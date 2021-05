Investitor UiPath: Stereotipul hackerului est-european și blocul din București în care a început totul

Șeful fondului de investiții Earlybird Digital East, care a avut de la început încredere în UiPath, a postat pe blogul său o fotografie cu blocul din București în care își avea sediul actuala companie globală listată pe Bursa de la New York și a rememorat momentul în care s-a întâlnit prima dată cu fondatorul Daniel Dines, care nu era nici pe departe miliardarul de acum.

Cem Sertoglu este partener și fondator al Earlybird Digital East, un fond de investiții turco-german focalizat pe startup-uri de tehnologie din Europa de Sud-Est. În 2014, Daniel Dines și echipa sa au fost descoperiți de un investitor român. Dan Lupu este și el partener în Earlybird Digital East și el i i-a prezentat pe IT-iștii români lui Cem Sertoglu, pentru a le acorda o investiție seed, cu care aveau să-și înceapă ascensiunea internațională.

Atunci, în 2014, nici nu exista UiPath ca societate, sub denumirea acesta. Pe vremea aceea, era DeskOver, o firmă fondată de Daniel Dines în 2005, cu sediul într-un apartament din București, pe strada Delea Veche, care dezvolta de atunci tehnologii de automatozări software (RPA- robotic process automation). UiPath avea să fie înregistrată, sub acest nume, un an mai târziu, la București și în SUA, în statul Delaware.

„Călătoria liderului RPA este fără precedent. După ce partenerul meu, Dan Lupu, l-a întâlnit pe Daniel Dines, CEO-ul UiPath (denumită DeskOver pe atunci), în anul 2014, am avut o primă întâlnire cu el în iulie 2014 și am fost uluit de viziunea sa tehnologică și de pasiunea lui Daniel pentru produsul său” - a scris, zilele trecute, pe blogul său, Cem Sertoglu.

Earlybird Digital East era hotărât să investească 1 milion de dolari, dar mai avea nevoie și de alți co-investitori care să participe la runda de capital de risc seed mai mare, cu care să plece în lume UiPath. „A durat destul de mult” până când s-a constituit runda seed, mulți investitori „care nu împărtășeau entuziasmul” celor de la Earlybird au ratat ocazia să intre în afacerea UiPath.

În cele din urmă, s-au strâns 1,6 milioane de dolari în runda de investiții seed, din anul 2015, la care au mai participat SeedCamp (UK) și Credo Ventures (Cehia).

După 3 ani, când UiPath deja ajungea „unicorn”, lumea tehnologiei avea să vadă cum „un grup de ingineri est-europeni îi bătea pe concurenții lor americani și britanici mai bine finanțați” - și-a mai amintit Cem Sertoglu.

Investitorul a postat pe blog o fotografie cu blocul în care se găsea apartamentul ce găzduia sediul UiPath (DeskOver) în 2014.

„Pentru a vă oferi o imagine de context, stereotipul IT-istului est-european era acela al unui hacker. Echipelor le lipseau sclipiciul și abilitățile de prezentare pe care te aștepți să le găsești la o echipă din Silicon Valley, Londra ori Berlin. Pentru a ilustra, aceasta era clădirea ponosită a biroului UiPath din București, când ne-am întâlnit cu ei” - a mai scris Sertoglu pe blog, publicând poza cu blocul din strada Delea Veche (foto sus).