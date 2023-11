Granturi IMM POC 4.1.1/4.1.1Bis: Ce s-a ales de plângerea penală de la DNA, prin care s-a anulat vechea Măsură 3, cu pagube pentru antreprenori și consultanți

Acum, când granturile IMM de sute de milioane de euro se apropie de un final nu tocmai fructuos - și nu din cauza antreprenorilor - StartupCafe a întrebat procurorii ce s-a mai întâmplat cu plângerea penală prin care au fost anulate proiectele de la vechea Măsură 3 de fonduri europene pentru firme, linie de finanțare care a stat la baza actualelor acțiuni 4.1.1 și 4.1.1Bis din Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Pentru cine a uitat, la-nceput a fost Măsura 3. În 2020, când a izbucnit pandemia COVID-19, guvernarea de atunci, Orban (PNL), s-a gândit să facă o schemă de finanțare pentru firmele afectate de criză, pe bani europeni. Așa a apărut Măsura 3, de granturi de investiții de câte 50.000-200.000 euro pentru IMM-uri, dintr-un buget de 478 milioane euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat). Ministerul Fondurilor Europene asigura finanțarea, iar Ministerul Economiei trebuia să deruleze schema, să selecteze beneficiarii și să le împartă oamenilor banii. Ministru la Fondurile Europene era atunci Marcel Boloș, iar la Economie, Energie și Mediul de Afaceri, era Virgil Popescu.

Antreprenorii s-au apucat de treabă, au contractat servicii de consultanță, iar consultanții le-au făcut proiectele. În perioada 3 decembrie 2020 - 28 ianuarie 2021, oamenii au depus proiectele online. Au fost 27.736 de aplicanți, ale căror cereri au cumulat de 6 ori bugetul disponibil.

Între timp, s-a schimbat guvernul, iar la conducere a venit ca premier Florin Câțu (PNL), cu un cabinet PNL-USR-UDMR. Ministru al Economiei era Claudiu Năsui (USR), care, în februarie 2021, a decis să anuleze schema de finanțare, invocând suspiciuni de fraudă. El a făcut atunci plângere penală la DNA.

DNA a înregistrat cauza 61/P/2021, care a vizat in rem (adică fără să fie vizată o persoană anume, ci doar fapta) două presupuse fapte:

Prima a fost clasată după un an, pe 9 august 2022, cu soluția „fapta nu există”.

Pentru cea de-a doua posibilă faptă, DNA a disjuns cauza către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor presupuse infracțiuni de “Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice” prevăzută de art. 304 din Codul Penal.

Aceste informații au fost comunicate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), la solicitarea StartupCafe.ro:

Dar și această cauză disjunsă a rămas, de doi ani, în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunaulul București, „nefiind formulate acuzaţii împotriva niciunei persoane”. Asta era situația cel puțin până la data de 26 octombrie 2023, când StartupCafe.ro a primit acest răspuns de la procurorii bucureșteni:

„În cauza disjunsă din dosarul nr. 61/P/2021 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul unic 3930/P/2022 se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice prev. de art. 304 alin. 1 C.pen., nefiind formulate acuzaţii împotriva niciunei persoane până la data prezentei informări”.