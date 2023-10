Agenția Conținut Media, secretele marketingului online de succes și ale asigurării de content writing de calitate

Să te poți dezvolta și să perseverezi pe o piață competitivă în care a apărut recent un nou actor – inteligența artificială, este o abilitate fără de care o agenție de marketing online nu poate supraviețui. Confruntată cu provocarea AI, Conținut Media a ales să își diversifice serviciile și să pună accent pe calitate, ajungând la un portofoliu de clienți premium. Pentru colaboratori serioși și profesioniști care înțeleg valențele mesajului scris și nuanțele textului informativ și ale celui persuasiv, oferim content writing de calitate, articole adaptate domeniului în care activează clientul, poziționării brandului pe piață, publicului țintă și site-ului pe care vor fi publicate.

Agenție de content writing cu diversitate de servicii, adaptate noilor exigențe ale marketingului online

Criteriile SEO redefinesc astăzi spațiul virtual și întreaga existență a afacerilor care se promovează pe Internet și au ales sistemul de vânzări online, prin site-uri specializate și platforme comerciale extinse. Metodele de a dobândi vizibilitate pe web în căutările utilizatorilor au imprimat anumite exigențe și în redactarea textelor. Specialiștii în content writing de la Conținut Media concep textele astfel încât, pe de o parte, să transmită mesajul corect, logic și coerent, să obțină un text incitant și informativ, iar pe de altă parte să integreze cuvinte cheie și link-uri utile, pentru performanțele tehnice și creșterea vizibilității afacerii clientului în mediul online.

Provocarea pe care o acceptăm zi de zi constă în a face textul firesc, cursiv, ușor de parcurs și în același timp informativ și valoros din perspectiva capacității de a urca în topurile motoarelor de căutare. Articolele SEO, articolele de branding, articolele de blog și postările în social media sunt printre cele mai solicitate servicii pentru afaceri, precum și publicarea pe cele mai apreciate platforme de știri din România, care pot împrumuta autoritate și prestigiu site-ului clientului pentru care sunt scrise textele.

Asigurăm content writing de calitate, cu seriozitate și profesionalism, articole în toate domeniile de interes: medical, lifestyle, educație, tehnic, IT, financiar, comerț online, decorațiuni interioare, sport, parenting, psihologie, gastronomie, servicii de avocatură și altele.

Totodată, agenția de marketing online Conținut Media pune la dispoziția clienților servicii de ghostwriting, proofreading and editing, traduceri adaptate și soluții integrate pe bază de key words. Suntem o echipă sudată, în care membrii specializați fiecare pe anumite domenii comunică și colaborează constant pentru a oferi clienților cele mai bune soluții de marketing, texte originale, care să îi reprezinte și să le poarte mesajul acolo unde își doresc, în mințile și inimile celor din publicul țintă.

Nu ne lipsesc abilitățile tehnice, de operare în programe de construire a site-urilor și de design pentru conținut mixt, afișe și elemente grafice, cu ajutorul cărora venim în întâmpinarea nevoilor de promovare ale comerțului online și ale firmelor care vor să își consolideze brandul.

Ce ne deosebește de alte agenții de marketing?

Nu ne considerăm mai presus de alte agenții de marketing, însă, fără modestie, în materie de content writing, descrieri pentru site-uri, advertoriale SEO, articole de blog, comunicate de presă și postări pentru social media, putem să concurăm cu marile agenții. Cu toate acestea, am preferat să ne recomande clienții noștri. Acesta este modul în care am reușit să ne dezvoltăm în cei 6 ani de existență în condițiile unei concurențe acerbe. Am supraviețuit unei pandemii și nu ne lăsăm intimidați de inteligența artificială. Scriem la un alt nivel, empatic, informativ, cu atenție și grijă pentru documentare și intențiile în comunicarea cu publicul țintă ale clientului.

Capacitatea de a ne adapta domeniului, de a fi deschiși la informații noi și de a ne asuma o muncă vastă de documentare ne permit să ne avântăm în articole cu terminologii dificile și specializate, pe care le traducem pe înțelesul cititorului. Ne ajută experiența, unii dintre membrii echipei activând de peste 15 ani în marketing sau în presă. Această calitate, combinată cu tinerețea și entuziasmul, ne servește la comunicarea eficientă cu clienții.

Nu ne rezumăm la simpla execuție a comenzilor și redactarea articolelor cerute în serviciile de content writing. Atunci când acceptăm un proiect, ne asumăm calitatea de colaboratori activi, orientați către interesele clientului. Oferim sfaturi competente, expertiză și analiză pentru site-uri, planuri de publicare a textelor și soluții eficiente.

„Să ne placă ceea ce facem este esenţial pentru noi, dar nu este suficient! Să scrii bine conţinut pentru marketing presupune să te focalizezi pe business-ul pe care îl vizezi prin textele tale, să îl înţelegi şi să gândeşti o strategie care să atragă consumatorul.

Nu scrii să atingi acele 300/500/1000 + cuvinte, pentru că nu de texte care nu transmit nimic are nevoie clientul. Cauţi să pui în evidenţă esenţa unei afaceri şi cauţi să subliniezi plusurile pe care le oferă clienţilor săi. Nu este mai puţin important să scrii pe limba publicului pe care afacerea îl are.

Pentru toate astea ai nevoie de câteva ingrediente. Cred că cel mai important este să stăpâneşti bine limba în care scrii, să ai capacitatea de a face research de calitate, să urmăreşti să faci din scris o artă pe care să o preţuieşti mai întâi tu, pentru ca ulterior să o prețuiască alţii şi să tratezi cu seriozitate orice subiect, indiferent de clientul care ţi-l încredinţează. Echipa noastră bifează toate aceste aspecte, motiv pentru care partenerii noștri, agenții digitale în cea mai mare parte, rămân cu noi.

Ai putea să crezi că este simplu, doar că realitatea te va contrazice!” - Maria Ene, CEO Conținut Media.

Pasiunea pentru scris, ingredientul secret al magicienilor cuvintelor de la Conținut Media

Fiecare dintre membrii echipei Conținut Media este aici pentru că are o pasiune și un talent. Ne place să scriem, să dăm viață cuvintelor. Fiecare filă albă ne pune în fața unei provocări, iar fiecare articol finalizat și publicat ne aduce bucurie și satisfacția lucrului bine făcut. Mulțumirea clienților și circuitul constant de recomandări ne asigură pe noi, în primul rând, că suntem pe drumul cel bun. Când îți faci treaba cu seriozitate și profesionalism, atragi în jurul tău persoane cu o ținută morală deosebită, fair play și intuiție și conduită exemplară în afaceri. Suntem mândri de clienții noștri, de reușitele lor, care sunt și succesele noastre în marketingul online și ne axăm în continuare pe servicii premium, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Credem că toți antreprenorii ingenioși, atât cei cu experiență, cât și cei aflați la început de drum au șansa să răzbată și să reușească să dobândească vizibilitatea în mediul online prin texte de calitate, articole bine scrise și optim plasate, pe platforme de știri cu autoritate. De aceea, suntem alături de orice proiect și de intențiile bune ale clienților, pentru colaborări ocazionale sau parteneriate pe termen lung.

Vei găsi la noi, echipa Conținut Media, profesionalism și seriozitate, capacitate de muncă, creativitate, sfătuitori și prieteni dispuși să te ajute să evoluezi în afacerea ta și în promovarea ei pe Internet.

Articol susținut de Conținut Media