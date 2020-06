Startup-ul românesc FintechOS, desemnat cel mai bun fintech european

Firma românească FintechOS a fost desemnată cel mai bun startup european de tehnologii financiare (fintech), la competiția The Europas Awards, organizată la Londra.

Românii de la FintechOS au câștigat secțiunea „Hottest FinTech”, învingând în finală 5 startup-uri europene:

Funding Options - Marea Britanie (firmă care ajută alte companii să identifice opțiuni de finanțare)

Holvi - Finlanda (soluție de banking online pentru firme mici și freelanceri),

TaxScouts- Marea Britanie (aplicație de gestionare a plății taxelor),

WeVAT - Marea Britanie (serviciu online de gestionare a returnărilor de TVA),

YouLife - Marea Britanie (serviciu digital de asigurări de viață care se concentrează pe beneficii acordate clientului în timpul vieții, pentru bunăstarea acestuia).

Competiția, care a avut anul acesta o finală virtuală, este organizată anual, începând cu 2009, la Londra, la inițiativa jurnalistului Mike Butcher, editor al publicației internaționale TechCrunch. În prezent, premiile Europas se află sub managementul The Pathfounder, o organizație fondată de jurnaliștii de tehnologie Dianne See Morrison și Mike Butcher.

Cine este FintechOS

FintechOS a fost fondat la București, în anul 2017, de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț. Startup-ul a creat un sistem de operare pentru digitalizarea proceselor bancare. În decembrie 2019, a primit o investiţie de serie A în valoare de 14 milioane de dolari.

Tehnologia FintechOS permite băncilor și companiilor de asigurări tradiționale să țină pasul cu așteptările în continuă schimbare ale clienților, și, în același timp, cu viteza, agilitatea și flexibilitatea fintech-urilor, companii al căror model de business se bazează pe tehnologii inovative.

Cu ajutorul tehnologiei și expertizei FintechOS băncile și companiile de asigurări pot lansa cu o viteză fără precedent – în săptămâni, în loc de luni sau ani - produse și servicii hiper-personalizate, complet digitale, bazate pe surse complexe de date. Implementarea tehnologiei FintechOS se poate realiza ca Software-as-a-Service, compania ajutând clienții în procesul lor de migrare către cloud, dar și local (on-premises), platforma integrându-se cu ușurință cu tehnologiile din infrastructura existentă.

FintechOS oferă clienților săi posibilitatea de a utiliza date din peste 150 de surse integrate (din rețele sociale, informații contextuale, sisteme în cloud și soluții enterprise), precum și 20 de procese financiare automatizate (bazate pe inteligență artificială, precum KYC – Know Your Customer, Customer 360, prețuri, analiză de risc etc).

De asemenea, FintechOS pune la dispoziție și un marketplace cu peste 50 de aplicații open source create pentru a facilita utilizarea tehnologiei în procesele de onboarding a clienților noi, de creditare, economisire, asigurări sau pensii. De asemenea, parteneriatele strategice cu companii mari precum Microsoft, EY, Deloitte, Publicis Sapient și CapGemini permit intrarea și adopția mai rapidă a tehnologiei FintechOS pe numeroase piețe.