Măsura 2: Plățile au ajuns în lista de solicitanți până la numărul RUE 9499. Situație ajutoare stat IMM la zi

Plățile de ajutoare de stat pentru firme, în Măsura 2, au coborât în lista de solicitanți până la numărul RUE 9499, potrivit datelor oficiale de vineri, 7 mai 2021, de la Ministerul Economiei.

În total, 7662 de beneficiari au primit granturile de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro, în cadrul Măsurii 2, în circa 6 luni, de când se fac plăți. Sumele totale achitate se apropie de 2,4 miliarde de lei.

Dintre solicitanții plătiți, 407 beneficiari și-au primit banii în ultima săptămână, sumele transmise în conturile firmelor ajungând la aproape 120 de milioane de lei.

Ultimul beneficiar plătit până acum figurează la numărul RUE 9499 - o firmă care a obținut 14.000 de lei de la Agenția București.

De asemenea, mai sunt 247 de contracte semnate, care urmează să fie plătite. Ultimul contract semnat figurează la RUE 9626 - o firmă care a cerut 53.000 de lei de la agenția București.

Alți 245 de beneficiari au semnat contractele și le-au încărcat în aplicația electronică, dar mai trebuie să le semneze și agenția IMM, pentru ca apoi oamenii să fie plătiți prin băncile partenere. Ultima firmă în situația aceasta este la RUE 9622, o societate care urmează să primească 255.000 de lei de la Agenția București.

În plus, mai sunt și 255 de firme care au primit notificări de la agenția IMM. Acestea trebuie acum să-și descarce din sistemul electronic de granturi IMM contractele de finanțare, să le semneze și să le încarce înapoi împreună cu dovada cofinanțării de 15%. Ultimul beneficiar în această situație este la RUE 9632 - o firmă care a solicitat 14.000 de lei de la Agenția regională Cluj.

Alți 3062 de solicitanți au fost respinși de la finanțare. Ultimul solicitant respins în interiorul bugetului, în acest moment, este la numărul RUE 9999.

Așadar, se reconfirmă informațiile comunicate anterior de sursele StartupCafe.ro din Ministerul Economiei, potrivit cărora banii disponibili acum la agențiile IMM ajung pentru plăți până în jurul numărului RUE 10.000.

În total, s-au înscris la Măsura 2 un număr de 22.226 de solicitanți.

Banii disponibili la agenții sunt pe sfârșite. Mai departe, Ministerul Economiei caută bani pentru continuarea plăților către ceilalți solicitanți eligibili, cărora fosta guvernare Orban le-a promis ajutoare de stat, înainte de alegeri.

„Măsura 2 este una dintre cele mai grele provocări a ministerului. Am găsit măsura cu finanțare europeană de 265 de milioane de euro, dar cu un OUG dat în 18 noiembrie 2020 care promitea 765 de milioane de euro. Deci 500 de milioane de euro din bani europeni în plus pe care nu-i aveam și nu-i avem nici acum. Cu toate acestea am deblocat măsura și până la 1 mai vom avea deja plăți efectuate efective de 467 de milioane de euro, adică aproape dublu bugetului inițial. Mai avem o parte din suma lipsă de acoperit, dar alături de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, facem eforturi consistente, și lucrăm în fiecare zi să găsim o soluție agreată de Comisia europeană pentru a putea aduce cât mai rapid și restul de finanțare” - a declarat ministrul Economiei, Claudiu Năsui, înainte de Paște.

Soluția normală, dar mai dificilă, este ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) programeze React EU și să aloce fonduri europene de acolo. O altă soluție posibilă ar fi să lichideze tot bugetul disponibil al Măsurii 3, care și așa este blocată și să alimenteze Măsura 2, dar nici așa nu ar ajunge banii.

Descarcă de AICI situația aplicanților la Măsura 1 și Măsura 2, la data de 7 mai 2021:

La Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro, s-au plătit în total 17.322 beneficiari (microîntreprinderi fără angajați, PFA, cabinete medicale individuale etc.). De vinerea trecută și până acum au fost plătiți 8 beneficiari.

În total, s-au înscris la Măsura 1 un număr de 29.250 de solicitanți, din care 19.615 au fost admiși la finanțare, iar 9.635 au fost respinși.

Astfel, însumat, ajutoarele de stat de redresare din criza COVID-19 plătite beneficiarilor trece de 2,56 miliarde de lei, adică 521 de milioane de euro, prin Măsurile 1 ți 2 din schema de ajutoare de stat COVID, pe Programul Operațional Capital Uman (POC 2014-2020) - fonduri europene și de la bugetul de stat.

Măsura 3- granturi de investiții de 50.000-200.000 euro- este blocată în acest moment de către ministrul Claudiu Năsui, care a făcut plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. La aceste finanțări s-au înscris un număr de 27.736 de aplicanți, cu solicitări în valoare totală de 15.889.215.181 lei (de 6 ori mai mult decât bugetul disponibil).

Ministrul Economiei a precizat, vinerea trecută, că vrea să reia Măsura 3 de la zero, dar are nevoie ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să programeze facilitatea React EU în România. Inițial Măsura 3 era finanțată din Programul Operațional Comeptitivitate (POC) 2014-2020, dar acum Ministerul Economiei vrea să ia bani dintr-o altă sursă de fonduri UE, facilitatea React EU.

„Măsura 3 va fi reluată de îndată ce avem finanțare pentru ea. Pentru procesul deja început, suspiciunile de fraudă au fost confirmate și de DNA care a început deja urmărirea penală in rem. Acum așteptăm programarea React EU pentru a semna contractul cu ministerul fondurilor europene prin care ea să poată fi finanțată” - a afirmat, pe Facebook, ministrul Economiei, Claudiu Năsui.

Inițial, Măsura 3- Granturi pentru investiții în activități productive - avea alocat un buget total de 550 milioane euro, din care 415,87 milioane euro fonduri europene, 62,38 milioane euro – de la bugetul de stat și 71,74 milioane euro – contribuția beneficiarilor. Partea de fonduri UE era asigurată din Programul Operațional Competitivitate.

Recent, Ministerul Economiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au dislocat 209 milioane de euro de la Măsura 3 pentru a alimenta Măsura 2, aflată în plată.

