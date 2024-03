1% dintre adulții români cu tulburare de spectru autist ajung să aibă job. Podcastul AHA TALKS, inspirație pentru persoanele cu dizabilități

Ce este dizabilitatea? Este nepotrivirea abilităților cu design-ul. E ca atunci când un elefant, o maimuță și un pește sunt puși să se urce în copac. De la această premisă a pornit Help HIRE.

De pildă, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, trebuie adaptate mobilierul și accesul în clădire, însă pentru persoanele cu afecțiuni mentale, procesul de integrare e mai complicat și poate dura mai mult. În alte țări, cum ar fi Islanda, cum am aflat într-un program de schimb de experiență între organizații, lucrurile stau invers: angajatorii sunt susținuți de stat pentru a integra persoanele cu dizabilități, subvenționând 75% din salariu, procent care se diminuează de la an la an. Acolo, mediul guvernamental, nonguvernamental și privat conlucrează pentru că o persoană cu dizabilități în plus pe piața muncii e o persoană asistată în minus. Trebuie să învățăm persoanele cu dizabilități să pescuiască, într-un mediu în care companiile să le ofere cadrul și echipa care să le înțeleagă și aprecieze diferențele, iar asta presupune inimi deschise care să îmbrățișeze minți aparte” - Raluca Bogdan, Director de Dezvoltare în cadrul Asociației HELP Autism