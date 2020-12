UPDATE: Astăzi, înscrieri la Măsura 3- ajutoare de stat de 50.000-200.000 Euro pentru IMM

silvius N

Referitor la depunerea unei cereri de finantare aferente Masurii 3 am doua intrebari:

1. Avand in vedere fereastra de timp alocata depunerii, se vor putea depune solicitari si in luna ianuarie 2021. In aceste conditii se vor lua in calcul indicatorii financiari aferenti anului 2020 pentru calculul factorului 3 de punctaj (raportul dintre cuantumul grantului si profitul operational inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare)?

2. In calcului punctajului pentru acelasi criteriu de evaluare (criteriul 3) prin cuantumul grantului solicitat se intelege valoarea totala a proiectului (cuprinzand aici si cofinantarea) sau doar valoarea solicitata pentru finantare nerambursabila?

Multumesc !