat în momentul în care am intrat în zona de inflație, banul a devenit din nou scump și fondurile de investiții au zis „bă, ok, ne mutăm de la construim un viitor împreună la frână, vedem ce se întâmplă. Și, na, asta s-a întâmplat”.

StartupCafe.ro: Spuneai că și anul 2024 este unul greu. Cumva nu pot să nu mă leg de anunțul pe care l-ai făcut pe LinkedIn, că n-a fost unul ușor, și ai spus că Sessions trece printr-o perioadă dificilă. Ce înseamnă de fapt asta și cum ați ajuns aici?

Radu Negulescu: În vremuri ca astea, startup-urile au foarte multe opțiuni, de la a reduce extrem de mult costurile și a intra într-o fază de hibernare, până la a închide și a face o serie întreagă de compromisuri ca să supraviețuiască. Eu, sub nicio formă nu am vrut, nu vreau și nu o să vreau să compromit viziunea produsului. Singurul motiv pentru care Sessions există este să rezolve holistic această problemă de complexitate în viața profesioniștilor de astăzi. Nu ne interesează altă variantă. Ăsta e business-ul pe care îl vedem, asta e viziunea noastră, asta credem că are nevoie lumea, înspre asta credem că se îndreaptă lumea. Noi nu am fost dispuși, și asta s-a întâmplat de fapt, să compromitem viziunea de produs încercând să facem finanțări alternative pentru că Venture capitalul a zis «băi, ok, nice, dar noi vrem niște chestiuni mult mai compacte, mult mai controlabile».Și s-a ajuns într-un moment în care am ajuns într-o zonă de lipsă de fonduri.

Avem o datorie deja, ne apropiem de un milion de euro. Suntem în urmă cu salariile, gestionăm furnizorii ca să menținem sistemul operațional. Am făcut totul public, dar am făcut asta tocmai pentru a corecta situația. Am zero credință că se poate întâmpla ceva rău cu Sessions, doar că am schimbat strategia. Ok, nu reușim să ne finanțăm de la Venture capital prin metode tradiționale, ne uităm spre piață și zicem «ok, lume, ăștia suntem, astea sunt problemele pe care le avem, ăsta e produsul pe care îl avem», dacă lumea va considera că e prost ceea ce facem, nu vom mai exista. Dar deja avem și știam, pentru că avem o grămadă de utilizatori în toată lumea, că Session este un produs care rezolvă probleme și am avut reacții absolut extraordinare din toată lumea de suport față de situația noastră. Sunt mai confident decât am văzut vreodată că o să depășim momentul.

StartupCafe.ro: Dar au fost și persoane care, am văzut și pe LinkedIn, te-au întrebat ce s-a întâmplat de fapt cu banii.

Radu Negulescu: Păi s-a dezvoltat produsul. Banii s-au investit într-unul dintre cele mai bune produse construite vreodată în Europa Centrală și de Est, într-unul dintre cele mai relevante la nivel global produse, nu construite în Europa Centrală și de Est, în toată zona de colaborare, de la comunități. Și astea le-am confirmat, nu sunt niște vorbe goale de marketing, sunt confirmate de comunitatea pe care o avem, inclusiv de premiile pe care le-am luat, de ceea ce până nu demult au susținut fondurile de investiții. Peste 80% s-au investit în ultimii patru ani în salarii, în oamenii care au dezvoltat, și asta numai în zona de produs. Pe lângă asta am avut și zona de growth foarte mică, din păcate, pentru că nu am avut resurse să comunicăm mai mult, și partea operațională. Cu resursele pe care le-am avut, am livrat mult mai mult decât ar fi livrat alții. Adică sunt absolut convins.

Cea mai mare problemă a noastră nu este ce am făcut cu banii, ci de ce n-am reușit să atragem mai mulți bani ca să putem să ajungem la o dimensiune de spending care să ne ajute să ajungem mai repede la un produs matur, ușor de dezvoltat în piață. Și aici am un unghi foarte important, o chestiune pe care am observat-o ca și narativ în piață. La fel ca în imobiliare. Poți să construiești un bloc cu două etaje și opt apartamente sau poți să construiești un proiect rezidențial cu 5.000 de apartamente.

Și în tehnologie poți să construiești o aplicație cu o bază de date simplă pe care ai o interfață simpatică care deservește o nișă foarte restrânsă sau o mașinărie care rezolvă o problemă la nivel de milioane de oameni. Bineînțeles că a doua va fi mult mai scumpă decât prima. Asta s-a întâmplat. Noi am încercat să construim o mașină și o facem. Am zero senzație că nu reușim să rezolvăm problema, dar ne trebuie mai mult capital ca să ajungem să facem ceea ce ne-am propus de la început să facem. Nu e un secret, totul e documentat, niciodată n-am zis că facem o jucărie ieftină, niciodată n-am zis chestia asta. Noi consturim mai multe startup-uri într-unul singur, ca să reducem complexitatea din viața oamenilor. Și o facem mai efecient.

Zoom-ul are 1.000 de programatori, ca să ne înțelegem. Pentru noi videoconferența e o singură componentă, lucrăm în doi oameni. Este extraordinar ce facem. Legitime întrebările, de aia și vreau să vorbesc transparent. Sunt mândru de cum am executat, nu eu, cât toată echipa până acum. Ne trebuie mai mulți bani. Adică e supersimplă ecuația. Vrem să construim un produs care să deservească milioane și zeci de milioane, știm că e nevoie de el, avem confirmare din piață, mai avem de dezvoltat, mai avem nevoie de niște capital. N-au vrut să ne dea fondurile de investiții? Cerem la toată lumea. Dacă are sens, o să primim. Adică cumva asta e strategia de aici.

StartupCafe.ro: Ai mai spus tu că sistemul european de capital de risc este broken (n.r. defect). Ce vrei să spui cu asta exact?

Radu Negulescu: Că mi se pare că s-a transformat într-un fel de nou private equity, dar undercover cumva pentru tehnologie. Venture capitalul, ca și clasă de capital, este una dintre cele mai mici. Nu vreau să zic că dețin cifra exactă, dar e undeva între 35% la nivel de tipuri de finanțare, de clase de capital disponibile pentru investiții. E mică. S-a gândit tocmai pentru a finanța proiecte cu un potențial de return asimetric care abordează niște probleme mari, disruptive, de principiu inițiative cu impact mare, care implică mult risc, dar riscul este ceva extrem de gestionabil, cumva s-a îndepărtat piața de la chestia asta. Cel puțin în Europa, dar și în US. S-a mutat într-o zonă a certitudinilor, mai degrabă. Tehnologia nu mai e inovație, trebuie să ieșim din filmul ăsta. Programarea nu mai e ceva special, site-urile nu mai sunt ceva nou, toată lumea poate să înceapă să facă programare de mâine. Toată lumea poate să înceapă să facă tehnologie. Tehnologia este ceva accesibil. Venture capitalul trebuie să finanțeze, din punctul meu de vedere, proiecte ambițioase care au potențialul de a extinde economia. Efectiv, să aducă progres și disruption la nivel de societate, într-un sens pozitiv, la fel cum s-a întâmplat de foarte multe ori.

Startupcafe.ro: Probabil că mulți oameni se vor întreba, ok, este sistemul broken, cum zici tu, dar nu este același sistem care acum doi ani ți-a acordat o finanțare de cât, 4,5 milioane de euro? Adică ce putea să facă și Sessions mai bine pentru a preveni situația?

Radu Negulescu: Sincer, nu. Bineînțeles că dacă te uiți în spate pe informațiile pe care le ai acum ai putea să faci chestiuni într-un mod diferit. Dar, încă o dată, asta este: s-a schimbat peste noapte atmosfera și nu exagerez. Este o chestiune documentabilă și despre care vorbesc o serie întreagă de fondatori și sper să vorbească din ce în ce mai mult, în care a existat un narativ. Eram într-un viitor optimist, chiar dacă eram în COVID. Ok, construim tehnologie, ne uităm către zonele astea, facem împreună, ne ajutăm, pentru că ăsta era narativul fondurilor de investiții. La distanță de 12 luni de momentul acesta s-a schimbat fundamental. E ca și cum cineva ar face un parteneriat într-un anumit context, agreând împreună că se duc în direcția respectivă și unul dintre parteneri zice dintr-o dată, fără a avea legătură cu modul în care evoluează business-ul... Business-ul evolua conform planului. Unul dintre cele mai bune lucruri este că am păstrat integritatea proiectului. Nu am făcut compromisuri. Și partenerul se sucește dintr-o dată din niște chestiuni care n-au legătură cu tine. Efectiv s-a schimbat. Da, am luat finanțare aia pentru că este un proiect excelent, cu echipă excelentă, care și-a asumat niște riscuri mari ca să facă acest proiect. Altfel nu primeam 4,5 milioane. S-a schimbat dinamica mediului peste noapte. Putem să discutăm despre fenomen. Sessions putea să facă lucruri diferite.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi sau recomandări i-ai face unui fondator de startup la început de drum, inclusiv în relația cu investitorii?

Radu Negulescu: Efectiv sunt un contraexemplu în relația cu investitorii și nu vreau să dau sfaturi în direcția asta. Chiar nu recomand. Din păcate, un first time founder nu are posibilitatea să facă ce am făcut eu. Toată această rebeliune, toată această comunicare. Probabil că ar fi distrus legal în primele cinci minute. Să construiești un business e diferit. Literlalmente există o infinitate de metode de a construi un business. Pentru cineva care acum vrea să se apuce de business nu aș recomanda Venture capitalul. Este o capcană. Dacă nu ești pregătit poate să fie foarte dur, poate să-ți afecteze sănătatea mentală și știu atât de multe cazuri de oameni care au zis „aoleu, luăm bani de la fonduri de investiții, sume mari” și 2 ani mai târziu sunt terminați. Aș recomanda varianta clasică. Începem cu o problemă mica, construim, construim împreună cu clienții, facturăm, mergem la bancă, luăm un credit mic, ne extindem, ne extindem, ne extindem. Ceea ce se numește bootstrapping. Servicii, de ce nu, a face servicii, de la consultanță, la IT, la orice. Este un exercițiu foarte bun. Este un exercițiu prin care poți să înveți foarte multe. Nu aș recomanda venture capitalul ca primă soluție pentru fondatorii care învață să facă business. Nimeni nu ajunge din prima miliardar, decât din greșeală sau dacă ești în niște locuri sau ești favorizat de context. Antreprenoriatul este o viață extrem de interesantă, foarte rewarding, dar extrem de dură. Și care trebuie, cum să zic, cooked slow.

Trebuie să înveți, înveți, înveți și, la un moment dat, ești pregătit mental să duci alte tipuri de jocuri. Deci da, pentru un fondator, să nu mă asculte cu sfaturile despre investiții, never, n-are niciun sens. Dar recomandarea mea pentru first-time founder este să încerce calea bootstrapping-ului. Adică calea construirii unui business prin forțele proprii. Și există o gramadă de metode. Mie mi se pare că astăzi, unu la mâna, antreprenoriatul este mai simplu decât oricând, trebuie doar inițiativa, avem atât de multe resurse, atât de multe feluri în care putem să facem chestiuni.

Nu e cea mai ușoară cale. Dacă cineva vrea să facă bani, de exemplu acuma, antreprenoriatul e o pistă falsă. Probabil că mult mai mult o să pierzi bani decât să faci. Mai bine să se apuce de content sau să urmărească o carieră.

Notă: Interviul a fost editat pentru concizie și claritate.