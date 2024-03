F&B Business Accelerator caută produse inovatoare care vor face parte din alimentația viitorului

Dezvolți un produs inovator care va face parte din alimentația viitorului? Până pe 15 martie ai șansa să te înscrii în singurul program de accelerare și mentorat dedicat antreprenorilor care inovează în industria agrifood.

F&B Business Accelerator este un program susținut de UniCredit Bank și Bocado, propunând antreprenorilor din România și Republica Moldova o perioadă de șase săptămâni de accelerare cu workshopuri de grup, întâlniri de mentorat 1on1, întâlniri de finanțare precum și acces la singurul bootcamp de inovare în industria alimentară, care va avea loc în perioada 20-22 mai, la Sovata.

Antreprenorii care dezvoltă produse alimentare inovatoare se pot înscrie în programul F&B Business Accelerator, până pe 15 martie, accesând ACEST LINK.

F&B Business Accelerator reunește un ecosistem de peste 80 de traineri și mentori precum Dan Isai, fondator Salad Box, Radu Bălăceanu, cofondator LifeBox, Alfred Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza, Daniel Donici, fondator Artesana, Radu Savopol, fondator 5 to go, Răzvan Gheorghiu-Testa, Partener Fondator Țuca Zbârcea & Asociații sau Alexandru Comănescu, Director de Taxe în cadrul KPMG. Lista completă de traineri și mentori poate fi accesată AICI.

„Ne bucurăm să vedem că în România cultura antreprenorială se dezvoltă din ce în ce mai mult și că oamenii de business cu experiență sunt dornici să împărtășească din cunostințele lor celor aflați la început de drum. Un astfel de program de accelerare înseamnă transfer de bune practici, dar mai ales îi ajută pe participanți să înteleagă profund business-ul lor și să scaleze rapid. Totodată, știm că România are o tradiție îndelungată în exportul de bunuri primare, însă remarcăm an de an o tranziție către exportul de produse finite, de calitate. Acesta e principalul motiv pentru care suntem alături de F&B Business Accelerator - pentru a-i susține pe antreprenorii care reușesc să creeze plus valoare în economia noastră”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail UniCredit Bank.

În cadrul celor șase săptămâni de accelerare, antreprenorii acceptați în program vor fi expuși către toate ariile de interes pentru business-urile proprii. Astfel, printre workshopurile organizate se numără: Business Planning; Comportamente de consum; Siguranța alimentelor; Managementul lanțului de aprovizionare; Certificarea produselor ecologice; Structura unui P&L; Digital marketing; Performance media; Strategii de comunicare; Proprietate intelectuală și M&A; Fiscalitate; Soluții de reducere a foodwaste-ului.

„Bocado.ro este prima platformă B2B care digitalizează lanțul de aprovizionare pentru afacerile din HoReCa. Platforma contribuie la: reducerea timpului de aprovizionare cu 50%, peste 1000 de articole disponibile, gestionarea mai multor locații de aprovizionare și a unei echipe de achizitori, căutare și găsire rapidă a produselor și gestionarea facilă a facturilor. Pentru noile afaceri este critic să integreze Bocado.ro în procesele lor,” a declarat Albert Davidoglu, CEO Bocado.

În cadrul F&B Business Accelerator, antreprenorii acceptați în program vor beneficia de: