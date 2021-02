Surse: Ministrul Năsui ar vrea să de reia înscrierea la Măsura 3 - granturi de investiții de 50.000-200.000 euro

Bogdan Alexandru

De acord cu cea a zis dl. Ghita anterior, este o tipica romaneasca. Cand a venit Nasui la minister a declarat ca, o parte din fondurile venite de la Bruxelles pentru cele 3 Masuri au disparut si ca au fost folosite altundeva. Dupa care a tacut brusc. Acum probabil se incearca doar a se ascunda adevarul si sa se mai traga de timp, ca pana la urma masura 3 sa nu mai existe. Ea trebuie sa fie pusa in aplicare pana in iunie fiind deja ceruta o amnare de 6 luni, prelungirea venind abia pe data de 30.12. Deci nici o sansa sa se poata relua si duce la bun sfarsit pana atunci. Sa numai vorbim ca procedura a fost una aprobata de guvern si de Citu ca Ministrul al Finantelor la momentul respectiv. Eu cred ca guvernul va fi dat in judecata de aproape toate firmele care au aplicat, nu numai pentru pierderea de timp, dar si pentru toate cheltuielile suferite pana in acest moment. Chiar sper ca in cazul in care se va ajunge la anularea Masurii 3, sa fie trasi la raspundere de firmele participante, iar Autoritile de la Bruxelles sa fie sesizate de cea ce se intampla aici, plus sa verifice unde au disparut bani de care vorbea dl Nasui la scurt timp dupa instalarea la Min. Fondurilor. Sau vor doar sa acopere aceasta prin fumul de ceata ridicat acum.....?