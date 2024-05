Finanțare de 60 milioane dolari pentru startup-ul românesc FintechOS: „Obiectivul nostru nu este să fim un unicorn”

Startup-ul IT FintechOS, fondat la București de antreprenorii români Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, a obținut o finanțare de 60 milioane de dolari, într-o rundă de investiții Serie B+.

Runda a fost condusă de firmele de investiții Molten Ventures, Cipio Partners și BlackRock, alături de investitori precum EarlyBird VC, OTB VC și Gapminder VC, au anunțat cei doi antreprenori, joi, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro.

„Noi nu ne uităm la runda aceasta ca la un lucru de care suntem mândri. Cred că este important să ne concentrăm pe care este misiunea companiei, cum putem să avem gtrijă de clienții și de angajații noștri și așa ne uităm la runda aceasta, ca la un vehicul care ne dă nouă posibilitatea să facem o treabă mai bună, să ne continuăm munca pe care o avem de făcut. Adică exact cum am spus întotdeauna, noi nu suntem într-un business of raising money, suntem într-un business of making money pentru clienții noștri, pentru investitorii noștri și, evident, pentru angajații noștri”, a declarat la conferință Teodor Blidăruș (foto dreapta), co-fondator și CEO al FintechOS.